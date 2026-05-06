हरियाणा में सफाईकर्मी हड़ताल पर, शहरों में लगा कूड़े का अंबार, सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई
हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण राज्यभर में जगह-जगह कूड़े का अंबार लग गया है.
Published : May 6, 2026 at 2:32 PM IST
चरखी दादरी: हरियाणा में बीते 6 दिनों से जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल का असर अब साफ तौर पर पूरे राज्य में नजर आने लगा है. नगर परिषद कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को तत्काल 7 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. नगरपालिका कर्मचारी संघ के यूनियन प्रधान सूरज कुमार ने कहा है कि "मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखा जायेगा."
राज्यभर में लगा है कचरे का ढेर: बीते कई दिनों से नियमित सफाई नहीं होने के कारण चरखी दादरी सहित राज्य के अन्य शहर इलाके में जगह-जगह कचरे के ढेर लगने लगे हैं. चरखी दादरी नगर परिषद के तहत करीब 196 सफाई कर्मचारी तैनात हैं और प्रतिदिन लगभग 35 टन कचरा निकलता है. हालांकि एजेंसी द्वारा कचरा उठाने का काम जारी है, लेकिन सफाई कार्य ठप होने से अब तक करीब 100 टन कूड़ा उठान से वंचित रह गया है. धरने के दौरान कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी.
22 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपे: यूनियन प्रधान सूरज कुमार के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में कर्मचारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उनकी प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये करना, समान काम के लिए समान वेतन, पुरानी पेंशन बहाल करना, अग्निशमन कर्मचारियों को बलिदानी का दर्जा देना, उनके आश्रितों को एक करोड़ रुपये मुआवजा और नौकरी देना शामिल है. कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों को नहीं माना तो हड़ताल को और तेज किया जाएगा और आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी.