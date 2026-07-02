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वापस आएगी मासूम के आंखों की रोशनी, भोपाल एम्स में होगा 19 महीने के बच्ची का ट्रीटमेंट

जिसमें बताया गया है कि महिला बाल विकास विभाग ने मासूम को कुपोषित श्रेणी में रखा था. जिसका जन्म 7 नवबंर 2024 को हुआ था. अप्रैल 2026 में मासूम का वजन 7.2 किग्रा, मई में 6.50 किग्रा और जून में 6 किग्रा दर्ज किया गया था. मासूम को आंगनबाड़ी द्वारा टीएचआर दिया जा रहा था.

सागर इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय की आई सर्जन डाॅ अदिति के नेतृत्व में गठित तीन सदस्यीय टीम ने 19 महीने की मासूम की आंखों की रोशनी जाने के मामले में अपनी रिपोर्ट बुधवार रात को पेश कर दी है. ये रिपोर्ट मासूम के जन्म से लेकर अब तक के महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों और इलाज के आधार पर तैयार की गयी है.

सागर: बंडा तहसील के भूसा कमलपुर गांव की 19 महीने की मासूम की आंखों की रोशनी वापस आने की उम्मीद जगी है. एम्स भोपाल के डाक्टर्स ने इसका बीड़ा उठाया है. सीएमएचओ सागर द्वारा 3 सदस्यीय टीम से करायी गयी जांच के बाद डिटेल रिपोर्ट आ गयी है. जांच टीम ने आंगनबाड़ी स्तर से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक मासूम के जन्म से लेकर अब तक की रिपोर्ट तैयार की है. जिसमें पाया गया है कि कुपोषण के कारण मासूम की आंखों की रोशनी चली गयी थी. जो कार्नियो प्लास्टी के जरिए वापिस आ सकती है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुवार को मासूम को एम्स भोपाल के लिए रवाना किया है.

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जब 29 मई 2026 को मासूम अपने माता-पिता के साथ बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची. तब डाॅ हिमांशु वर्मा ने उसका इलाज किया और तब मासूम का वजन घटकर 5.50 किग्रा पहुंच गया था. डाॅक्टर ने मासूम को गंभीर कुपोषित, कार्निया में धुंधलापन और आंखों के संक्रमण के लिए इंजेक्शन और दवाईयां दी थी. इसके साथ ही सागर जिला अस्पताल में 108 एंबुलेंस के जरिए रेफर किया गया था.

जिला अस्पताल के डाक्टर ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया. जहां उसे सलाह दी गयी कि किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराओ. तब मासूम के परिजन किसी की सलाह पर चित्रकूट किसी अस्पताल इलाज कराने चले गए थे और कमजोरी के कारण फिर वापस आए. तब 3 जून को जिला अस्पताल के एनआरसी में भर्ती किया गया और 8 जून को एम्स भोपाल भेजा गया.

जहां 20 जून 2026 तक इलाज चलता रहा, वहां के डाक्टरों का कहना है कि कार्नियोप्लास्टी से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है. कार्नियोप्लास्टी (Corneoplasty) नेत्र शल्य चिकित्सा (Eye Surgery) है. जो कॉर्निया से जुड़े रोगों में की जाती है. इसमें कार्निया में विकृति या चोट के कारण दृष्टि (Vision) में सुधार किया जाता है.

गलत आईड्राप से गई मासूम के आखों की रोशनी (ETV Bharat)

क्या कहना है सीएमएचओ का

सीएमएचओ डाॅ देवेश पटैरिया ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि "मासूम की रोशनी जाने के संबंध में बनायी गयी जांच कमेटी की रिपोर्ट मुझे बुधवार रात में मिली है. हमारी जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बच्चा कुपोषित श्रेणी में था और कुपोषण के कारण विटामिन ए की कमी से उसे कार्नियल अल्सर (आंख की बाहरी परत पर घाव) हो गया था. जिसके कारण आंखों की रोशनी चली गयी थी.

इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग से भी रिपोर्ट मंगायी गयी थी. जिसमें उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी के जरिए कुपोषण में दिए जाने वाला आहार और इलाज इसे दिया जा रहा था. मासूम को विटामिन ए की दवाई दी. मासूम को आज यानि गुरुवार को भोपाल भेजा गया है और एम्स भोपाल में पहले भी 8 जून से 26 जून 2026 तक इलाज चला है. एम्स के डाॅक्टर कार्नियल ट्रांसप्लांट की योजना बना रहे हैं. बच्ची और उसके परिजनों को भेजा गया है, वहां उसका इलाज शुरू किया जाएगा."

बंडा सिविल अस्पताल में गलत दवा वाला पर्चा (ETV Bharat)

बता दें कि बंडा के इंद्रराज विश्वकर्मी की 19 माह की बेटी की इलाज के दौरान आंखों की रोशनी चली गयी थी. उनका आरोप था कि बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गलत इलाज के कारण रोशनी गयी है. हालांकि इस मामले में डाक्टर्स को क्लीनचिट मिल गयी है.