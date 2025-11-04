कॉर्बेट में अब सफारी कराने वाली जिप्सियों पर लिखनी होगी ऑफिसियल वेबसाइट, ठगी करने वालों पर होगा एक्शन
सैलानियों को ठगी से बचाने के लिए अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने नई पहल की है.
रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने पर्यटकों को ठगने वाली फर्जी वेबसाइटों और ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने कहा कि कई बार यह देखा गया है कि कुछ फर्जी वेबसाइटें या ट्रैवल एजेंट, खुद को कॉर्बेट पार्क की आधिकारिक साइट बताकर टूरिस्ट से पैसे लेकर धोखाधड़ी कर रहे हैं. डॉ. बडोला ने कहा कि इन मामलों पर प्रशासन की पूरी नजर है और ऐसी वेबसाइटों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी वेबसाइट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की आधिकारिक वेबसाइट जैसी प्रतीत होती है, उसे तुरंत ब्लॉक या डिलीट कराया जाएगा और संबंधित संचालकों पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी. कॉर्बेट प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी फर्जी वेबसाइट या व्यक्ति जो कॉर्बेट के नाम पर पर्यटकों को भ्रमित करेगा, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी. लोगों से अपील है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही बुकिंग करें.
डॉ. बडोला ने यह भी कहा कि अब से पार्क के भीतर चलने वाली किसी भी जिप्सी पर निजी वेबसाइट या एजेंसी का नाम नहीं लिखा जाएगा. इसके स्थान पर केवल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की आधिकारिक वेबसाइट का पता अंकित होगा, ताकि किसी भी तरह का भ्रम या फर्जीवाड़ा न हो. कॉर्बेट पार्क की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट corbettgov.org है. पर्यटकों को सफारी, बुकिंग या अन्य जानकारी के लिए इसी साइट का उपयोग करने की सलाह दी गई है.
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने साफ किया है कि फर्जी वेबसाइटों से बुकिंग करने वालों को न केवल आर्थिक नुकसान हो सकता है, बल्कि उनके साथ ठगी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. इसलिए पर्यटकों से अनुरोध किया गया है कि वे सावधानी बरतें और केवल सरकारी पोर्टल से ही बुकिंग करें.
कॉर्बेट पार्क में कुल 8 सफारी जोन हैं. जिसमें ढिकाला, बिजरानी, झिरना, ढेला, दुर्गादेवी, सोननदी, गर्जिया और पाखरो शामिल है. इनमें से ढिकाला, बिजरानी, झिरना, ढेला और दुर्गादेवी जोन सबसे लोकप्रिय हैं. कुछ जोन जैसे झिरना, ढेला और गर्जिया पूरे साल खुले रहते हैं. जबकि, अन्य मानसून में बंद होते हैं. जंगल सफारी के लिए सैलानी इन सभी जोनों में बड़ी तादाद में पहुंचते हैं. साथ ही प्रकृति व वन्यजीवों का नजदीकी से दीदार करते हैं.
