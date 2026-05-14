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सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर चौहान वंश की अंतिम निशानी गढ़ बिठली के द्वार पर फहराया गया भगवा ध्वज

चौहान वंश के पूर्व महाराजा अजयपाल ने अजमेर की स्थापना की थी. अजमेर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित चौहान वंश से जुड़ी निशानी गढ़ बिठली आज भी मौजूद है, हालांकि अब यहां केवल विशाल दरवाजा एवं चारदीवारी ही शेष रह गई है. यह किला विश्व के प्राचीन किलों में गिना जाता है, लेकिन वर्षों से इसे संरक्षण और विकास की दरकार रही है. गढ़ बिठली को अब तारागढ़ के नाम से जाना जाता है. यहां 6 से 7 हजार शिया मुस्लिम आबादी निवास करती है, जबकि एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता. किले के नीचे पहाड़ी पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है, जिसकी देखरेख अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) करता आया है.

अजमेर: अजमेर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित गढ़ बिठली किला चौहान वंश की अंतिम निशानी है. इसी किले के विशाल द्वार पर गुरुवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर भगवा ध्वज फहराया गया. सामाजिक संगठनों ने चंद्रवरदाई स्टेडियम से वाहन रैली निकाली और तारागढ़ पहुंचकर राजा अजयपाल से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक को नमन किया. इस मौके पर पूर्व सैनिक सैन्य वर्दी में शामिल हुए. समारोह में रावत समाज की चार युवतियों को डिजिटल डायरेक्टरी बनाने के लिए सम्मानित किया गया. संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार से तारागढ़ के संरक्षण एवं विकास की मांग करते हुए ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया. 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा.

विकास के लिए आवंटित राशि अपर्याप्त: हाल ही में राज्य सरकार ने गढ़ बिठली (तारागढ़) के विकास के लिए राशि आवंटित की है, लेकिन सामाजिक संगठनों के अनुसार यह राशि कम है. जयंती के अवसर पर सभी ने केंद्र एवं राज्य सरकार से तारागढ़ किले के संरक्षण और विकास में भरपूर सहयोग की मांग की.

ध्वजारोहण से पहले किया वंदन: गढ़ बिठली के मुख्य द्वार पर ध्वजारोहण से पहले सभी ने चौहान वंश के संस्थापक पूर्व राजा अजयपाल से लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को याद करते हुए उनके शौर्य एवं बलिदान को नमन किया.

जनजागृति के लिए वाहन रैली: ऐतिहासिक गढ़ बिठली (तारागढ़) बचाओ कार्यक्रम के संयोजक तरुण वर्मा ने बताया कि ध्वजारोहण से पहले चंद्रवरदाई स्टेडियम से वाहन रैली के रूप में सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी गढ़ बिठली पहुंचे. यहां 14 मई को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई तथा भगवा ध्वज को मुख्य प्रवेश द्वार पर फहराया गया. वर्मा ने बताया कि देशभक्ति से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारी सैन्य वर्दी में शामिल हुए. कार्यक्रम में पूर्व एएसपी चंद्र सिंह चौहान एवं साध्वी अनादि सरस्वती भी मौजूद रहीं.

सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती पर वाहन रैली का आगाज करते हुए (Etv Bharat Ajmer)

युवतियों को किया सम्मानित: वर्मा ने बताया कि पंचांग के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का जन्म ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी को हुआ था, जो इस वर्ष 14 मई को पड़ रही है. इसलिए आज ही उनकी जयंती मनाई गई है. वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज रावत समाज की पूरे भारत की डिजिटल डायरेक्टरी तैयार करने वाली चार युवतियों – चांदनी, सुनीता, रचना एवं सुरता रावत – को साध्वी अनादि सरस्वती ने सम्मानित किया.

इन संस्थाओं ने लिया भाग: कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय शर्मा ने की. इसमें सनातन धर्म रक्षा संघ अजयमेरु, सर्व पंथ समादर मंच, श्री अजमेर व्यापार महासंघ, मानव अधिकार मिशन, पर्यावरण जागरण मंच, सैनिक कल्याण समिति, तारागढ़ तिरंगा समिति सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे. विभिन्न सामाजिक संगठनों ने तारागढ़ विकास के लिए अपने विचार रखे तथा केंद्र एवं राज्य सरकार से गढ़ बिठली के संरक्षण एवं विकास के लिए एक ज्ञापन तैयार किया, जो सनातन धर्म रक्षा संघ अजयमेरु द्वारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा. कार्यक्रम में 'सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे', 'भारत माता की जय' एवं 'वंदे मातरम्' के नारे लगाए गए.