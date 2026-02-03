साध्वी प्रेम बाईसा मौत प्रकरण: एसआईटी ने अस्पताल में की पड़ताल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आई सामने
साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामले में अब तक 11 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है.
Published : February 3, 2026 at 3:10 PM IST
जोधपुर: साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामले में गठित पुलिस की एसआईटी ने मंगलवार को प्रेक्षा अस्पताल जाकर पड़ताल की. इस दौरान पुलिस ने 28 जनवरी की शाम को जब बाईसा को वहां लाया गया, उस दौरान की स्थिति के लिए उस दिन मौजूद कर्मचारियों को बाहर लाकर उनसे हालात पूछे. एक तरह से रिक्रेएशन कर जानना चाहा कि प्रेम बाईसा किस स्थिति में वहां आई थी. इसके बाद कर्मचारियों के साथ ही एसआईटी प्रभारी छवि शर्मा व बोरानाडा एसएचओ शकील अहमद अंदर तक गए जहां पर बाईसा को ले जाया गया. साथ ही अस्पताल संचालक डॉ प्रवीण जैन से उपचार से जुड़ी जानकारी प्राप्त की. करीब एक घंटे तक एसआईटी के सदस्य अस्पताल में रहे.
अब तक 11 लोगों से हुई पूछताछ: प्रभारी एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि मामले का अनुसंधान करने की यह सामान्य प्रक्रिया है. हम गहनता से जांच कर रहे हैं. एसीपी ने बताया कि इस मामले में 11 लोगों से विस्तृत पूछताछ की गई है. उनकी जानकारियों और साध्वी के पिता की दी रिपोर्ट के अनुरूप ही जांच चल रही है. मेडिकल बोर्ड ने अंतिम ओपिनियन अभी रिजर्व रखी है. साध्वी के मुंह से झाग निकले के सवाल पर उन्होंने कहा कि अस्पताल से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है. एसीपी ने बताया कि हम उनसे जुड़े लोगों से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह आत्महत्या थी या सामान्य मृत्यु, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर ही पता चलेगा. उन्होंने साध्वी के घर से किसी तरह के सबूत मिटाने की बात का भी खंडन करते हुए कहा कि इसकी संभावना बहुत कम हैं.
पोस्टमार्टम की शुरूआती रिपोर्ट मिली: उन्होंने बताया कि पुलिस को पोस्टमार्टम की शुरूआती रिपोर्ट मिल गई है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पेट सिकुड़ा हुआ था, नाखून नीले हो गए थे. पूरी रिपोर्ट के लिए भेजे गए विसरा की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बोर्ड अपनी ओपिनियन देगा. फिलहाल पुलिस को उम्मीद है कि एक सप्ताह में विसरा की रिपोर्ट मिल जाएगी. पुलिस ने प्रेम बाईसा के बैंक खाते, सोशल मीडिया एकाउंट सभी की पड़ताल की है. पता चला है कि वह बीए अंतिम वर्ष की स्वयंपाठी छात्रा थी. पुलिस को अभी बाईसा के दूसरे फोन का पासवार्ड नहीं मिला है. उम्मीद है कि उस फोन से महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे.
परेउ भी जाएगी टीम: एसआईटी जोधपुर में प्रेम बाईसा के आश्रम व अस्पताल की पड़ताल कर चुकी है. अब जल्द ही टीम उनके परेउ स्थित आश्रम भी जाएगी. वहां पर मामले की पड़ताल की जाएगी. लोगों से भी पूछताछ कर जानकारियां जुटाएगी. जिससे कुछ निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके. ज्ञात रहे कि गत 28 जनवरी को आश्रम में नर्सिंगकर्मी देवीसिंह द्वारा बाईसा को दो इंजेक्शन लगाए थे जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि उनकी तबीयत कुछ मिनटों में ही खराब हो गई थी. शाम करीब साढे पांच बजे उनकी मृत्यु हो गई थी. एसआईटी इंजेक्शन के रिएक्शन को लेकर भी चिकित्सकीय विशेषज्ञों की राय जानेगी.