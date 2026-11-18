बारनवापारा अभयारण्य में सफारी सेवा शुरु, ग्रामीणों ने 10 दिसंबर तक आंदोलन किया स्थगित, 21 गांव कर रहे हैं विरोध
बारनवापारा अभयारण्य में 18 दिन बाद फिर से सफारी सेवा शुरु हुई है.लेकिन ग्रामीण अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 8:06 PM IST
बलौदाबाजार : बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में 18 दिनों से थमी पर्यटन गतिविधियों को आखिरकार रफ्तार मिल गई. बुधवार 18 नवंबर की शाम पर्यटकों के लिए सफारी का रास्ता खुल गया. करीब 3 से 4 बजे के बीच पर्यटकों को अभयारण्य के भीतर प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू हुई और लंबे इंतजार के बाद सफारी की गाड़ियां जंगल की ओर रवाना हुईं. हालांकि, सफारी शुरू होने के साथ ग्रामीणों का आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. स्थायी बिजली और पक्की सड़क जैसी बुनियादी मांगों को लेकर 21 गांवों के ग्रामीणों ने अपना धरना 19 नवंबर से स्थगित करने का निर्णय लिया है.साथ ही शासन-प्रशासन को 10 दिसंबर तक मांगों पर ठोस पहल करने का समय दिया है. ऐसा नहीं होने पर 11 दिसंबर से दोबारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है.
21 गांव के लोग कर रहे आंदोलन
दरअसल, बारनवापारा अभयारण्य में हर साल 1 नवंबर से पर्यटन सीजन शुरू होता है.लेकिन इस बार वनांचल के 21 गांवों से जुड़े ग्रामीणों के आंदोलन के चलते सफारी संचालन शुरू नहीं हो पाया था. ग्रामीण मुख्य पर्यटन प्रवेश द्वार रवान पर स्थायी बिजली और पक्की सड़क की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे. जिप्सी और गाइड संघ ने भी आंदोलन को समर्थन दिया था. इसके चलते पर्यटन सीजन के शुरुआती 18 दिन बिना सफारी के गुजर गए.
SDO ने ईटीवी भारत को दी जानकारी
बारनवापारा के SDO कृषाणु चंद्राकर ने फोन पर जानकारी दी कि पर्यटकों को अभयारण्य के भीतर आने-जाने की अनुमति दी जा रही है और सफारी शुरू करा दी गई है. धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारी संपत ठाकुर ने ETV भारत से बातचीत में बताया कि ग्रामीणों ने आपसी सहमति से 1 नवंबर से जारी धरना-प्रदर्शन को 19 नवंबर से स्थगित करने का निर्णय लिया है. शाम करीब 4 बजे से पर्यटकों को अभयारण्य के भीतर प्रवेश दिया जा रहा है. संपत ठाकुर ने आंदोलन स्थगित करने के निर्णय और आगे की रणनीति से संबंधित सहमति पत्र की प्रति भी ETV भारत को उपलब्ध कराई.
10 दिसंबर तक इंतजार, 11 दिसंबर से फिर आंदोलन
ग्रामीणों की ओर से 18 नवंबर 2026 को तैयार किए गए सहमति पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 1 नवंबर से जारी धरना प्रदर्शन को 19 नवंबर से स्थगित किया जाएगा. हालांकि, यह स्थगन मांगों के समाधान के लिए शासन-प्रशासन को समय देने के उद्देश्य से किया गया है.ग्रामीणों ने 10 दिसंबर 2026 तक मांगों पर ठोस कार्रवाई की अपेक्षा जताई है. यदि निर्धारित समय तक समाधान नहीं होता है तो 11 दिसंबर 2026 से दोबारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है. इसका मतलब है कि फिलहाल सफारी संचालन का रास्ता खुल गया है, लेकिन ग्रामीणों और प्रशासन के बीच बुनियादी सुविधाओं को लेकर विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है.
21 गांवों की जिप्सी और गाइड व्यवस्था को लेकर भी उठी मांग
आंदोलनकारी संतोष कुमार ठाकुर ने ETV भारत को बताया कि ग्रामीणों ने बुधवार को एक ज्ञापन भी सौंपा है. इसमें 21 गांवों के लोगों की ओर से जिप्सी एवं गाइड कार्य व्यवस्था को लेकर आवेदन तैयार किया गया है. ग्रामीणों की मांग है कि मौजूदा जिप्सी और गाइड व्यवस्था को बंद कर 21 गांवों के नाम से नई जिप्सी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए.
संतोष ठाकुर के मुताबिक, ग्रामीणों ने वन विभाग से जिप्सी का निर्धारित किराया तय करने का भी आग्रह किया है, ताकि अभयारण्य आने वाले पर्यटकों से मनमाना या अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाए.ग्रामीण चाहते हैं कि पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय गांवों की भागीदारी सुनिश्चित हो और इससे मिलने वाले रोजगार का लाभ भी क्षेत्र के लोगों तक पहुंचे.
मुख्यमंत्री की ओर से 10 दिसंबर को सोनाखान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस संबंध में घोषणा किए जाने का आश्वासन मिलने की बात कही गई है.ग्रामीणों का कहना है कि यदि निर्धारित समय तक घोषणा या मांगों पर ठोस पहल नहीं होती है तो वे फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। हालांकि, मुख्यमंत्री की घोषणा और आश्वासन से संबंधित इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने आना बाकी है.
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