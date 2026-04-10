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हिमाचल में उगेगा कश्मीर का केसर, शिमला के बागवान ने तैयार कर दी लाखों में बिकने वाली ये फसल

कोटगढ़ के बागवान ने खेतों में उगाया केसर ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का कोटगढ़ क्षेत्र, जो अब तक अपने रसीले सेबों के लिए विश्व प्रसिद्ध था, अब केसर की खुशबू से महकने लगा है। यहां के आल्डी निवासी बागवान शमशेर सिंह ठाकुर ने अपनी कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास से वह कर दिखाया है जो नामुमकिन सा लगता था. उन्होंने 8000 फीट की ऊंचाई पर कश्मीरी केसर की सफल पैदावार कर प्रदेश के किसानों के लिए समृद्धि का नया द्वार खोल दिया है. जिंदगी में कुछ अलग करने की ठान ली जाए, तो विपरीत परिस्थितियां भी रास्ता छोड़ देती हैं. शमशेर सिंह ने अपने चेरी के बगीचे में प्रयोग के तौर पर केसर की खेती शुरू की थी. उन्हें इस राह पर चलने की प्रेरणा सांगला (किन्नौर) के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सुरेंद्र कुमार शर्मा से मिली. कई सालों की तपस्या और देखरेख के बाद अब उनके खेतों में केसर खिलना शुरू हुआ है. भारत में असली और अच्छी गुणवत्ता वाले केसर की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के बीच होती है. ये दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है, क्योंकि 1 किलोग्राम केसर तैयार करने के लिए लगभग 1,50,000 से ज्यादा फूलों की आवश्यकता होती है. बागवान शमशेर सिंह (ETV Bharat) 50 ग्राम तक केसर उत्पादन का लक्ष्य कोटगढ़ के आल्डी निवासी शमशेर सिंह ठाकुर एक बागवान है. उनका कहना है कि कि 'पर्वतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र सांगला किन्नौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. सुरेंद्र कुमार शर्मा की प्ररेणा से अपने 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चेरी के बगीचे में प्रयोग के तौर पर केसर की खेती शुरू की. डॉ. सुरेंद्र ने ही कश्मीरी केसर के बीज उपलब्ध करवाए, जिसके बाद इस पर कड़ी मेहनत की और अब मेहनत रंग लाई है केसर की खेती में सफल होने पर मुझे खुशी है और लगातार अब अन्य लोगों को भी इस खेती के लिए प्रेरित कर रहे है. केसर का सफल उत्पादन शुरू करने पर शमशेर ठाकुर अब अन्य बागवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं. उन्होंने दो सालों में 50 ग्राम तक केसर उत्पादन का लक्ष्य रखा है.'