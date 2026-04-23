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मानसून से पहले स्कूलों का 'सेफ्टी मेकओवर', जर्जर भवनों पर एक्शन, टीचर और प्रिंसिपल 'पहला सेफ्टी अलर्ट सिस्टम'

निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिक्षक और प्रधानाचार्य अपने-अपने स्कूल भवन का नियमित रूप से विजिबल (दिखने वाला) निरीक्षण करें.

जयपुर के पुराने सरस्वती कुंड स्कूल की जर्जर इमारत
जयपुर के पुराने सरस्वती कुंड स्कूल की जर्जर इमारत (ETV Bharat (File ))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 3:05 PM IST

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जयपुर : हर साल मानसून आते ही टपकती छतें, उखड़ता प्लास्टर और कमजोर दीवारें राजस्थान के हजारों सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए डर की वजह बन जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर बदलने की तैयारी है. मानसून से पहले स्कूल भवनों को सुरक्षित बनाने के लिए बड़े स्तर पर 'सेफ्टी मेकओवर' प्लान लागू किया जा रहा है. केंद्र सरकार से मिले फंड और अन्य फंडिंग सोर्स से राज्य सरकार जर्जर स्कूलों की मरम्मत और नए भवन निर्माण पर फोकस कर रही है. वहीं, पहली बार प्रिंसिपल और शिक्षकों को भी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है.

शिक्षा विभाग ने स्कूलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ इंजीनियरों या विभागीय निरीक्षण तक सीमित नहीं रखी है, बल्कि अब टीचर्स और प्रिंसिपल को भी 'पहला सेफ्टी अलर्ट सिस्टम' बनाया गया है. निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिक्षक और प्रधानाचार्य अपने-अपने स्कूल भवन का नियमित रूप से विजिबल (दिखने वाला) निरीक्षण करें, यानी उन्हें तकनीकी जांच नहीं करनी है, लेकिन रोजमर्रा के स्तर पर भवन की स्थिति पर नजर रखनी होगी. अगर कहीं भी दीवारों में दरार, छत से पानी टपकने के संकेत, प्लास्टर उखड़ना, लोहे की सरिया दिखना, झुकी हुई दीवार या कमजोर छज्जा नजर आता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा.

शिक्षा विभाग का ये है कहना (ETV Bharat Jaipur)

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टीचर और प्रिंसिपल 'पहला सेफ्टी अलर्ट सिस्टम' : एसीएस राजेश यादव ने साफ किया है कि शिक्षक इंजीनियर नहीं हैं, इसलिए उनसे किसी तरह की तकनीकी रिपोर्ट या प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा. उनकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि वे संभावित खतरे को समय रहते पहचानें और तुरंत शिक्षा विभाग को सूचित करें. सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये भी है कि यदि किसी कक्षा या भवन को असुरक्षित माना जाता है, तो वहां छात्रों को बैठाने से बचें और किसी दूसरे सुरक्षित कमरे में शिफ्ट करें.

5 साल में बड़े स्तर पर सुधार योजना
5 साल में बड़े स्तर पर सुधार योजना (ETV Bharat GFX)

मानसून से पहले जरूरी ये अभियान : पिछले कुछ सालों में स्कूल भवनों से जुड़े हादसों ने सिस्टम को झकझोर दिया है. पहले झालावाड़ में भवन गिरने से 7 बच्चों की मौत, फिर जैसलमेर में स्कूल गेट गिरने से एक बच्चे की जान गई. इसी तरह बाड़मेर में पंखा गिरने से छात्र घायल होने जैसी घटनाओं के बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी. इस पर अब शिक्षा विभाग के एसीएस राजेश यादव ने मानसून से पहले जोखिम वाले स्कूलों की पहचान और सुधार के निर्देश दिए हैं.

