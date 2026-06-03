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SAFE PARKS SAVE LIVES :अनुपम गार्डन में सुरक्षा भगवान भरोसे, हादसा होने पर कोई मेडिकल इंतजाम नहीं

रायपुर में गार्डन्स की कमी नहीं है.लेकिन लोगों को सुकून देने वाले गार्डन में बच्चों समेत किसी के लिए भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं.

Gardens of Raipur city unsafe
मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं पार्क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 2:52 PM IST

10 Min Read
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रायपुर : रायपुर अब धीरे-धीरे महानगर का रूप लेता जा रहा है. बावजूद इसके महानगर की तरह सुविधाओं का अभाव आज भी दिखाई पड़ता है. रायपुर शहर में चार बड़े पार्क को मिलाकर लगभग 211 पार्क हैं, जहां पर लोग सुबह शाम सुकून के कुछ पल बिताने के लिए जाते हैं, लेकिन लगभग सभी पार्कों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है. शौचालय तो है लेकिन शौचालय में पानी नहीं है. डस्टबिन रखे हुए हैं लेकिन साफ सफाई नहीं होने के कारण आसपास बदबू फैल रही . बच्चों के झूले और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स मेंटनेंस के अभाव में टूट चुके हैं.



रायपुर के अनुपम गार्डन का हाल

रायपुर के चार बड़े पार्क में से एक अनुपम गार्डन सुबह 5 से लेकर 10 बजे तक खुला रहता हैं. इसके अलावा शहर के सभी गार्डन में प्रवेश निशुल्क है. किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता. इन सभी गार्डन की देखरेख की जिम्मेदारी नगर निगम की है. मेंटेनेंस साफ सफाई हरियाली और दूसरी तरह की जो भी व्यवस्थाएं हैं उन सबका मेंटेनेंस नगर निगम के तरफ से होता है.

Poor arrangement of Anupam Garden
अनुपम गार्डन की बदहाल व्यवस्था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बच्चों को चोट लगने पर नहीं है व्यवस्था
पार्क में पीने के लिए नल भी लगे हुए हैं. कई बार नल में टूट फूट होने पर यहां आने वाले लोग इसे ठीक करवाते हैं. कोई बच्चा अगर गार्डन में खेलते समय किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो आसपास त्वरित इलाज के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है. गार्डन में आने वाले लोग ही इलाज के लिए अपने वाहन से अस्पताल तक ले जाते हैं. गार्डन में सुरक्षा के लिहाज से चारों तरफ लोहे की ग्रिल और बाउंड्रीवाल है.

No facilities for women
महिलाओं के लिए सुविधाएं नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गार्डन में सुविधाओं का अभाव
अनुपम गार्डन में आए शिव राठौर ने बताया कि मूलभूत सुविधा की बात करें तो गार्डन में महिलाएं भी आती है लेकिन उन्हें वॉशरूम या शौचालय की जरूरत पड़ती है तो वहां भी साफ सफाई नहीं होती. शौचालय बना हुआ है लेकिन वहां पर मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं होता. गंदगी का अंबार लगा हुआ है.जहां पुरुष नहीं जा पाते वहां महिलाएं कैसे जाएंगी. बच्चों के खेलने कूदने के लिए पार्क में झूले जरूर लगे हैं, लेकिन वह भी टूटे-फूटे हालत में है. एक्सरसाइज करने के लिए भी कुछ उपकरण यहां पर लगे हुए हैं, लेकिन इसे देखने के लिए जोन प्रभारी भी कभी नहीं आते. कभी-कभी पार्क में आते जरूर हैं लेकिन देख कर जाने के बाद उसमें सुधार नहीं होता. आम जनता को पार्क में मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए.हमसे टैक्स लिया जाता है लेकिन हमारी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता. पार्क में आने वाले लोग भी कई बार पानी के नलों को ठीक कराया है. एक्सरसाइज करने के लिए जो उपकरण लगे हैं, उसमें नट बोल्ट भी लगाने का काम भी पार्क में आने वाले लोगों ने किया है.

