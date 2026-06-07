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SAFE PARKS SAVE LIVES: कोरबा के पार्क का रियलिटी चेक, टूटे झूले, शौचालय नहीं, सफाई ठीक लेकिन मेंटेनेंस पर नहीं ध्यान

स्मृति उद्यान शहर के बीचों बीच सबसे व्यस्त गार्डन है. जहां बच्चे, युवा और बुजुर्ग आते रहते हैं. सुबह 5 बजे पार्क खुलता है और फिर सुबह 9 बजे इसे बंद किया जाता है. वहीं शाम को 5 बजे पार्क खोला जाता है, जो रात 8:30 बजे बंद होता है. पार्क खुलने और बंद होने की टाइमिंग का सख्ती से पालन किया जाता है. पार्क में जाने के लिए कोई शुल्क नहीं है, प्रवेश नि:शुल्क है.

कोरबा: गर्मी के दिन शुरू होते ही शाम को घरों के आसपास के पार्कों, उद्यानों में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है. बच्चे जहां गर्मी की छुट्टी होने से पार्क जाकर मौज मस्ती करते हैं, तो वहीं युवा और बुजुर्ग टहलने, ठंडी और ताजी हवा लेने पार्क पहुंचते हैं. ऐसे में पार्कों की व्यवस्था की रियलिटी चेक करने ईटीवी भारत की टीम कोरबा शहर के निहारिका क्षेत्र में मौजूद सबसे व्यस्त गार्डन स्मृति उद्यान पहुंची.

पार्क में साफ सफाई ठीक है. साफ सफाई के लिए कर्मचारी तैनात हैं. सुबह या शाम की सैर के दौरान पक्के रास्तों के साथ-साथ कच्ची (मिट्टी की) पगडंडियां यहां उपलब्ध हैं. पेड़ पौधे भी हरे भरे नजर आए, यानी नियमित रूप से पेड़ पौधों में पानी डाला जाता है. माली भी अपना काम बखूबी करते हैं.

असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नहीं

स्मृति उद्यान शहर के बीचोंबीच स्थित है. पार्क के खुलने और बंद होने का टाइम निर्धारित है, इसलिए यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नहीं है. पार्क बंद होने के बाद कोई भी पार्क में प्रवेश नहीं करता.

बच्चों के लिए झूले की कैसी है व्यवस्था

गार्डन में बच्चों के लिए कई तरह के झूले लगाए गए हैं. लेकिन उनमें से कई की हालत खराब है. झूलों की दैनिक सफाई और ग्रीसिंग नियमित नहीं की जा रही है. झूले के नीचे रेत या घास भी नहीं है. जिससे बच्चे झूले से गिरे, तो उन्हें चोट लग सकती है. कई जगह झूलों के नीचे गड्ढे दिखे.

बच्चों के खेलने वाली जगह पर ना घास ना रेत, गिरने से लग सकती है चोट (ETV Bharat Chhattisgarh)

पार्क में बच्चों के खेलने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए. यहां पार्क में झूले तो हैं, लेकिन मेंटेन नहीं हैं. झूला टूटा है. यदि बच्चा वहां खेलता है तो उसे चोट लग सकती है- दीपक कुमार

झूलों के पास घास होनी चाहिए- पार्क आया बच्चा

गार्डन में साफ सफाई तो ठीक है, लेकिन झूले टूटे हुए हैं. इसका रखरखाव जरूरी है. पगडंडी दोनों तरफ होनी चाहिए. शाम के समय अंधेरा हो जाता है. लाइट होनी चाहिए-ज्योति विश्वकर्मा, स्थानीय

थोड़ा बहुत झूले टूटे हैं लेकिन पार्क में सब ठीक है. कुछ झूले टूट गए हैं, जिससे एक ही झूले के पास बच्चों की भीड़ है, इंतजार करना पड़ रहा है -संजना, छात्रा

कुछ झूले अच्छे हैं, कुछ खराब है. फिसलपट्टी टूटा है-छात्र

फिसलने वाला और रनिंग करने वाला टूटा हुआ है. पार्क में बहुत से लोग आते हैं- चमन कुमार पटेल, छात्र

शौचालय और पानी की व्यवस्था नहीं

स्मृति उद्यान में स्वच्छता और सफाई की व्यवस्था ठीक-ठाक है, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं है. जिससे किसी को भी परेशानी हो सकती है. इसके अलावा पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है. पार्क में शौचालय और पानी की व्यवस्था नहीं होना एक बड़ी खामी है.