चरणबद्ध तरीके से होगा स्कूलों का जीर्णोद्धार :
चरणबद्ध तरीके से होगा स्कूलों का जीर्णोद्धार (ETV Bharat GFX)

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से मिले फंड से करीब 300 स्कूल संवारे जाएंगे. इसके अलावा नए स्कूल भवन बनाने की इस बार की बजट घोषणा भी है. वहीं, 500 से ज्यादा स्कूल भवनों को तत्काल बनाने की कवायद शुरू की जा रही है. इसके अलावा स्कूलों के जीर्णोद्धार को लेकर भी विधायकों से विधायक कोष से फंड देने की अपील की गई है. इसके साथ ही डीएमएफटी का फंड भी इस्तेमाल होगा और 5 साल में 12500 करोड़ का इंवेस्टमेंट इन बिल्डिंग पर करने का प्लान कोर्ट में सबमिट किया गया है.

फंडिंग के लिए कई सोर्स
फंडिंग के लिए कई सोर्स (ETV Bharat GFX)

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1500 स्कूलों का बनेगा नया भवन : शिक्षा विभाग के एसीएस के अनुसार करीब 1500 स्कूलों की नई बिल्डिंग प्राथमिकता में बनेगी. राजेश यादव ने बताया कि झालावाड़ में जर्जर स्कूल भवन गिरने की दुर्घटना के बाद से लगातार स्कूलों मरम्मत का काम चल रहा है. इस पर एसडीआरएफ से आए 240 करोड़ खर्च किए गए. जिन 3700 स्कूलों की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, वहां से स्कूलों को शिफ्ट भी किया गया है. ऐसे प्रदेश में करीब 1500 स्कूल हैं, जिनकी नई बिल्डिंग प्राथमिकता पर तैयार होनी है. इसके एक्शन प्लान पर काम हो रहा है. इस संबंध में फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी बात हुई है और मल्टीपल सोर्स से बजट लेने का प्रयास किया जा रहा है.

मरम्मत मांगता सरकारी स्कूल
मरम्मत मांगता सरकारी स्कूल (ETV Bharat (File ))

फंडिंग के लिए कई सोर्स : सर्व शिक्षा अभियान से 2500 करोड़ रुपए, DMFT से 1000 करोड़ रुपए, सांसद-विधायक कोष से 1000 करोड़ रुपए, ट्राइबल और अन्य योजनाओं से 500 करोड़ रुपए, SDRF और CSR से 750 करोड़ रुपए, VBGRAAMG से 2000 करोड़ रुपए, राज्य बजट से 1,500 करोड़ रुपए, वर्ल्ड बैंक व NABARD से 2,500 करोड़ रुपए लिए जाएंगे. इसके अलावा केंद्र से और अतिरिक्त सहायता लेने की भी तैयारी है.

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इसी बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि स्कूलों के जीर्णोद्धार को गति देने के लिए विधायकों को भी स्थानीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है. विधायक अपने क्षेत्र में जिला परिषद के माध्यम से विधायक कोष की राशि स्कूलों के लिए स्वीकृत कराएं, जिससे शौचालय निर्माण, भवन मरम्मत और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के कार्य तेजी से पूरे किए जा सके. वहीं, केंद्र सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग राज्य के सबसे जर्जर और खतरनाक स्कूलों को चिह्नित कर प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्यों में किया जाएगा, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

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5 साल में बड़े स्तर पर सुधार योजना : अगले पांच वर्षों में 1.23 लाख से अधिक स्कूल भवनों के सुधार पर 12500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. 3 हजार 700 नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे, जिसमें 2500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. 22 हजार 589 भवनों की मरम्मत होगी, जिसमें 1129 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. 8.3 लाख से ज्यादा नई कक्षाएं बनाई जाएंगी, जिसमें 8378 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. 13 हजार 616 शौचालयों का निर्माण और मरम्मत की जाएगी, जिसमें 340 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. हर साल 20 हजार से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत होगी. राजस्थान में जर्जर स्कूलों का मुद्दा छात्रों की सुरक्षा का विषय है. ऐसे में कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार तक सभी की सक्रियता नजर आ रही है. साथ ही शिक्षकों की जिम्मेदारी भी तय की गई है. राज्य सरकार की पंच वर्षीय योजना से उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षण वातावरण मिल सकेगा.

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