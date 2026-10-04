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57 दिन का इंतजार खत्म; प्रेमानंद महाराज के भक्त और कासगंज के लापता किशोर मयंक की ननिहाल में सुरक्षित वापसी

प्रेमानंद महाराज के लापता किशोर मयंक की ननिहाल में सुरक्षित वापसी ( Photo Credit: ETV Bharat )

कासगंज: आवास विकास कॉलोनी निवासी चंद्रपाल सिंह चौहान के परिवार का 57 दिनों से चला आ रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया. उनका 16 वर्षीय बेटा मयंक सिंह चौहान उर्फ मनु सुरक्षित मिल गया है. मयंक प्रयागराज स्थित अपनी ननिहाल पहुंचा, जहां उसके सुरक्षित होने की जानकारी परिजनों को मिली. किशोर के सकुशल मिलने से परिवार ने राहत की सांस ली है.