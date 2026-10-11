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टिहरी झील रिंग रोड निर्माण में सेफ्टी मानकों की अनदेखी! डेंजर जोन में न साइन बोर्ड, न सुरक्षा कर्मी

टिहरी: विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने के मकसद से झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है. करीब 400 करोड़ रुपए के वित्तीय सहयोग से प्रस्तावित इस परियोजना को तीन चरणों में पूरा किया जाना है, लेकिन निर्माण कार्य के बीच अब सड़क पर धूल, सुरक्षा इंतजामों की कमी और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

टिहरी झील की रिंग रोड का निर्माण: पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है. एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से तैयार की जा रही इस परियोजना को तीन चरणों में पूरा किया जाना है. पहले चरण में कोटी कॉलोनी से डोबरा पुल तक करीब 16 से 17 किलोमीटर रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है.

डेंजर जोन में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल: निर्माणाधीन सड़क पर कई जगह पहाड़ी कटिंग और डेंजर जोन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं. कई जगह न तो चेतावनी वाले साइन बोर्ड दिखाई दे रहे हैं और न ही ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए कर्मचारी हरी या लाल झंडी लेकर मौजूद नजर आए. ऐसे में निर्माणाधीन सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

"मैं ऋषिकेश से आ रहा हूं. चंबा तक तो ठीक है, लेकिन जहां से रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है. वहां से बाइक सवारों का चलना मुश्किल है. धूल मिट्टी इस कदर है कि दोपहिया वाहन सवार सफर ही नहीं कर सकता है. मैं खुद भी रास्ते में कपड़े बदल चुका हूं. "- संजय सिंह, बाइक सवार

" सड़क पर धूल ही धूल है. कहीं पर भी पानी का छिड़काव नहीं किया गया है. इसके अलावा सुरक्षात्मक इंतजाम भी लगभग नदारद हैं. जिससे राहगीरों और बाइक सवारों पर खतरा है. "- अजय सिंह, बाइक सवार

स्थानीय लोगों ने सड़क पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने और निर्माण के दौरान सुरक्षात्मक इंतजाम करने की मांग की है. ऋषिकेश से आ रहे बाइक सवार अजय सिंह, संजय सिंह समेत अन्य लोगों कहना है कि,

सड़क पर धूल से ग्रामीण परेशान: निर्माण कार्य के दौरान पहाड़ी कटिंग और मलबा सड़क पर आने से सड़क पर धूल का गुबार बना हुआ है. इससे इस मार्ग से आवाजाही करने वाले स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य जरूरी है, लेकिन सड़क पर उड़ रही धूल से लोगों को दिक्कत हो रही है.

9 गांवों की भूमि और परिसंपत्तियां अधिग्रहित : पहले चरण की कोटी से डोबरा रिंग रोड के दायरे में आने वाले करीब 9 गांवों के ग्रामीणों की भूमि और परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया गया है. लोनिवि चंबा के अधिशासी अभियंता की मानें तो रिंग रोड के दायरे में आने वाले करीब 70 फीसदी काश्तकारों की परिसंपत्तियों का भुगतान किया जा चुका है. वहीं, वर्तमान में कोटी से डोबरा तक करीब 17 किलोमीटर हिस्से में सड़क कटिंग का काम चल रहा है.

दूसरे चरण में डोबरा-चांठी पुल से मदन नेगी होते हुए पीपलडाली तक और तीसरे चरण में गडोलिया-टिपरी से कोटी तक रिंग रोड का निर्माण प्रस्तावित है. इस परियोजना के तहत सड़क को करीब 14 से 20 मीटर तक चौड़ा किया जाना है. इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क के किनारे फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और व्यू प्वाइंट जैसी सुविधाएं विकसित करने का भी प्रस्ताव है.

