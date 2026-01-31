ETV Bharat / state

'सेफ आई सेफ फ्यूचर' अभियान, 590 विद्यार्थियों को मिले चश्मे तो खिल गए चेहरे

इस बारे में जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत ने कहा कि वर्तमान समय में मोबाइल, टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण बच्चों में आंखों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. बच्चों की दृष्टि का सीधा संबंध उनकी पढ़ाई और समग्र विकास से है. समय रहते दृष्टिदोष की पहचान हो जाए तो भविष्य में होने वाली गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है. इसी सोच के साथ 'सेफ आई, सेफ फ्यूचर' अभियान को जिले में एक नवाचार के रूप में लागू किया गया है, ताकि बच्चों की आंखें स्वस्थ रहें और उनका भविष्य सुरक्षित बने. जिला कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन शिक्षा और चिकित्सा विभाग के समन्वय से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. अभियान की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि जिले का कोई भी विद्यार्थी नेत्र परीक्षण और आवश्यक सहायता से वंचित न रहे.

डीडवाना-कुचामन : जिले में बच्चों की आंखों की सेहत को लेकर जिला प्रशासन की अभिनव पहल अब जमीन पर असर दिखाने लगी है. जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत के नवाचार 'सेफ आई, सेफ फ्यूचर' अभियान के तहत आज जिले के 590 विद्यार्थियों को नि:शुल्क चश्मे वितरित किए गए. कमजोर नजर से जूझ रहे बच्चों को जब अपनी आंखों पर नए चश्मे मिले तो उनके चेहरों पर मुस्कान और आंखों में नई चमक साफ नजर आई.

जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने कार्यक्रम में अभियान की सराहना करते हुए कहा कि तकनीक आज जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है. मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अत्यधिक उपयोग बच्चों की आंखों पर नकारात्मक असर डाल रहा है. यह अभियान उन बच्चों के लिए बेहद लाभकारी है, जिन्हें कमजोर नजर के कारण पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. एसपी ऋचा तोमर ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों के मोबाइल उपयोग पर निगरानी रखें, क्योंकि अत्यधिक स्क्रीन टाइम न केवल आंखों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि बच्चों को गलत दिशा में भी ले जा सकता है.

जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह देथा और सीएमएचओ डॉ. नरेंद्र चौधरी ने बताया कि अभियान के तहत मेडिकल टीमों ने स्कूल स्तर पर जाकर स्क्रीनिंग की, जिससे बड़ी संख्या में बच्चों की दृष्टि संबंधी समस्याओं की पहचान संभव हो सकी. जरूरतमंद विद्यार्थियों को विशेषज्ञ जांच के बाद नि:शुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो और वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें. 'सेफ आई, सेफ फ्यूचर' अभियान की शुरुआत जिला प्रशासन की ओर से कुछ समय पूर्व की गई थी. चश्मा वितरण के साथ यह अभियान अपने पहले बड़े लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम साबित हुआ है.

चश्मा वितरण कार्यक्रम डीडवाना स्थित मालियान सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित किया गया, जहां जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत और जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने स्वयं विद्यार्थियों को चश्मे पहनाकर उनका उत्साह बढ़ाया. इस अवसर पर डीडवाना, लाडनूं और मौलासर क्षेत्र के कुल 590 विद्यार्थियों को चश्मे वितरित किए गए. जिले में यह अभियान बच्चों की आंखों की समय रहते जांच और उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था.

अभियान के पहले चरण में शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग के समन्वय से जिले के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 1 लाख 35 हजार से अधिक विद्यार्थियों की प्रारंभिक नेत्र जांच की गई. इस स्क्रीनिंग में 11 हजार से अधिक विद्यार्थियों की नजर कमजोर पाई गई, जिनमें से लगभग 4 हजार विद्यार्थियों को चश्मे की आवश्यकता चिह्नित की गई. इन्हीं में से आज पहले चरण में 590 विद्यार्थियों को नि:शुल्क चश्मे उपलब्ध कराए गए, जबकि शेष विद्यार्थियों को आगामी चरणों में चरणबद्ध तरीके से चश्मे वितरित किए जाएंगे.