सावन में भगवा रंग के कपड़ों की डिमांड बढ़ी; नेपाल से लेकर गुजरात तक मांग, कीमत बेहद कम
भगवा रंग कोई सामान्य रंग नहीं होता. यह त्याग, तपस्या, अग्नि की पवित्रता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 7:49 AM IST
वाराणसी/प्रयागराज: सावन का महीना महादेव का प्रिय होता है. सावन में गली से लेकर मंदिर, चौराहे हर जगह जहां बोल बम का नारा गूंज रहा है. पूरा शहर भगवा रंग में रंगा हुआ है. बढ़ती कांवरियों की संख्या इस भगवा रंग की आभा को और भी ज्यादा निखार रही है. इसका असर भगवा कपड़ों की डिमांड के दिख रहा है. वहीं, प्रयागराज में भी कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है.
पहले जानें वाराणसी में भगवा की डिमांड कैसी: कांवड़ यात्रियों के पहनने वाले भगवा कपड़ों की डिमांड काशी ही नहीं नेपाल से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तक है. यहां से बड़ी संख्या में इसकी सप्लाई की जा रही है.
दरअसल, सावन में हर कोई भगवा वस्त्र धारण करके महादेव का जलाभिषेक करता है. इसके तहत पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी दालमंडी में इन दिनों भगवा वस्त्र की डिमांड देखने को मिल रही है.
दालमंडी में होलसेल कारोबारी संदीप केसरी ने बताया कि जबसे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के सरकार आई है, तब से कावड़ियों की संख्या बढ़ी है. बढ़ती कावड़ियों की संख्या में भगवा रंग के कपड़ों के डिमांड को बढ़ा दिया है.
उन्होंने बताया कि पहले की सरकारों में कांवड़ियों को सुविधा नहीं दी जाती थी, यही वजह है कि लोग कम कावड़ लेकर निकलते थे. अब जिस तरीके की सुविधा मिल रही है, वैसे ही संख्या में हर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. यही वजह है कि भगवा रंग के कपड़ों की डिमांड ज्यादा हो रही है.
उन्होंने बताया कि यदि हम डिमांड की बात करें तो भगवा रंग के शर्ट और पैंट की सबसे ज्यादा डिमांड है. इस बार अलग तरीके की वैरायटी के शर्ट आए हैं. इनमें स्प्रे टी-शर्ट, महाकाल के शर्ट सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहे हैं. यही नहीं कावड़ियों की सुविधा को देखते हुए रेडियम युक्त कपड़े भी आए हैं, ताकि यदि वह रात में सड़कों पर चले तो उनकी सुरक्षा हो सके.
25 रुपए से शुरू होती है कीमत: संदीप केसरी ने बताया कि इनकी तो 25 रुपए से शुरू होकर 250 रुपए तक है. बच्चों के लिए भगवा रंग के कॉर्ड सेट सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं. वहीं बड़ों के स्प्रे वाले भगवान भोलेनाथ के परिवार वाले शर्ट सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहे हैं.
खरीदारी करने आए कारोबारी कहते हैं कि सावन माह में हर कोई भगवा रंग के कपड़ों के डिमांड करता है. यही वजह है कि हम लोग यहां आकर के खरीदारी करते हैं. पूरे पूर्वांचल तक में हम लोग इन भगवा वस्त्र को भेजते हैं. युवाओं की पसंद शर्ट सबसे ज्यादा होती है.
भगवा रंग का विशेष महत्व: भगवा रंग धारण करने के महत्व की बात करें तो पंडित पवन त्रिपाठी कहते हैं कि भगवा रंग कोई सामान्य रंग नहीं होता. यह सनातन भारतीय परंपरा में त्याग, तपस्या, अग्नि की पवित्रता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है.
यह रंग अज्ञान को जलाकर ज्ञान की अग्नि को बढ़ाने वाला माना जाता है. इससे व्यक्ति के आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है. उन्होंने बताया कि वैदिक काल में अग्नि को सबसे पवित्र और पूजनीय माना गया है. इसका रंग भगवा होता है.
यही नहीं साधु-संत मोह, माया त्याग कर यहीं वस्त्र पहनते हैं. यह उनकी आत्मा की शुद्धि को दिखाता है. यही रंग सूर्य देव, हनुमान जी, मां दुर्गा की ऊर्जा और शक्ति से जुड़ा हुआ है.
इस रंग को धारण करने के बाद व्यक्ति की मनोभाव में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार प्रसार होता है, क्योंकि कावड़ यात्रा भगवान का जलाभिषेक करने के लिए भाव भक्ति के साथ निकलते हैं और उन्हें लंबी यात्रा करनी पड़ती है. ऐसे में यह भगवा रंग सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है.
प्रयागराज में पुलिस मुस्तैद: सोमवार के जलाभिषेक को देखते हुए डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और पूरे यात्रा मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी जाए.
डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि सावन माह के तीसरे दिन और रविवार के चलते कांवड़ यात्रियों का आवागमन काफी बढ़ गया है. कांवड़िया वाराणसी मार्ग से होते हुए दशाश्वमेध घाट पहुंचते हैं.
वहां से जल लेकर सोमवार को विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए रवाना होते हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी भी अप्रिय दुर्घटना को रोकने के लिए सड़क के एक हिस्से को पूरी तरह कांवड़ियों के लिए आरक्षित (Dedicated Lane) किया गया है.
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