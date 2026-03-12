ETV Bharat / state

सफीदों फैक्ट्री अग्निकांड: परिजनों के विरोध के बाद जोड़ी गई गैर इरादतन हत्या की धारा, तीन गिरफ्तार

सफीदों अवैध फैक्ट्री आग मामले में परिजनों के विरोध पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ी है. तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Jind Safidon factory fire
सफीदों फैक्ट्री अग्निकांड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 12, 2026 at 10:44 AM IST

जींद: जिले के सफीदों स्थित गीता कॉलोनी की एक अवैध फैक्ट्री में आग लगने से नौ महिला मजदूरों की मौत के मामले में परिजनों का आक्रोश बुधवार को खुलकर सामने आया. परिजनों ने आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ने, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों पर कार्रवाई करने और आर्थिक सहायता की मांग करते हुए मृतका के अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया. इस दौरान परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और कार्रवाई की मांग को लेकर डटे रहे.

आश्वासन के बाद हुआ अंतिम संस्कार: घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम पुलकित मल्होत्रा और शहर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की. अधिकारियों ने उनकी मांगें सुनने के बाद आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ने का आश्वासन दिया. इसके बाद दोपहर के समय परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए. मृतका कमलेश के परिजन सुबह से ही अंतिम संस्कार से मना कर रहे थे, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था.

आठ महिलाओं का पहले ही हो चुका था अंतिम संस्कार:सफीदों की अवैध फैक्ट्री में लगी आग की घटना में कुल नौ महिलाओं की मौत हुई थी. इनमें से आठ मृतकों का अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया गया था. बुधवार को नौवीं मृतका कमलेश के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से पहले प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की. परिजनों का कहना था कि जब तक आरोपितों के खिलाफ कड़ी धाराएं नहीं लगाई जाएंगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

पुलिस ने जोड़ी गैर इरादतन हत्या की धारा: मामले को लेकर शहर थाना सफीदों के प्रभारी पूर्णदास ने बताया कि, "आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ दी गई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ दी है. इस मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.”

दूसरी फैक्ट्री का भी हुआ खुलासा, पुलिस ने किया सील: फैक्टरी में लगी आग की जांच के दौरान पुलिस को गांव कुरड़ में भी आरोपियों की एक और फैक्ट्री का पता चला. पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस फैक्ट्री को भी सील कर दिया. जांच में सामने आया कि आरोपित मजदूरों को गांव कुरड़ स्थित फैक्ट्री में ले जाकर काम करवाते थे. इस मामले में सदर थाना सफीदों में फैक्ट्री मालिक सहित चार लोगों को नामजद करते हुए कई अन्य के खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट, बंधुआ मजदूरी कानून और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

तीन आरोपी गिरफ्तार: सफीदों फैक्टरी आग हादसे में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक राकेश और रामकरण को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. बाद में तीसरे आरोपित रोशन को भी गिरफ्तार किया गया. रिमांड अवधि समाप्त होने पर बुधवार को तीनों आरोपितों को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने सुनवाई के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए. पुलिस अन्य फरार आरोपितों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली (ETV Bharat)

निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई का भरोसा: घटना को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “सफीदों में हुआ यह हादसा बेहद दुखद है. इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे."

