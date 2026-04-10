ETV Bharat / state

हिमाचल में उगेगा कश्मीर का केसर, शिमला के बागवान ने तैयार कर दी लाखों में बिकने वाली ये फसल

कोटगढ़ के शमशेर सिंह ने 8000 फीट की ऊंचाई पर केसर उगाकर सफलता पाई. सेब के बाद अब ये फसल अब हिमाचल की आर्थिकी बदलेगी.

कोटगढ़ के बागवान ने खेतों में उगाया केसर
कोटगढ़ के बागवान ने खेतों में उगाया केसर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 3:07 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का कोटगढ़ क्षेत्र, जो अब तक अपने रसीले सेबों के लिए विश्व प्रसिद्ध था, अब केसर की खुशबू से महकने लगा है। यहां के आल्डी निवासी बागवान शमशेर सिंह ठाकुर ने अपनी कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास से वह कर दिखाया है जो नामुमकिन सा लगता था. उन्होंने 8000 फीट की ऊंचाई पर कश्मीरी केसर की सफल पैदावार कर प्रदेश के किसानों के लिए समृद्धि का नया द्वार खोल दिया है.

जिंदगी में कुछ अलग करने की ठान ली जाए, तो विपरीत परिस्थितियां भी रास्ता छोड़ देती हैं. शमशेर सिंह ने अपने चेरी के बगीचे में प्रयोग के तौर पर केसर की खेती शुरू की थी. उन्हें इस राह पर चलने की प्रेरणा सांगला (किन्नौर) के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सुरेंद्र कुमार शर्मा से मिली. कई सालों की तपस्या और देखरेख के बाद अब उनके खेतों में केसर खिलना शुरू हुआ है. भारत में असली और अच्छी गुणवत्ता वाले केसर की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के बीच होती है. ये दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है, क्योंकि 1 किलोग्राम केसर तैयार करने के लिए लगभग 1,50,000 से ज्यादा फूलों की आवश्यकता होती है.

बागवान शमशेर सिंह (ETV Bharat)

50 ग्राम तक केसर उत्पादन का लक्ष्य

कोटगढ़ के आल्डी निवासी शमशेर सिंह ठाकुर एक बागवान है. उनका कहना है कि कि 'पर्वतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र सांगला किन्नौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. सुरेंद्र कुमार शर्मा की प्ररेणा से अपने 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चेरी के बगीचे में प्रयोग के तौर पर केसर की खेती शुरू की. डॉ. सुरेंद्र ने ही कश्मीरी केसर के बीज उपलब्ध करवाए, जिसके बाद इस पर कड़ी मेहनत की और अब मेहनत रंग लाई है केसर की खेती में सफल होने पर मुझे खुशी है और लगातार अब अन्य लोगों को भी इस खेती के लिए प्रेरित कर रहे है. केसर का सफल उत्पादन शुरू करने पर शमशेर ठाकुर अब अन्य बागवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं. उन्होंने दो सालों में 50 ग्राम तक केसर उत्पादन का लक्ष्य रखा है.'

1 किलोग्राम केसर तैयार करने के लिए 1,50,000 से ज्यादा फूलों की आवश्यकता
1 किलोग्राम केसर तैयार करने के लिए 1,50,000 से ज्यादा फूलों की आवश्यकता (ETV Bharat)

बीज से 15 साल तक लिया जा सकता है केसर

शमशेर का कहना है कि सरकार को अनुदान पर बागवानों को केसर के बीज उपलब्ध करवाने चाहिए. केसर के जामुनी रंग के फूलों के बीच में जो लाल रंग के रेशे होते हैं उन्हीं से बढ़िया किस्म का केसर मिलता है. एक बार इसका बीज लगाकर 10 से 15 सालों तक इनसे केसर लिया जा सकता है. स्थानीय लोगों ने कहा कि सेब की खेती के अलावा अब हमारे पास और एक अच्छे विकल्प के रूप में केसर आ गया है, जिसमें लगातार मेहनत और कुछ सालों के इंतज़ार के बाद अच्छी आमदनी हो सकती है, जो किसानों-बागवानों की आमदनी को बढ़ाएगी. सरकार किसानों को इस बारे में जागरूक करे और बीज उपलब्ध करवाए तो किसानों के पास एक ओर अच्छा विकल्प मिल जाएगा, जिसमें किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं और इसके लिए सरकार की मदद से अनुदान ओर प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए, जिससे जल्द फसल तैयार हो ओर इससे प्रदेश के लोगों की आर्थिकी भी मजबूत हो सके.

कश्मीर से लाया गया केसर
कश्मीर से लाया गया केसर (ETV Bharat)

शमशेर सिंह का कहना है कि 'केसर का बीज जुलाई महीने में रोपा जाता है और तीन से चार महीने बाद यानी अक्टूबर और नवंबर में इसमें फूल आ जाते हैं और ये तैयार हो जाते हैं. इसके लिए थोड़े पानी की जरूरत होती है, लेकिन बरसात होने चलते इतनी कमी नहीं आ पाती और इसमें खास देखरेख यही होती है कि इसके बीच घास न उगने पाए, जिसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है.'

कीमती मसाला है केसर
कीमती मसाला है केसर (ETV Bharat)

स्वास्थ्य के लिए है लाभदायक

वहीं अगर हम केसर की बात करें तो केसर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एक कीमती मसाला है, जो याददाश्त बढ़ाने, मानसिक तनाव कम करने, इम्युनिटी बढ़ाने, और त्वचा को चमकदार बनाने में बहुत फायदेमंद है. दिल के स्वास्थ्य में सुधार करता है.

  • मस्तिष्क को मजबूत बनाने में केसर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ब्रेन सेल्स को नुकसान से बचाते हैं, याददाश्त और सीखने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं.
  • तनाव और मूड में सुधार: यह मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में मदद करता है, इसलिए इसे 'सनशाइन मसाला' भी कहते हैं.
  • त्वचा में निखार: केसर त्वचा को टैनिंग और कील-मुंहासों से बचाता है, जिससे त्वचा चमकदार और मुलायम होती है.
  • पाचन और इम्युनिटी: यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और विटामिन सी के कारण इम्युनिटी बढ़ाता है.
  • महिला स्वास्थ्य: यह मासिक धर्म के दौरान होने वाले प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (PMS) के लक्षणों को कम करता है.

ये भी पढ़ें: 'कानून बदले के लिए नहीं होते', हाईकोर्ट के फैसले पर जयराम का सुक्खू सरकार पर वार

TAGGED:

SAFFRON FARMING
SAFFRON FARMING SHIMLA HIMACHAL
SAFFRON FARMING KOTGARH
केसर की खेती शिमला
SAFFRON FARMING SHIMLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.