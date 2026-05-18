एंबुलेंस में गूंजी नवजात की किलकारी, 108 टीम की तत्परता से सुरक्षित प्रसव
नगरी से धमतरी रेफर की गई गर्भवती महिला ने रास्ते में ही एंबुलेंस के भीतर स्वस्थ शिशु को जन्म दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 18, 2026 at 9:04 AM IST
धमतरी: महुआबहारा गांव, ब्लॉक नगरी निवासी 29 वर्षीय खिलेश्वरी नेताम को प्रसव पीड़ा होने पर सिविल अस्पताल नगरी में भर्ती कराया गया था. महिला की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल धमतरी रेफर किया. इसके बाद 108 संजीवनी एक्सप्रेस के माध्यम से महिला को धमतरी ले जाया जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में अचानक महिला की प्रसव पीड़ा तेज हो गई.
एंबुलेंस में महिला की हुई डिलीवरी
परिस्थिति को गंभीर होता देख एंबुलेंस स्टाफ ने पूरी तत्परता और समझदारी के साथ स्थिति को संभाला. 108 एंबुलेंस के कर्मचारियों तोयेंद्र वर्मा और कुलदीप सिंह ने ईआरसीपी डॉक्टर से लगातार संपर्क बनाकर जरूरी मार्गदर्शन लिया और एंबुलेंस को सुरक्षित स्थान पर रोककर महिला का सुरक्षित प्रसव कराया.
मां और नवजात दोनों सुरक्षित
कुछ ही देर में एंबुलेंस के भीतर नवजात की किलकारी गूंजी और महिला ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया. इस दौरान एंबुलेंस कर्मचारियों ने प्राथमिक उपचार और जरूरी देखभाल भी उपलब्ध कराई. प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित वापस सिविल अस्पताल नगरी लाया गया, जहांस डॉक्टरों की निगरानी में दोनों का उपचार जारी है. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मां और नवजात दोनों स्वस्थ एवं सामान्य स्थिति में हैं. बताया जा रहा है कि जो नवजात हुआ है वह बेबी गर्ल है.
108 संजीवनी एक्सप्रेस बनी जीवनदायिनी सेवा
इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि 108 संजीवनी एक्सप्रेस केवल एक एंबुलेंस सेवा नहीं, बल्कि आपात परिस्थितियों में लोगों के लिए जीवनदायिनी सेवा बन चुकी है. विषम परिस्थितियों में भी कर्मचारियों की तत्परता और प्रशिक्षण ने एक परिवार को सुरक्षित खुशियां दीं.
धमतरी में 108 सेवा
108 सेवा के जिला प्रबंधक दीपक साहू ने बताया कि जिले में वर्तमान में 108 संजीवनी एक्सप्रेस की 10 एंबुलेंस संचालित हैं. सभी कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी दुर्घटना, प्रसव या अन्य आपात स्थिति में तत्काल 108 डायल कर निःशुल्क एंबुलेंस सेवा का लाभ लिया जा सकता है.
इस मानवीय और सराहनीय कार्य के बाद महिला के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने 108 संजीवनी एक्सप्रेस टीम के प्रति आभार जताया. लोगों ने कहा कि समय पर मिली मदद और कर्मचारियों की सूझबूझ के कारण मां और नवजात दोनों सुरक्षित हैं. घटना के बाद क्षेत्र में 108 टीम की जमकर सराहना हो रही है.