लड़कियों को 15 मिनट हमारी गाड़ी में छोड़ दो!, कैटरिंग टीम से कॉस्टेबल ने की बदसलूकी और मारपीट
सागर में शादी से लौट रही कैटरिंग टीम से 112 के पुलिसकर्मियों ने की मारपीट, कैटरिंग सर्विस वालों ने पुलिस थाने में करायी शिकायत दर्ज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 1:52 PM IST
सागर: वैसे तो सरकार ने डायल 112 लोगों की सुरक्षा और मदद के लिए शुरू की है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस की इस व्यवस्था पर पुलिसिया गुंडागर्दी के आरोप लगाए जा रहे हैं. ताजा मामला सागर में सामने आया है, जहां एक शादी समारोह से कैटरिंग सर्विस देकर लौट रहे पुरुष और महिला कर्मचारियों के साथ डाॅयल 112 के पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि कैटरिंग टीम की गर्ल्स वेटर पर भद्दे कमेंट भी किए. इसके बाद उन्हें डायल 112 में बैठने के लिए मजबूर किया. इस मामले में पुलिसकर्मियों के वीडियो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रहे हैं. इसको लेकर कैटरिंग सर्विस वालों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी है.
गर्ल्स वेटर से बदसलूकी के आरोप
शहर में कुछ पुलिसकर्मियों की हरकतों से पूरा महकमा बदनाम हो रहा है. गुरूवार तड़के साढ़े तीन बजे डायल 112 के पुलिसकर्मियों ने एक ऐसी हरकत की है, जिसने डायल 112 के साथ-साथ पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. डाॅयल 112 के पुलिसकर्मियों पर कैटरिंग कर्मचारियों से मारपीट और गर्ल्स वेटर से बदसलूकी के गंभीर आरोप सामने आया हैं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट हो रहा है.
आरक्षक ने की वाहन चालक के साथ मारपीट
बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात करीब 3:30 बजे भोपाल रोड स्थित होटल ग्रैंड पैलेस में शादी समारोह का काम खत्म कर कैटरिंग कर्मचारी अपने वाहन से घर लौट रहे थे. वाहन में गर्ल्स वेटर भी मौजूद थीं. कैटरिंग कर्मचारी लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि "रास्ते में डायल 112 के स्टाफ ने गर्ल्स वेटर पर अभद्र टिप्पणियां की. जब कैटरिंग कर्मचारियों ने विरोध किया और आगे बढ़ गए, तो झील के एलीवेटेड कॉरीडोर पर डाॅयल 112 फिर पहुंच गयी और वाहन रुकवाया दिया. इसके बाद डायल 112 के ड्राइवर और आरक्षक ने वाहन चालक के साथ मारपीट की और पैसों की भी मांग करने लगे. इसके साथ ही उन्होंने 15 मिनट के लिए लड़कियों को छोड़ हमें जाने की भी बात कह रहे थे."
कैटरिंग संचालक ने थाने में की शिकायत
गुरूवार को कैटरिंग संचालक शैलेन्द्र सोनी ने मोतीनगर थाने पहुंचकर घटना की लिखित शिकायत दर्ज करायी है. जिसमें उन्होंने बताया कि "डायल 112 का स्टाफ नशे की हालत में था और उनकी वर्दी पर नेम प्लेट भी नहीं लगे थे. पुलिसकर्मी लड़कियों को अपनी गाड़ी में बैठाने की बात कह रहे थे और मना करने पर विवाद और मारपीट की गई."
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इस मामले में थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत का कहना है कि "शिकायत मिली है और कुछ वीडियो उपलब्ध कराए हैं. जांच की जा रही है और जांच के अनुसार कार्रवाई की जाएगी."