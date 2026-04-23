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सागर में गर्मी से हाहाकार, पारा 42 के पार, 5वीं तक के बच्चों के लिए अचानक छुट्टी का ऐलान

सागर में स्कूलों की छुट्टी ( सांकेतिक तस्वीर (IANS) )