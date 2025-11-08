ETV Bharat / state

भारी बर्फबारी और तेज हवाओं ने रोका रास्ता, फिर भी 2 युवाओं ने एवरेस्ट कैंप पर फहराया तिरंगा

सागर के शाहगढ़ के रहने वाले अक्षय जैन और बसारी गांव के अभिलेश सिंह राजपूत ने साहस और मजबूत इरादों का परिचय देते हुए माउंट एवरेस्ट के साउथ बेस कैंप पर तिरंगा फहराने का काम किया है. इन युवाओं के लिए ये काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मौसम बदल रहा था और तापमान में गिरावट आने लगी थी. 26 अक्टूबर को अपनी चढ़ाई शुरू करने के बाद इनको लगातार बर्फबारी और तेज हवाओं को सामना करना पड़ा.

सागर: बुंदेलखंड के 2 युवाओं ने अपने बुलंद इरादों के चलते विपरीत परिस्थितियों में माउंट एवरेस्ट के दक्षिणी बेस कैंप पर तिरंगा फहराकर इलाके का नाम रोशन किया है. सागर जिले के शाहगढ़ और बसारी गांव के रहने वाले इन युवाओं ने भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के बीच अपने मजबूत इरादों और कुछ करने के जज्बे के साथ ये कमाल कर दिखाया है. माउंट एवरेस्ट के साउथ बेस कैंप पर तिरंगा फहराने के बाद जल्द अपने घर लौटने वाले हैं, जहां उनके स्वागत की तैयारी चल रही है.

इनको वापस जाने की सलाह भी दी गयी, लेकिन दोनों युवकों ने अपने बुलंद इरादों के चलते माउंट एवरेस्ट के साउथ बेस कैंप पर 2 नवंबर को तिरंगा फहराने में कामयाबी हासिल की. इन दोनों युवकों ने 17 हजार 698 फीट यानि 5 हजार 364 मीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई पूरी कर माउंट एवरेस्ट के साउथ बेस कैंप पर तिरंगा फहराया और जिले का नाम रोशन किया है.

एक-एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल

फिलहाल दोनों युवा, अक्षय और अभिलेश नेपाल से भारत पहुंच चुके हैं. ईटीव्ही भारत से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि "जैसे ही हमनें चढ़ाई शुरू की, तो मौसम में बदलाव देखने मिलने लगा. हवाएं तेज होने लगी और बर्फबारी भी होने लगी. एक-एक कदम आगे बढ़ाने में हमें मुश्किल हो रही थी. जैसे-जैसे हम ऊंचाई पर पहुंच रहे थे, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और हालात बद से बदतर होते जा रहे थे.

हम लोगों को सलाह दी गई कि चाहें तो चढ़ाई रोककर वापस हो सकते हैं. लेकिन हमारा सपना था कि हम अपने देश के झंडे को माउंट एवरेस्ट पर फहराएं. इसी इच्छाशक्ति के चलते हम लोग आगे बढ़ते गए. लगातार 8 दिन की तेज बर्फीली हवाओं के बीच आखिरकार हमने अपना संकल्प पूरा किया और 2 नवम्बर का दिन हमारे जीवन में यादगार बन गया, जब हमनें साउथ बेस कैंप पर तिरंगा फहराया."

दोनों युवाओं का बेसब्री से इंतजार

बुंदेलखंड के एक छोटे से कस्बे और एक गांव के युवाओं ने अपने बुलंद इरादों का परिचय देते हुए ये कमाल कर दिखाया है. फिलहाल इनके गांव और कस्बे ही नहीं, बल्कि पूरे सागर जिले में दोनों की चर्चा हो रही है. उनके परिजन, दोस्त और कस्बे के लोग बेसब्री से उनके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनका जोरदार स्वागत किया जाए.