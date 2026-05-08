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बिहार से गुजरात जा रहे थे 100 बच्चे, बीना स्टेशन में महज 3 का रेस्क्यू, बाल आयोग का बड़ा आरोप

सागर के बीना रेलवे स्टेशन में ट्रेन से तीन बच्चों को किया गया रेस्क्यू, बिहार से गुजरात ले जाए जा रहे थे 100 बच्चे.

SAGAR 3 CHILDREN RESCUE IN BINA
बीना स्टेशन में महज 3 का रेस्क्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 10:37 AM IST

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Updated : May 8, 2026 at 10:42 AM IST

4 Min Read
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सागर: दरभंगा-अहमदाबाद अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन में करीब 90 से 100 नाबालिग बच्चों को बिहार से गुजरात ले जाने का आरोप है. कहा जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही सागर रेलवे स्टेशन से बाल कल्याण समिति के सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य सहित अन्य संगठनों के लोग ट्रेन में सवार हो गए. रेलवे के अधिकारियों को सूचना देने के बाद बीना रेलवे जंक्शन पर ट्रेन को सर्च करने के साथ ही बच्चों को उतारने की मांग की गई, लेकिन बच्चों को उतारने में सफलता नहीं मिली. समिति के सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए रेलवे के अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है.

यह है पूरा मामला

सागर बाल कल्याण समिति के सदस्यों को सूचना मिली कि ट्रेन नंबर 15559 दरभंगा-अहमदाबाद ट्रेन से बिहार से गुजरात के कई शहरों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चों को बाल मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा है. इसके लिए बाकायदा समिति के सदस्यों ने इसकी पूर्व सूचना जबलपुर और भोपाल मंडल के रेल अधिकारियों को भी दी थी. समिति के सदस्य सागर रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन ट्रेन के कम समय के स्टॉपेज के कारण वहां कोई कार्रवाई नहीं हो सकी.

बीना स्टेशन पर तीन बच्चों का रेस्क्यू (ETV Bharat)

इसके बाद समिति के सभी लोग उसी ट्रेन में सवार हो गए, जिसमें नाबालिग बच्चे सवार थे. जब ट्रेन बीना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहुंची तो समिति के सदस्यों के अलावा आरपीएफ और जीआरपी ने ट्रेन की सघन चेकिंग की. ट्रेन में करीब 90 से 100 से बच्चे गुजरात जा रहे थे. यहां भी ट्रेन के कम स्टॉपेज के कारण पूरी कार्रवाई नहीं हुई और ट्रेन रवाना हो गई. पुलिस ने 3-4 बच्चों का रेस्क्यू किया है, पर बाकी बच्चों को नहीं उतार पाई.

संदिग्ध युवक को ट्रेन से नीचे उतारा

समिति के सदस्यों ने बिहार के मधुबनी के रहने वाले एक संदिग्ध युवक को ट्रेन से नीचे उतार लिया. पूछताछ में उसने बताया कि वह रायसेन की टीएसएस राइस मिल में काम करता है. इसके साथी भी काम करते हैं. गांव से जब वह लौट रहा था, तब साथियों ने बोला था कि गांव से मेरे बच्चों को भी लेकर आ जाना. इसलिए मैं तीन बच्चों को अपने साथ ले जा रहा था. युवक से और पूछताछ की जा रही है.

समिति ने लगाए यह आरोप

मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य ओमकार सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि "अंत्योदय एक्सप्रेस से हर बार बाल मजदूर ले जाए जाते हैं, लेकिन बीना आरपीएफ और जीआरपी की लापरवाही से सफलता नहीं मिल पाती है. इस बार भी पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया. पिछली बार भी इसी ट्रेन से बाल मजदूर ले जाए जा रहे थे. काफी प्रयासों के बाद भी पुलिस के सहयोग नहीं करने से इनको नहीं छुड़ाया गया, आगे चलकर उज्जैन में 23 और नागदा से 3 बच्चों को चंगुल से छुड़ाया गया था. जो बाल मजदूरी करने के लिए जा रहे थे.

CHILDREN TAKEN GUJARAT CHILD LABOR
बीना स्टेशन पर 3 बच्चों का रेस्क्यू (ETV Bharat)

ओमकार सिंह ने बताया ये बच्चे बिहार से गुजरात जा रहे थे. इनमें से ज्यादातर बाल मजदूर तो कुछ मदरसों में पढ़ने के लिए जाते हैं. अगर इस तरह से बच्चों से बाल मजदूरी कराई गई तो उनका करियर खत्म हो जाएगा."

बता दें कुछ दिनों पहले कटनी रेलवे स्टेशन से भी 163 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था. पटना-पुणे एक्सप्रेस से 163 बच्चे महाराष्ट्र ले जाए जा रहे थे. सूचना मिलने पर पुलिस ने कटनी रेलवे स्टेशन से बच्चों को रेस्क्यू किया था. वहीं जब मामला तूल पकड़ लिया तो बच्चों के परिजनों ने कहा था कि बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए महाराष्ट्र के मदरसे में भेजने की उन्होंने खुद सहमति दी थी.

Last Updated : May 8, 2026 at 10:42 AM IST

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