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Safe Parks Save Lives: अजमेर के पार्कों की जमीनी हालात एक-दूजे से जुदा, कहीं झूला देख सहम गए लोग तो कहीं लोगों की जागरुकता से बदली तस्वीर

बिना आधार के टिकी स्लाइड को छोटा बच्चा भी पकड़ कर हिला पा रहा था. स्लाइड में ताजा रंग ही हुआ लग रह था, लेकिन जिस साइड से बच्चे स्लाइड पर चढ़ते हैं उसके सिरे समान रूप से ही नहीं टिके हुए थे. स्लाइड के आगे के सिरे जमीन में टीके हैं, लेकिन वह भी अधरझूल थे यानी बड़ा स्लाइड झूला हादसे को निमंत्रण दे रहा है. कुछ बच्चे इस हिलने वाले स्लाइड के ऊपर तक चढ़ने से डरते हैं तो कुछ जोखिम उठाकर चढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला पार्क में कोई नहीं है.

शहर और कस्बों में पार्कों की देखरेख की जिम्मेदारी नगर निकाय की होती है. भले ही अजमेर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कई विकास कार्य करवाए, लेकिन शहर में सेहत, मेलजोल, खेल आदि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्क की हालत जस की तस है. अजमेर में शास्त्री नगर क्षेत्र में चार पार्क हैं, इनमें से दो पार्क में बच्चों के खेलने के झूले हैं, जबकि दो पार्क में केवल लोग सुबह शाम सैर के लिए आते हैं. यहां बच्चों के खेलने की भी कोई व्यवस्था नहीं है. ईटीवी भारत की टीम अजमेर के शास्त्री नगर क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री पार्क का जायजा लेने पहुंची तो दिखने में सब कुछ दूर से सामान्य ही लग रहा था, लेकिन जब पार्क में लगी बड़ी स्लाइड को देखा तो रोंगटे ही खड़े हो गए.

अजमेर : किसी भी शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में पार्क की व्यवस्था जरूर होती है. पार्क में बच्चों के खेलने-झूलने और बुजुर्गों के वॉक करने के लिए भी व्यवस्था रहती है, लेकिन अजमेर में ऐसे कई पार्क हैं, जिनके हाल बेहाल हैं. यहां बच्चे टूटे झूलों में झूलने का रिस्क उठा रहे हैं. ऐसे पार्कों में न कोई गार्ड है और न ही कोई रखरखाव होता है. वहीं, नगर निगम के कुछ पार्क ऐसे भी हैं, जहां स्थानीय लोगों ने समिति बनाकर पार्क को गोद ले रखा है. यहां पार्क और झूलों के बेहतर रखरखाव की व्यवस्था है. सुरक्षा के लिए गार्ड भी लगा हुआ है. अजमेर के पार्कों पर ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट.

हादसे को न्योता दे रहे टूटे झूले : पार्क में बच्चों के दौड़ने लिए देसी ट्रेडमिल भी है, लेकिन उसकी ग्रीसिंग नहीं होने के कारण उसकी हालत खस्ता है. पार्क में हरी घास नहीं है और ना ही कॉन्क्रीट या कच्चा ट्रैक है. पार्क में स्मार्ट सिटी की ओर से ओपन जिम लगाया गया, लेकिन इसके लगने के तीन साल बाद तक ओपन जिम की सुध लेने कोई नहीं आया. हालात यह है कि ओपन जिम की कई कसरत के उपकरण खराब हो गए हैं. रही सही कसर पार्क में असमाजिक तत्व पूरी कर देते हैं. यहां दिन से शाम तक कई लोग ताशपत्ती खेलते हैं और उसमें कोई खलल नहीं पड़ जाए, इसलिए बच्चों को डरा धमकाकर खेलने से भी रोकते हैं.

