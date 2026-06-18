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मसूरी में PWD की भयंकर लापरवाही, मेन रोड पर एक हफ्ते से टूटी है सुरक्षा रेलिंग, हो सकता है बड़ा हादसा

पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है, इंजीनियर ने जल्द मरम्मत कराने की बात कही

Mussoorie safety railing broken
मसूरी में टूटी रेलिंग बनी आफत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 18, 2026 at 4:54 PM IST

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मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन और संबंधित विभागों की लापरवाही एक बार फिर सवालों के घेरे में है. मसूरी-देहरादून मार्ग पर मेसोनिक लॉज के पास सड़क किनारे लगी सुरक्षा रेलिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है. एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते रेलिंग को ठीक नहीं किया गया, तो यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

मसूरी में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही: बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व इसी स्थान पर एक कार अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए गहरी खाई में जा गिरी थी. गनीमत रही कि चालक की जान बच गई, लेकिन दुर्घटना के बाद भी संबंधित विभागों ने कोई सबक नहीं लिया. वर्तमान में रेलिंग टूटी होने के कारण सड़क का बड़ा हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है.

Mussoorie safety railing broken
मसूरी की टूटी रेलिंग हादसे का कारण बन सकती है (ETV Bharat)

मसूरी-देहरादून मार्ग पर एक हफ्ते से टूटी है सुरक्षा रेलिंग: यह मार्ग मसूरी और देहरादून को जोड़ने वाला सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों पर्यटक, स्थानीय वाहन, दोपहिया और भारी वाहन गुजरते हैं. रात के समय या खराब मौसम में यहां दुर्घटना की आशंका और अधिक बढ़ जाती है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि टूटी रेलिंग के आसपास न तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है और न ही सुरक्षा बैरिकेडिंग की गई है.

Mussoorie safety railing broken
जिस जगह रेलिंग टूटी है वो व्यस्ततम रोड है (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने की मरम्मत की मांग: स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग और प्रशासन दोनों ही मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. उनका कहना है कि रोजाना अधिकारी इसी मार्ग से गुजरते हैं, इसके बावजूद किसी ने अब तक मरम्मत की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया. लोगों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा हो.

पीडब्ल्यूडी ने कहा जल्द कराएंगे मरम्मत: वहीं, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता शिवराज सिंह लोदियाल ने बताया कि-

उक्त रेलिंग का स्थायी निर्माण मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा कराया जाना है. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. सुरक्षा के मद्देनजर क्षतिग्रस्त रेलिंग की अस्थायी मरम्मत जल्द कराई जाएगी.
-शिवराज सिंह लोदियाल, सहायक अभियंता, पीडब्ल्यूडी-

लोगों को हादसे का डर: स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि दुर्घटना की आशंका को देखते हुए तत्काल सुरक्षा इंतजाम किए जाएं और नई रेलिंग लगाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए. उनका कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की छोटी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.
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