"पुश्ते कच्ची मिट्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं. जो नींव भी रखी जा रही है, वो कमजोर है. वहां पर मिट्टी का कटाव भी हो रहा है. काम में भी खानापूर्ति की जा रही है. गुणवत्ता से काम नहीं हो रहा है. विभागीय अधिकारियों को मौके पर मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन जेई से लेकर अन्य अधिकारी कम ही नजर आ रहे हैं. सड़क कटिंग के दौरान कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता है. ना ही चेतावनी या काम चालू है या बंद है, इस तरह का बोर्ड नजर आता है."- शक्ति प्रसाद जोशी, ग्रामीण, प्रतापनगर

निर्माण के बीच पुश्तों में दरारें: रिंग रोड का निर्माण अभी जारी है, लेकिन सड़क किनारे बनाए गए कुछ पुश्तों में बड़ी-बड़ी दरारें दिखाई देने लगी हैं. स्थानीय लोगों ने इन दरारों को लेकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि यदि निर्माण के दौरान ही सुरक्षा दीवारों में दरारें आने लगेंगी तो भविष्य में सड़क की मजबूती और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ सकती है.

टिहरी झील रिंग रोड का निर्माण (फोटो- ETV Bharat)

"बारिश में फिसलन और कीचड़ फैल रही है, तो धूप खिलने पर धूल उड़ रही है. जिससे हादसों का जोखिम बढ़ा हुआ है. मौके पर अधिकारी भी मौजूद नहीं होता है. काम भी सुरक्षित और गुणवत्ता के हिसाब से नहीं हो रहा है."- मान सिंह रौतेला, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, टिहरी

मजदूरों की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में: करीब 17 किलोमीटर हिस्से में चल रहे निर्माण कार्य में बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन मौके पर कई मजदूर बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के काम करते दिखाई दिए. मजदूरों के पास हेलमेट, सेफ्टी जैकेट, जूते, चश्मे और दस्ताने जैसे सुरक्षा उपकरण नजर नहीं आने से श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं.

सड़क कटिंग से गिर रहा मलबा (फोटो- ETV Bharat)

पहाड़ी क्षेत्र में सड़क कटिंग और भारी मशीनों के बीच काम करना जोखिम भरा माना जाता है. ऐसे में मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है. हालांकि, संबंधित विभाग का कहना है कि जहां भी कमियां सामने आ रही हैं, उन्हें ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं और निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.

रिंग रोड निर्माण से निकला मलबा (फोटो- ETV Bharat)

"रिंग रोड के दायरे में आने वाले करीब 70 फीसदी काश्तकारों की परिसंपत्तियों का भुगतान किया जा चुका है. कोटी से डोबरा तक करीब 17 किलोमीटर हिस्से में कटिंग का कार्य किया जा रहा है. जहां कमियां हैं, उनको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं. कार्य की गुणवत्ता में कोई ढील नहीं बरती जाएगी."- राजबिंद सिंह, अधिशासी अभियंता, लोनिवि चंबा

मरोड़ से जाख तक कटिंग लगभग पूरी: अधिशासी अभियंता राजबिंद सिंह के मुताबिक मरोड़ से जाख तक पहाड़ी कटिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है. इसके बाद इस हिस्से में सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे. वहीं, जाख गांव से कोटी तक सड़क कटिंग का कार्य भी कुछ दिनों के भीतर शुरू होने की उम्मीद जताई गई है. धूल की समस्या को लेकर विभाग ने ठेकेदार को टैंकरों के माध्यम से सड़क पर नियमित पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं. टिहरी झील के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड को पर्यटन विकास की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है.

बिना हेलमेट, ग्लव्स और जूते के काम करते मजदूर (फोटो- ETV Bharat)

सड़क बनने के बाद झील क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है, लेकिन निर्माण के दौरान धूल, डेंजर जोन में सुरक्षा व्यवस्था, पुश्तों में आई दरारें और मजदूरों के सुरक्षा उपकरणों की कमी जैसे सवाल भी सामने आ रहे हैं. अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इन कमियों को कितनी गंभीरता से लेता है और निर्माण पूरा होने से पहले सुरक्षा एवं गुणवत्ता के मानकों को कितना प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है.

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