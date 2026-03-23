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यमुनोत्री धाम में अभी तक नहीं हुए सुरक्षित घाट व रास्तों का निर्माण, तीर्थपुरोहितों ने सीएम को लिखा पत्र

यमुनोत्री धाम ( Photo-ETV Bharat )