एक पार्क का हाल बदहाल (ETV Bharat GFX)

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नगर निगम नहीं लेता सुध : क्षेत्र के ही सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. एसडी मिश्रा बताते हैं कि शास्त्री नगर में लाल बहादुर शास्त्री पार्क ढाई दशक पहले कांग्रेस सरकार में बना था. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया था. डॉ. मिश्रा ने नगर निगम पर पार्क की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पार्क की दुर्दशा हो रही है. यहां सुबह, शाम को लोग सैर करने आते हैं, बच्चे खेलने आते हैं. यहां झूले भी लगे हुए हैं, लेकिन इनकी सुध लेने जिम्मेदार लोग नहीं आते. झूले की दुर्दशा दिखाते हुए उन्होंने कहा कि पार्क में बच्चों के खेलने का यह बड़ा झूला है, लेकिन घोर लापरवाही है कि झूले का आधार ही नहीं है. यह कभी भी गिरकर किसी के घर के चिराग को बुझा सकता है.

पार्क में बैठे युवा-बच्चे और महिलाएं (ETV Bharat Ajmer)

नगर निगम हादसे का ही इंतजार कर रहा है. डॉ. मिश्रा ने कहा कि नगर निगम को पार्क और बच्चों के झूलों की सुध लेनी चाहिए. चारों ओर बदरंग दीवारें हैं और पार्क में हरी घास तक नहीं है. स्थानीय निवासी सुमेर बताते हैं कि पार्क में झूलों की हालत काफी खराब है. सुबह की अपेक्षा शाम को बच्चे और बुजुर्ग काफी संख्या में पार्क में आते हैं. शहर के बीच में होने के बावजूद भी पार्क और उसमें लगे झूलों की कोई देखरेख नहीं है. जंग के कारण झूले कई जगह से टूट चुके हैं. बच्चे इन टूटे हुए झूलों पर झूलते हैं जो बड़ा रिस्क है, हादसे का डर हमेशा बना रहता है. झूलों की मरम्मत होनी चाहिए. पार्क हर आयु वर्ग के लिए काफी जरूरी है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है.

रिस्क लेकर खेलते हैं बच्चे (ETV Bharat Ajmer)

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आपसी सहयोग से सुधारी पार्क की सेहत : शास्त्री नगर में ही हरकत राय पार्क भी है, जिसको चार नंबर पार्क के नाम से भी जाना जाता है. ईटीवी भारत की टीम ने यहां भी पहुंच कर जायजा लिया. अन्य पार्कों की तुलना में यहां आंखों को सुकून देने वाला नजारा दिखा. हर तरफ पार्क में हरी घास लगी थी. बच्चे बेफिक्र होकर खेल रहे थे. बुजुर्ग पार्क में टहल रहे थे या हरी घास में बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे. यहां झूलों की हालत भी ठीक थी. अपनी दोहिती के साथ टहल रहे प्रवीण सोगानी से बातचीत की तो समझ आया कि यह नगर निगम का पक्षपात नहीं है बल्कि क्षेत्र के लोगों की जागरूकता का असर है कि यहां पार्क की हालत स्वस्थ है.

ओपन जिम की हालत खराब (ETV Bharat Ajmer)

सोगानी खुद हरकत राय पार्क समिति के पदाधिकारी हैं. उन्होंने बताया कि एक दशक पहले तक यह पार्क कचरा पात्र बना हुआ था. फिर क्षेत्र के लोगों ने आपस में पार्क की दुर्दशा को सुधारने का निर्णय लिया. सभी के सहयोग से पार्क की दुर्दशा दूर हुई. पार्क की लगातार देखरेख के लिए भी आपस में ही लोग आर्थिक सहयोग करते हैं. पार्क सुबह 5 से 9 बजे और शाम को 5 से रात 8 बजे तक खुलता है. यहां बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध है.

शास्त्री नगर में हरकत राय पार्क की हालत अच्छी (ETV Bharat Ajmer)

पहले कई असामाजिक तत्व आकर पार्क को नुकसान पहुंचाते थे. वहीं, असामाजिक तत्वों के कारण लोग भी पार्क में आने से कतराते थे. पार्क की सुरक्षा के लिए गार्ड लगाने के बाद अब क्षेत्र के लोग बेफिक्र होकर पार्क आते हैं. बच्चे बुजुर्ग नहीं हर आयु वर्ग के लोग पार्क में वॉक करते हैं, खेलते हैं और कुछ लोग परिवार के साथ वक्त बिताते हैं. यह पार्क नगर निगम का है, लेकिन स्थानीय समिति ने पार्क को गोद ले रखा है.