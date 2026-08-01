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ओमान में फंसी सिमडेगा की बेटी की सकुशल वापसी, मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रम विभाग ने की पहल

ओमान में फंसी झारखंड की युवती की सकुशल घर वापसी होने जा रही है.

Safe return home of young woman from Jharkhand stranded in Oman
झारखंड की प्रवासी श्रमिक प्रीति कुजूर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 1, 2026 at 10:51 PM IST

3 Min Read
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रांचीः ओमान में फंसी झारखंड के सिमडेगा जिले की प्रवासी श्रमिक प्रीति कुजूर की सुरक्षित घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार के प्रयासों और भारतीय दूतावास के सहयोग से प्रीति 1 अगस्त को भारत के लिए रवाना हो गई हैं. उनके 2 अगस्त को अपने घर सिमडेगा पहुंचने की संभावना है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से यह जानकारी दी गयी है.

सोशल मीडिया पर मामला आने के बाद पहल

सोशल मीडिया के माध्यम से मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने भारतीय दूतावास, मस्कट और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर युवती की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की.

विदेश में नौकरी के नाम पर हुआ धोखा

सिमडेगा जिला के ठेठईटांगर प्रखंड की रहने वाली प्रीति कुजूर को मार्च 2026 में एक एजेंट ने दुबई में बेहतर वेतन वाली नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजा था. हालांकि उन्हें ओमान भेज दिया गया, जहां तय वेतन से काफी कम राशि पर काम कराया गया.भारत लौटने की इच्छा जताने पर कंपनी की ओर से भारी रकम की मांग की गई.

रंतु कुजूर ने अपनी बहन प्रीति को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर 19 जून को गुहार लगाई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि एजेंट ने बहन को दुबई में 45000 से 50000 प्रति माह वेतन का भरोसा दिलाया था लेकिन दुबई के बदले ओमान भेज दिया. कंपनी मालिक को 1.92 लाख रुपए देने के बावजूद प्रीति कुजूर को वापस आने नहीं दिया जा रहा था.

सरकार की पहल पर कंपनी ने किया सहयोग

राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने भारतीय दूतावास के माध्यम से कंपनी प्रबंधन से बातचीत की. कंपनी मालिक 2 साल का ठेका पूरा होने से पहले वापसी के लिए 950 ओमानी रियाल की मांग कर रहा था. सरकार के स्तर से बातचीत करने पर कंपनी मालिक ने 600 रियाल लेकर प्रीति कुजूर के पासपोर्ट और अन्य कागजात लौटा दिए.

प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा पर सरकार का जोर

राज्य सरकार का कहना है कि देश और विदेश में कार्यरत झारखंड के श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा उसकी प्राथमिकता है. किसी भी आपात स्थिति में प्रवासी श्रमिकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहा है.

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