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राम मंदिर चढ़ावा चोरों को साध्वी ऋतंभरा ने जमकर कोसा, जेन जी पर भी टिप्पणी

साध्वी ऋतंभरा 'विकसित भारत में युवाओं के जीवन में संस्कार का समावेश' विषय पर अपने प्रबोधन व्याख्यान के लिए बुधवार को इंदौर पहुंची थी. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना को स्वीकार किया और चोरी की घटना को समाज को लज्जित करने वाला बताया.

इंदौर: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर आंदोलन से जुड़ी पद्मभूषण साध्वी ऋतंभरा ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है. एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को इंदौर पहुंचीं साध्वी ऋतंभरा ने राम मंदिर में धन चोरी करने वालों को 'दिव्य दृष्टि' रखने वाला लोभी करार दिया है. उन्होंने कहा कि बड़े समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जो पूरे राष्ट्र और समाज को लज्जित करते हैं.

घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग

उन्होंने मीडिया से बातचीत में चंदा चोरी पर खेद जताते हुए कहा, " यह एक ऐसी घटना है जिसने हम सबको शर्मसार किया है. बहुत बड़े समाज में भी 50, 100 लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्र समाज को लज्जित करते हैं, इसलिए श्रद्धा से चढ़े धन के प्रति गिद्ध दृष्टि रखना दंडनीय अपराध है. इस घटना के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए."

जेन जी प्रदर्शन से मन दुखी

उन्होंने आगे कहा, '' राम मंदिर की घटना ने हमें इसलिए आहत किया, क्योंकि वहां 500 साल से धन नहीं प्राण न्योछावर किए जा रहे थे.'' इस दौरान उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर सहित देश भर में पेपर लीक के खिलाफ हुए जेन-जी आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा, '' जंतर मंतर प्रदर्शन को देखकर मन दुखी है, विरोध प्रदर्शन में लड़कियां गाली बक रही हैं. क्या लड़कियों को पुरुषों की गालियों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए?

'' लड़कियों का ऐसा गाली बोलना दुखद है, युवा पीढ़ियों से निवेदन है कि आंदोलन में उन्हें सलाह किससे लेना चाहिए, यह भी देखना चाहिए.'' उन्होंने नाम लिए बिना कहा, '' जो खुद महा मूरख है युवाओं, उसके साथ मत चलो.''