अनुपम गार्डन में सुरक्षा भगवान भरोसे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिकायत के बाद भी नगर निगम का कोई अधिकारी पार्क की व्यवस्था देखने नहीं आता. जनता एंजॉयमेंट और सुकून के पल बिताने के लिए यहां आती है, लेकिन जनता को जो मिलता है जनता उसी में खुश रहती है. सुरक्षा के लिहाज से बनाए गए बाउंड्री वाल ठीक-ठाक हालत में है . यहां पर चौकीदार भी नियुक्त है. रात के समय लाइट भी जलती हैं लेकिन मूलभूत सुविधा की जरूरत है- शिव राठौर, स्थानीय





पार्क में आए मुकेश चौहान ने बताया कि अनुपम गार्डन में सुविधाए तो हैं लेकिन कम हैं. बच्चों के खेलने कूदने के इंस्ट्रूमेंट और जो झूले लगे हैं उसमें सुधार करने की जरूरत है. कुछ इंस्ट्रूमेंट खराब होने के साथ ही टूट गए हैं जिसका मेंटेनेंस जरूरी है. पार्क में आने वाले लोग किसी तरह की दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उन्हें त्वरित उपचार के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है. अगर इस तरह का कोई घटना या हादसा होता है तो इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए.

Garden not cleaned on time
गार्डन में नहीं होती समय पर साफ सफाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाउंड्री वॉल सभी तरफ ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर मेंटेनेंस की जरूरत है. बच्चों के खेलने कूदने और एक्सरसाइज के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उसमें मेंटेनेंस पूरा तो नहीं होता. शौचालय बना हुआ है लेकिन उसमें गंदगी भरी हुई है. वहां पर पानी की भी व्यवस्था नहीं है. साफ सफाई दिख रही है लेकिन वह भी कम है- मुकेश चौहान, स्थानीय

Grass is getting ruined due to Zumba people
जूंबा करने वालों से घास हो रही है बर्बाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

800 लोग रोजाना आते हैं पार्क

पार्क में पहुंचे छबिराम साहू ने बताया कि अनुपम गार्डन में सुबह के समय बच्चे बड़े बूढ़े और महिला मिलाकर लगभग 800 लोग यहां पर आते हैं. यहां एक्सरसाइज करने ओपन जिम में सभी वर्ग के लोग आते हैं. गार्डन में कोई सैर करने के लिए आता है तो कोई योग करने के लिए आता है कोई ओपन जिम में अपनी सेहत बनाने के लिए आता है. बच्चे खेलने कूदने के लिए पार्क में आते हैं. बच्चों के लिए झूला और दूसरी तरह की चीज भी गार्डन मे है. बुजुर्गों के लिए बापू की कुटिया हैं. मैं पिछले 15 सालों से अनुपम गार्डन में आ रहा हूं. यहां की हरियाली धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है.लोग जुंबा, बैडमिंटन और क्रिकेट खेलकर इस घास को नष्ट कर रहे हैं. जिसकी वजह से गार्डन की हरियाली खराब हो रही है.

In case of an accident prompt medical care
दुर्घटना होने पर नहीं मिलेगी त्वरित मेडिकल सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गार्डन की हरियाली बनी रहे इसके लिए यहां पर मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए. गार्डन की सुंदरता खत्म हो रही है. गार्डन हरे भरे दिखाई देने चाहिए लेकिन यहां पर धूल नजर आते हैं. गार्डन के अंदर बनी छोटी नालियों की स्थिति भी खराब है. कचरा जाम होने की वजह से आसपास के क्षेत्र में बदबू फैल जाती है. निगम के गार्डन में साफ सफाई जरूर करवाया जाता है लेकिन जिस अनुपात में होना चाहिए वो नहीं हो पाता - छबिराम साहू, स्थानीय

गार्डन में मूलभूत सुविधाओं की कमी

पार्क में पहुंचे अशोक अग्रवाल ने बताया कि गार्डन में जितनी मूलभूत सुविधा होनी चाहिए उतनी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है. गार्डन की साफ सफाई बीच-बीच में होती है. लेकिन रोजाना नहीं होती. गार्डन में हरियाली की भी कमी दिखाई पड़ती है. यहां पर घास भी कम है. गार्डन में प्रतिदिन दो बार साफ सफाई होनी चाहिए. जिससे गार्डन की सुंदरता बनी रहे. बच्चों के खेलने कूदने के लिए जो उपकरण लगे हुए हैं उसमें जब खराबी आती है तो उसका मेंटनेंस भी समय पर नहीं हो पाता.

