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मुख्य सचिव विकासशील ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा, कहा हर परिवार तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाना लक्ष्य

रायपुर में सभी जिलों के कलेक्टर्स के साथ की बैठक, हर घर नल की प्रगति की समीक्षा कर दिए निर्देश

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मुख्य सचिव विकासशील ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 6:12 PM IST

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रायपुर: मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ हर घर नल (जल जीवन मिशन) की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य हर परिवार तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाना है. इससे महिलाओं का समय बचेगा, जलजनित बीमारियां कम होंगी और स्वच्छता व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

31 अगस्त तक पूरी योजनाओं का भौतिक सत्यापन

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन योजनाओं का काम पूरा हो चुका है, उनका 31 अगस्त तक भौतिक सत्यापन कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए. वहीं अधूरी योजनाओं को 31 दिसंबर 2026 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए. उन्होंने सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत सत्यापन करने और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करने को कहा.

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हर परिवार तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाना सरकार का लक्ष्य: मुख्य सचिव विकासशील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जलस्रोत संरक्षण और नए स्रोतों की पहचान पर जोर

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को जलस्रोतों का आकलन करने, नए जलस्रोतों की पहचान करने और जल संरक्षण व रिचार्ज की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. जिन योजनाओं में मौजूदा स्रोत से पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं है, वहां वैकल्पिक स्रोत विकसित करने को कहा गया. साथ ही सोलर आधारित नल-जल योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई.

हर गांव में 100% नल-जल कवरेज का लक्ष्य

उन्होंने सभी जिलों को गांवों को इकाई मानकर हर घर जल का नया लक्ष्य तय करने और 100 प्रतिशत नल-जल कनेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. जिला जल एवं स्वच्छता समिति की मासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित करने और उसकी कार्यवाही विभागीय पोर्टल पर समय पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए.

मिशन मोड में काम करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी कलेक्टर स्पष्ट कार्ययोजना, बेहतर समन्वय और नियमित मॉनिटरिंग के साथ मिशन मोड में काम करें, ताकि राज्य के हर परिवार तक समय पर नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा सके. बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, सभी जिलों के कलेक्टर और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.

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