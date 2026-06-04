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SAFE PARKS SAVE LIVES : अंबिकापुर पुष्प वाटिका की पड़ताल, जर्जर झूले फाउंटेन को बदलने का काम जारी

अंबिकापुर के पुष्प वाटिका में रिनोवेशन का काम हो रहा है. हमारी टीम ने इसकी ग्राउंड रिपोर्ट की.देखिए देशदीपक गुप्ता की रिपोर्ट

SURGUJA PARK GROUND REPORT
अंबिकापुर पुष्प वाटिका की पड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 4, 2026 at 3:30 PM IST

6 Min Read
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सरगुजा : ईटीवी भारत ने संभाग मुख्यालय अम्बिकापुर में चिल्ड्रन पार्क की पड़ताल की. यहां एक बड़ा और व्यवस्थित पार्क नगर निगम ने बनवाया है. इस पार्क का नाम पुष्प वाटिका है. करीब 17 एकड़ जमीन पर फैला ये पार्क किस स्थिति में है इस बात की जानकारी हमारी टीम ने ली. फिलहाल इस पार्क में एक करोड़ 14 लाख रुपए की राशि से रिनोवेशन का काम चल रहा है.

कब खुलता है पार्क ?

जिन बिन्दुओं पर हमने पड़ताल की उनसे से ज्यादातर चीजें इस पार्क में व्यवस्थित मिली और कुछ सुविधाएं रिनोवेशन में सुधारी जा रही हैं. इस पार्क के खुलने का समय सुबह साढ़े 8 से शाम 7 बजे तक है इसके बाद दोनों की गेट को बंद कर दिया जाता है और रात भर दो सुरक्षा कर्मी पार्क की निगरानी करते हैं. इस पार्क में जाने के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपये का शुल्क लिया जाता है और दस वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए निशुल्क प्रवेश है.

अंबिकापुर पुष्प वाटिका की पड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देखरेख के लिए पर्याप्त स्टाफ
साफ सफाई और पौधों की देख रेख के लिए पार्क में कुल 12 स्टाफ हैं, जिनमे से दो नाईट शिफ्ट में हैं और बाकी के दस लोग दिन में ड्यूटी करते हैं. दो स्टाफ गार्डनर का काम करते हैं जो यहां लगे फूल पेड़ पौधों की देख रेख करते हैं. 4 लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं. ये स्टाफ झूलों की साफ सफाई और मेंटनेंस भी करते है.

SURGUJA PARK GROUND REPORT
पेवर ब्लॉक से पॉथ वे निर्माण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
SURGUJA PARK GROUND REPORT
एक करोड़ की राशि से हो रहा रिनोवेशन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बुजुर्गों और महिलाओं के लिए कॉमन व्यवस्था

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पार्क के पिछले गेट को 24 घंटे बंद रखा जाता है . जबकि मुख्य द्वार पर स्टाफ तैनात रहते हैं. जहां पर जल भराव वाली जगह हैं वहां भी स्टाफ रहते हैं. ये पार्क महिला, पुरुष, बच्चों एवं बुजुर्गो के लिए कॉमन हैं. अलग से कोई व्यवस्था किसी वर्ग के लिए नही है. पीने के पानी के लिए दो वाटर कूलर लगाए गए हैं. एक बड़ा शौचालय बनाया गया है.

Children safety issues
पार्क में कचरा प्रबंधन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पार्क में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

इस पार्क में पूरा पाथ-वे पेवर ब्लॉक से बनाया गया है कहीं भी मिटटी वाली पगडंडी नही है. पूरे पार्क में स्ट्रीट लाइट के साथ-साथ अन्य आकर्षक लाइट्स भी लगाईं गई है. पार्क में बिजली सप्लाई के लिए वायरिंग अंडर ग्राउंड की गई है. किसी तरह की शिकायत या दुर्घटना पर वहां मौजूद स्टाफ से लोग संपर्क कर सकते हैं. पार्क में उद्यान प्रभारी एवं चीफ इंजीनियर का नंबर भी डिस्प्ले किया जाता है. हालांकि रिनोवेशन के कारण वर्तमान में नम्बर डिस्प्ले नही है. पार्क में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए नगर निगम आयुक्त कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं. समय-समय पर वो स्टाफ में फेर बदल या शिफ्ट बदलने जैसी कार्रवाई भी करते रहते हैं.

SURGUJA PARK GROUND REPORT
अंबिकापुर के पुष्प वाटिका की पड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Fees are charged for entry into park
पार्क में एंट्री के लिए ली जाती है फीस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुष्प वाटिका पार्क से जुड़े कुछ अहम बिंदु

  • सवाल- पार्क खुलने का समय क्या है. क्या टाइमिंग का सख्ती से पालन होता है.
    जवाब - सुबह 8:30 से शाम 7 तक, इसका पालन सख्ती से किया जाता है.

  • सवाल - पार्क में जाने के लिए कोई शुल्क है या निशुल्क व्यवस्था.
    जवाब -शुल्क 10 रुपए प्रति व्यक्ति, 10 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क

  • सवाल - साफ सफाई, व्यवस्था का हाल, पौधों की रखरखाव कैसे की जाती है.
    जवाब -साफ सफाई और रखरखाव के लिए 2 माली सहित कुल 10 स्टाफ तैनात किए गए हैं.

  • सवाल - बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था, झूलों की दैनिक सफाई और ग्रीसिंग की जाती है या नहीं.
    जवाब -वर्तमान में 1 करोड़ 14 लाख की राशि से वृहद मरम्मत का कार्य चल रहा है.

  • सवाल - पार्क में आने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में लागू सुरक्षा उपायों का आकलन
    जवाब -पार्क का पिछला गेट बंद रखा जाता है, मुख्य द्वार पर स्टाफ होते हैं, पानी वाले स्थानों पर स्टाफ की तैनाती रखी जाती है.

  • सवाल - क्या देखभाल समिति या निगम का वहां कार्यालय है
    जवाब -निगम सीधे ही अपने कर्मचारियों से यहां देखभाल करता है.

  • सवाल - बुजुर्गों के लिए क्या अलग स्पेस है
    जवाब -सभी के लिए कॉमन स्पेस है

  • सवाल - पीने के पानी, शौचालयों और कूड़ेदानों की व्यवस्था है या नहीं; यदि है, तो हम विशेष रूप से उनकी स्वच्छता और उपलब्ध कराए गए पीने के पानी की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे.
    जवाब -शौचालय बना है, पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगा है, स्वच्छता के लिए डस्टबिन पर्याप्त है.

  • सवाल - पार्क में आने वालों को सुबह या शाम की सैर के दौरान कोई कठिनाई होती है. पक्के रास्तों के साथ-साथ कच्ची (मिट्टी की) पगडंडियां भी उपलब्ध हैं या नहीं.
    जवाब -पेवर ब्लॉक के पाथ वे हैं, मिट्टी की पगडंडियां उपलब्ध नहीं हैं.

  • सवाल - पार्क में प्रकाश व्यवस्था या मोटरों के लिए बिछाई गई केबलें ठीक से भूमिगत की गई हैं और पर्याप्त रूप से ढकी हुई हैं या नहीं, इसकी जांच करें. जवाब -किसी भी खुले या कटे हुए तार की जांच करें, क्योंकि बरसात के मौसम में इनसे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं. केबल वायरिंग अंडर ग्राउंड की गई है.

  • सवाल - असामाजिक तत्वों का कब्जा या आतंक तो नहीं
    जवाब -असामाजिक तत्वों पर अधिकारी रहते हैं सख्त

  • सवाल - पार्क में कोई समस्या होने पर शिकायत कैसे कर सकते हैं.
    जवाब -शिकायत के लिए अधिकारियों के नंबर डिस्प्ले होते हैं, और मौजूद स्टाफ से भी शिकायत कर सकते हैं.

  • सवाल - दुर्घटना की स्थिति में किसी विशिष्ट व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है या नहीं.
    जवाब -लापरवाही पाए जाने पर निगम आयुक्त को कार्रवाई का पूर्ण अधिकार है.


मेंटनेंस का काम जारी ,लेकिन कुछ जगहों पर अव्यवस्था

मौजूदा समय में हमारी टीम ने पाया कि जितने भी वाटर फाउंटेन हैं वो सब जर्जर हो चुके हैं, कुछ झूले भी जर्जर अवस्था में हैं. लेकिन अच्छी बात ये हैं कि एक बड़ा बजट 1 करोड़ 14 लाख का शासन से मिल है .जिससे पार्क की मरम्मत का काम भी चल रहा था. इस राशि में से 46 लाख रुपए सिर्फ विद्युत व्यवस्था में खर्च किए जाने हैं और बाकी से वाटर फाउंटेन और झूलों का रिनोवेशन किया जा रहा है.


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