Many equipments of open gym broken
ओपन जिम के कई उपकरण टूटे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
महिलाओं के लिए पार्क में नहीं है सुविधाएंपार्क में रोजाना आने वाली महिला शीला सिंह ने बताया कि मैं पिछले 17 सालों से अनुपम गार्डन में योगा करने के लिए आती हूं. गार्डन में महिलाओं के लिए वॉशरूम की कोई व्यवस्था नहीं है. वहां पर गंदगी का आलम है. पीने का पानी का नल भी लगा हुआ है लेकिन वह भी आए दिन खराब होते रहता है.

गार्डन में आने वाली महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत वॉशरूम की होती है. बाथरूम बना जरूर है लेकिन उसमें भी गंदगी भरी हुई है. नगर निगम की तरफ से कोई भी झांकने तक नहीं आता- शीला सिंह, स्थानीय


गार्डन में आई महिला शीला अग्रवाल ने बताया कि हम लोग पिछले 15 सालों से योगा करने के लिए आते हैं. यहां आकर हमें अच्छा लगता है. लेकिन पहले जिस तरह की व्यवस्था गार्डन में थीं वह अब दिखाई नहीं पड़ती. जहां पर पहले हरियाली थी वहां पर लोग डांस करके उस हरियाली को खत्म कर दिए. गार्डन में जगह-जगह पर डस्टबिन रखे गए हैं, लेकिन कचरे की सफाई नहीं होने के कारण बदबू आने लगती है.

महिलाएं अगर इमरजेंसी में भी वॉशरूम जाने के लिए सोचती है तो वह भी नहीं जा पाती. गार्डन में एक शेड का निर्माण होना चाहिए. जिससे बारिश के दिनों में हम लोग आसानी से योगा कर सके. उन्होंने बताया कि प्रॉपर साफ सफाई नहीं होता लेकिन जब कोई नेता आने वाला होता है उस समय साफ सफाई बिल्कुल दिखाई पड़ती है- शीला अग्रवाल, स्थानीय

रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि रायपुर शहर में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 211 गार्डन है. जिसमें शहर के मुख्य गार्डन में अनुपम गार्डन, गांधी उद्यान, ऑक्सीजोन, गुरु तेग बहादुर उद्यान जैसे जगह पर हर वर्ग के लोग सुबह और शाम में घूमने के लिए मनोरंजन के लिए और सुकून के कुछ पल बिताने के लिए आते हैं. शहर के 70 वार्ड में भी छोटे-बड़े गार्डन मौजूद है. इन सभी गार्डन के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर निगम की है.

उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नगर निगम समय-समय पर गार्डन में मेंटेनेंस और दूसरे कार्य करता है. सभी गार्डन में शौचालय बनाए गए हैं. जहां पर पानी की भी व्यवस्था है. साफ सफाई के लिए अलग से मैनपॉवर डेप्यूट किए गए हैं. जिनको यह जवाबदारी दी गई है कि सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाकर रखें. जिससे गार्डन में आने वाले लोगों को बेहतर और अच्छा माहौल मिल सके- विनोद कुमार पाण्डेय, अपर आयुक्त

अपर आयुक्त ने कहा कि रायपुर के अधिकांश गार्डन में ओपन जिम के इक्विपमेंट लगाए गए हैं. इसके साथ ही बच्चों के खेलने के लिए झूले, स्लोब जैसी चीज भी बच्चों के लिए लगाई गई है. शिकायत मिलने पर इसका प्रॉपर मेंटेनेंस नगर निगम के माध्यम से किया जा रहा है. गार्डन की हरियाली को लेकर उन्होंने कहा कि यह लोगों की जागरूकता का विषय है. इसके लिए लोगों को स्वयं सोचना होगा. क्योंकि गार्डन एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग सुकून के पल को बिताने के लिए आते हैं. मॉर्निंग वॉक करते हैं इवनिंग वाक करते हैं. जॉगिंग करने के साथ ही कुछ लोगों की रूचि योग करने में भी होती है.

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