57 दिन का इंतजार खत्म; प्रेमानंद महाराज के भक्त और कासगंज के लापता किशोर मयंक की ननिहाल में सुरक्षित वापसी
मयंक रात करीब 2 बजे बिना बताए घर से निकल गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 3:05 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 3:38 PM IST
कासगंज: आवास विकास कॉलोनी निवासी चंद्रपाल सिंह चौहान के परिवार का 57 दिनों से चला आ रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया. उनका 16 वर्षीय बेटा मयंक सिंह चौहान उर्फ मनु सुरक्षित मिल गया है. मयंक प्रयागराज स्थित अपनी ननिहाल पहुंचा, जहां उसके सुरक्षित होने की जानकारी परिजनों को मिली. किशोर के सकुशल मिलने से परिवार ने राहत की सांस ली है.
मामला बीती 7 अगस्त की रात का है. परिजनों के मुताबिक, मयंक रात करीब 2 बजे बिना बताए घर से निकल गया था. उसने वृंदावन दर्शन के लिए जाने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला. तलाश के दौरान उसके कमरे से एक पत्र भी मिला था, जिसमें दिल्ली जाकर नौकरी करने की बात लिखी थी.
क्षेत्राधिकारी ने आंचल चौहान ने बताया कि मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है. पूरी जांच होने के बाद ही मामले में कुछ कहना सम्भव है.
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