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सावन में भगवा रंग के कपड़ों की डिमांड बढ़ी; नेपाल से लेकर गुजरात तक मांग, कीमत बेहद कम

सावन में भगवा रंग के कपड़ों की डिमांड बढ़ी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी/प्रयागराज: सावन का महीना महादेव का प्रिय होता है. सावन में गली से लेकर मंदिर, चौराहे हर जगह जहां बोल बम का नारा गूंज रहा है. पूरा शहर भगवा रंग में रंगा हुआ है. बढ़ती कांवरियों की संख्या इस भगवा रंग की आभा को और भी ज्यादा निखार रही है. इसका असर भगवा कपड़ों की डिमांड के दिख रहा है. वहीं, प्रयागराज में भी कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है. पहले जानें वाराणसी में भगवा की डिमांड कैसी: कांवड़ यात्रियों के पहनने वाले भगवा कपड़ों की डिमांड काशी ही नहीं नेपाल से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तक है. यहां से बड़ी संख्या में इसकी सप्लाई की जा रही है. दरअसल, सावन में हर कोई भगवा वस्त्र धारण करके महादेव का जलाभिषेक करता है. इसके तहत पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी दालमंडी में इन दिनों भगवा वस्त्र की डिमांड देखने को मिल रही है. वाराणसी में दालमंडी के होलसेल कारोबारी से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) दालमंडी में होलसेल कारोबारी संदीप केसरी ने बताया कि जबसे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के सरकार आई है, तब से कावड़ियों की संख्या बढ़ी है. बढ़ती कावड़ियों की संख्या में भगवा रंग के कपड़ों के डिमांड को बढ़ा दिया है. उन्होंने बताया कि पहले की सरकारों में कांवड़ियों को सुविधा नहीं दी जाती थी, यही वजह है कि लोग कम कावड़ लेकर निकलते थे. अब जिस तरीके की सुविधा मिल रही है, वैसे ही संख्या में हर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. यही वजह है कि भगवा रंग के कपड़ों की डिमांड ज्यादा हो रही है. उन्होंने बताया कि यदि हम डिमांड की बात करें तो भगवा रंग के शर्ट और पैंट की सबसे ज्यादा डिमांड है. इस बार अलग तरीके की वैरायटी के शर्ट आए हैं. इनमें स्प्रे टी-शर्ट, महाकाल के शर्ट सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहे हैं. यही नहीं कावड़ियों की सुविधा को देखते हुए रेडियम युक्त कपड़े भी आए हैं, ताकि यदि वह रात में सड़कों पर चले तो उनकी सुरक्षा हो सके. 25 रुपए से शुरू होती है कीमत: संदीप केसरी ने बताया कि इनकी तो 25 रुपए से शुरू होकर 250 रुपए तक है. बच्चों के लिए भगवा रंग के कॉर्ड सेट सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं. वहीं बड़ों के स्प्रे वाले भगवान भोलेनाथ के परिवार वाले शर्ट सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहे हैं.