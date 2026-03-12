ETV Bharat / state

सफीदों फैक्ट्री अग्निकांड: परिजनों के विरोध के बाद जोड़ी गई गैर इरादतन हत्या की धारा, तीन गिरफ्तार

जींद: जिले के सफीदों स्थित गीता कॉलोनी की एक अवैध फैक्ट्री में आग लगने से नौ महिला मजदूरों की मौत के मामले में परिजनों का आक्रोश बुधवार को खुलकर सामने आया. परिजनों ने आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ने, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों पर कार्रवाई करने और आर्थिक सहायता की मांग करते हुए मृतका के अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया. इस दौरान परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और कार्रवाई की मांग को लेकर डटे रहे.

आश्वासन के बाद हुआ अंतिम संस्कार: घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम पुलकित मल्होत्रा और शहर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की. अधिकारियों ने उनकी मांगें सुनने के बाद आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ने का आश्वासन दिया. इसके बाद दोपहर के समय परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए. मृतका कमलेश के परिजन सुबह से ही अंतिम संस्कार से मना कर रहे थे, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था.

आठ महिलाओं का पहले ही हो चुका था अंतिम संस्कार:सफीदों की अवैध फैक्ट्री में लगी आग की घटना में कुल नौ महिलाओं की मौत हुई थी. इनमें से आठ मृतकों का अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया गया था. बुधवार को नौवीं मृतका कमलेश के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से पहले प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की. परिजनों का कहना था कि जब तक आरोपितों के खिलाफ कड़ी धाराएं नहीं लगाई जाएंगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

पुलिस ने जोड़ी गैर इरादतन हत्या की धारा: मामले को लेकर शहर थाना सफीदों के प्रभारी पूर्णदास ने बताया कि, "आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ दी गई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ दी है. इस मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.”