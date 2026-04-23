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GPS और सेंसर से लैस हुआ LPG सिलेंडर, ITM गीडा के छात्रों ने विकसित किया कमाल का सेफ्टी डिवाइस

सेफ्टी सिलेंडर ट्रैकर से बढ़ेगी सुरक्षा, ( Photo Credit; ETV Bharat )