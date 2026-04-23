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GPS और सेंसर से लैस हुआ LPG सिलेंडर, ITM गीडा के छात्रों ने विकसित किया कमाल का सेफ्टी डिवाइस

एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी से “सेफ्टी सिलेंडर ट्रैकर” दिलाएगा निजात.

सेफ्टी सिलेंडर ट्रैकर से बढ़ेगी सुरक्षा,
सेफ्टी सिलेंडर ट्रैकर से बढ़ेगी सुरक्षा, (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 11:29 AM IST

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Updated : April 23, 2026 at 11:50 AM IST

3 Min Read
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गोरखपुर: रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती कालाबाजारी के बीच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (आईटीएम) गोरखपुर के बीटेक तृतीय वर्ष के छात्रों ने एक अभिनव उपकरण विकसित किया है. छात्रों ने कॉलेज की इनोवेशन टीम के साथ मिलकर एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए “सेफ्टी सिलेंडर ट्रैकर” डिवाइस तैयार किया है. यह उपकरण गैस लीकेज और आग लगने की स्थिति में तुरंत अलर्ट करेगा, साथ ही एलपीजी सिलेंडर को ट्रैक करने में भी मदद करेगा.

डिवाइस से अवैध भंडारण पर नियंत्रण: छात्र पृथ्वी सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में एलपीजी गैस की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है. जिसके कारण कालाबाजारी भी बढ़ गई है. इस समस्या के समाधान के लिए तैयार उपकरण की मदद से एलपीजी सिलेंडर भंडार का पता लगाया जा सकता है, जिससे अवैध भंडारण पर नियंत्रण किया जा सके.

'सेफ्टी सिलेंडर ट्रैकर' (Video Credit; ETV Bharat)


“सेफ्टी सिलेंडर ट्रैकर” अनहोनी से बचाएगा: अंजलि कुमारी ने बताया कि इस डिवाइस को सिलेंडर के ऊपर आसानी से लगाया जा सकता है. यह तकनीक न केवल सिलेंडर को ट्रैक करती है, बल्कि आग लगने की स्थिति में घर के भीतर लगे अलार्म के माध्यम से आपको तुरंत सचेत करती है, जिससे समय रहते आप किसी बड़े अनहोनी से बच सकते हैं.

अंजलि गुप्ता ने बताया कि इस डिवाइस को छोटा और सुविधाजनक बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि इसे आसानी से सिलेंडर पर लगाया जा सके और बार-बार चार्ज करने की आवश्यकता न पड़े, एक बार चार्ज करने पर यह डिवाइस लगभग एक वर्ष तक कार्य करती है.

छात्रा वैष्णवी ने बताया कि इस उपकरण को तैयार करने में लगभग 15 दिनों का समय लगा है, इसके निर्माण में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर-रिसीवर, 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल, 9 वोल्ट बैटरी, जीपीएस मॉड्यूल, फायर सेंसर मॉड्यूल तथा ऑडियो अलार्म जैसे उपकरणों का उपयोग किया गया है.

संस्थान के निदेशक डॉ. एन. के. सिंह ने छात्रों के इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि यह उपकरण घरेलू सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है. जिससे भविष्य में इसे व्यापक स्तर पर उपयोग में लाया जा सके. इस अवसर पर के अध्यक्ष नीरज मातनहेलिया, सचिव श्याम बिहारी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निकुंज मातनहेलिया एवं संयुक्त सचिव अनुज अग्रवाल सहित संस्थान के सभी शिक्षकों ने छात्रों की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी.

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Last Updated : April 23, 2026 at 11:50 AM IST

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