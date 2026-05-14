हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, प्रदेश सरकार के साथ सहमति के बाद फैसला

हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, प्रदेश सरकार के साथ सहमति के बाद फैसला
हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है. प्रदेश सरकार के साथ सहमति बनने के बाद फैसला लिया गया है.
Published : May 14, 2026 at 4:00 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 4:30 PM IST
रोहतक : हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की दो सप्ताह से चल रही हड़ताल खत्म हो गई है. प्रदेश सरकार के साथ हुई वार्ता में मांगों को लेकर सहमति के बाद ये निर्णय लिया गया है.
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म : नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की गुरुवार को रोहतक में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने की. प्रदेश सरकार के साथ हुई वार्ता के दौरान मानी गई मांगों की बैठक में विस्तृत जानकारी दी गई. इसी के साथ सफाई कर्मचारी गुरुवार से ही काम पर लौट आए. ये कर्मचारी एक मई से हड़ताल पर थे. हड़ताल की वजह से प्रदेश के कई शहरों में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल था.
फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं : बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के साथ कई मांगों पर सहमति बनी है. लेकिन अगर 30 जून तक सरकार ने मानी गई मांगों को लागू नहीं किया तो एक जुलाई से सफाई कर्मचारी फिर हड़ताल पर चले जाएंगे.
न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया : गौरतलब है कि बुधवार को प्रदेश सरकार और कर्मचारियों के बीच मांगों को लेकर वार्ता हुई थी जिसमें कर्मचारियों की 12 मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई. ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान 15 हजार 220 रूपए निर्धारित किया गया है. इसके अलावा इन कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी बीमा (ईएसआई) और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का भी लाभ मिलेगा. मृत्यु सहायता 3 लाख रूपए से बढ़ाकर 5 लाख रूपए होगी और आश्रितों को नौकरी मिलेगी.कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से वेतन दिया जाएगा. हाई कोर्ट में केस जीतने वाले फरीदाबाद के 111 कर्मचारियों के साथ ही 150 अन्य कर्मचारियों को नियमिति करने पर भी सहमति बनी है
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