बच्चों के लिए लगे झूले कई जगह टूटे (ETV Bharat Chhattisgarh)

झूले और अन्य व्यवस्थाओं के मेंटेनेंस में एसओपी का पालन नहीं

पार्क में आने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है. देखभाल समिति नहीं है. कोई भी परेशानी होने पर निगम कार्यालय में जाना होगा. वॉटर फाउंटेन सहित अन्य व्यवस्थाओं को और भी दुरुस्त किए जाने की जरूरत है. लाइटिंग व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है. शाम होते ही पार्क में कई जगहों पर अंधेरा छा जाता है. पौधों के रखरखाव में और सुधार की जरूरत है. कई पौधे रोपने के लिए मंगाए गए हैं, लेकिन उन्हें अभी प्लास्टिक की थैलियों में रखा गया है, जिससे ज्यादा दिन प्लास्टिक की थैलियों में रहने से पौधे मुरझा सकते हैं. झूले और अन्य व्यवस्थाओं के मेंटेनेंस में एसओपी (Standard Operating Procedure) का पालन नहीं किया जा रहा है. वॉटर फाउंटेन भी बंद दिखे.

निहारिका में मौजूद स्मृति उद्यान (ETV Bharat Chhattisgarh)

पार्क खुलने और बंद होने का टाइम फिक्स है. कोई भी शिकायत करने पर निगम ऑफिस जाना पड़ेगा. गार्डन में शौचालय नहीं है. असामाजिक तत्वों को पार्क में इंट्री नहीं है -कार्तिक राम, पार्क में काम करने वाला कर्मचारी

50 लाख के बचत की योजना

गार्डन के रखरखाव, संरक्षण और संचालन की जिम्मेदारी पहले निगम उठाता था, जिसमें हर साल निगम को लगभग 50 लाख रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब इको स्टेप्स योजना के तहत इन उद्यानों की जिम्मेदारी बैंकों को दी जा चुकी है. इससे निगम को प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख की बचत होगी, जिसका उपयोग निगम अन्य नागरिक सुविधाओं की बेहतरी एवं विकास व निर्माण कार्यो में कर सकता है.

पार्क में लगी फिसलपट्टी, जिसमें बना गड्ढा (ETV Bharat Chhattisgarh)

बैंक इन उद्यानों का शत प्रतिशत संधारण का कार्य अपने स्वयं के व्यय से करेंगे. गार्डन जब बैंकों को सौंपे गए, तब कहा गया था कि पार्कों में सुविधाओं की बेहतरी के साथ-साथ उद्यानों में पहुंचने वाले लोगों की सुविधा के लिए आर्गेनिक फूड व ड्रिंक्स की व्यवस्था, चिल्ड्रन प्ले जोन और सीनियर सिटीजन एरिया, बैंकिंग एवं इंश्योरेंस जानकारी केन्द्र के साथ विविध योजनाओं के प्रचार प्रसार के केन्द्र भी स्थापित किए जाएंगे. फिलहाल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है.

कोरबा के किस पार्क की जिम्मेदारी किस बैंक के पास

इको स्टेप्स योजना के तहत एचडीएफसी बैंक को स्मृति उद्यान, महाराष्ट्रा बैंक को पुष्पलता उद्यान, इंडियन ओवरसीज बैंक को साडा कालोनी शिव मंदिर उद्यान, आईडीएफसी बैंक को महाराणा प्रताप नगर उद्यान और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रविशंकर नगर उद्यान की जिम्मेदारी दी गई है.