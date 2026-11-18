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बारनवापारा अभयारण्य में सफारी सेवा शुरु, ग्रामीणों ने 10 दिसंबर तक आंदोलन किया स्थगित, 21 गांव कर रहे हैं विरोध

बारनवापारा अभयारण्य में सफारी सेवा शुरु ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार : बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में 18 दिनों से थमी पर्यटन गतिविधियों को आखिरकार रफ्तार मिल गई. बुधवार 18 नवंबर की शाम पर्यटकों के लिए सफारी का रास्ता खुल गया. करीब 3 से 4 बजे के बीच पर्यटकों को अभयारण्य के भीतर प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू हुई और लंबे इंतजार के बाद सफारी की गाड़ियां जंगल की ओर रवाना हुईं. हालांकि, सफारी शुरू होने के साथ ग्रामीणों का आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. स्थायी बिजली और पक्की सड़क जैसी बुनियादी मांगों को लेकर 21 गांवों के ग्रामीणों ने अपना धरना 19 नवंबर से स्थगित करने का निर्णय लिया है.साथ ही शासन-प्रशासन को 10 दिसंबर तक मांगों पर ठोस पहल करने का समय दिया है. ऐसा नहीं होने पर 11 दिसंबर से दोबारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है.

21 गांव के लोग कर रहे आंदोलन

दरअसल, बारनवापारा अभयारण्य में हर साल 1 नवंबर से पर्यटन सीजन शुरू होता है.लेकिन इस बार वनांचल के 21 गांवों से जुड़े ग्रामीणों के आंदोलन के चलते सफारी संचालन शुरू नहीं हो पाया था. ग्रामीण मुख्य पर्यटन प्रवेश द्वार रवान पर स्थायी बिजली और पक्की सड़क की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे. जिप्सी और गाइड संघ ने भी आंदोलन को समर्थन दिया था. इसके चलते पर्यटन सीजन के शुरुआती 18 दिन बिना सफारी के गुजर गए.