साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामला: पिता ने ही किया था इंस्टा पोस्ट, समर्थकों ने जताया संदेह, पुलिस बोली, 'जांच होगी'

साध्वी के पिता का कहना है कि आसपास के लोग उन्हें परेशान किया करते थे. इसका वीडियो भी है.

Sadhvi Prem Baisa's Father Laments
विलाप करते साध्वी प्रेम बाईसा के पिता (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 4:23 PM IST

जोधपुर: कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद उनके पिता ने ही उनकी सोशल मीडिया आईडी से पोस्ट की थी, जो एक तरह का सुसाइड नोट था. इसमें लिखा था कि अब मेरे जाने के बाद न्याय मिल जाएगा. पुलिस इसकी भी जांच में जुटी है. वहीं, समर्थकों की मांग है कि इस मामले की गहन जांच की जाए. एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि हर एंगल से मामले की जांच होगी.

इधर गुरुवार को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया गया. स्थानीय लोग और समर्थक मामले की जांच की मांग कर रहे हैं. पिता बिरमनाथ ने पुलिस को रिपोर्ट दी है जिसमें जांच की मांग की है. इधर पुलिस ने बुधवार शाम को प्रेम बाईसा को इंजेक्शन लगाने वाले नर्स को दस्तयाब किया है. उससे भी पुलिस जानकारी ले रही है. मोर्चरी पर कुछ लोगों ने बुधवार को ही शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाने को लेकर नाराजगी जताई. साध्वी का अंतिम संस्कार बालोतरा जिले के जाजती गांव में उनकी मां की समाधि के पास होगा.

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर क्या बोले समर्थक, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

पिता ने की तीन घंटे बाद पोस्ट: पिता बिरमनाथ ने बताया कि प्रेम बाईसा की मौत शाम को करीब 6 बजे हो गई थी. उनके एकाउंट से मैनें ही पोस्ट की थी. उन्होंने बताया कि आसपास के लोग परेशान करते थे. उन्होंने उत्पात किया था. उनका वीडियो भी है. साध्वी मंगलवार रात को डेढ बजे अजमेर से कथा कर आई थी. थोड़ा जुकाम हो गया था. बाद में इंजेक्शन लगवाया था. उसके धरती से जाने के बाद न्याय मिलने की उम्मीद है. एसीपी ने बताया कि साध्वी प्रेम बाईसा के पिता ने हमें बताया कि इनकी तबीयत खराब होने पर एक कंपाउडर बुलाकर इंजेक्शन लगवाया था, तो तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद प्राईवेट अस्पताल में जाने पर बताया गया कि इनकी मृत्यु हो गई है.

पोस्ट की जांच होगी: एसीपी से साध्वी की बुधवार शाम को मौत के कुछ घंटों के बाद आई पोस्ट से उठे सवाल को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु जैसा कि बताया जा रहा है शाम को हो गई थी. जबकि उनके एकाउंट से पोस्ट कुछ घंटों बाद आई. इसको लेकर हम जांच कर रहे हैं. किस-किस के पास उनका सोशल मीडिया एक्सेस था. इसकी पड़ताल की जा रही है.

'आश्रम से कैमरे हटाना संदेह पैदा करता है': साध्वी के समर्थक प्रेमराज चौधरी ने बताया कि इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. हाल ही में आश्रम से सीसीटीवी कैमरे हटाए गए हैं, जो संदेह पैदा करते हैं. कल शाम को मृत्यु के बाद डॉक्टरों ने पोस्टपार्टम करवाने के लिए कहा, लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए था.

crowd of supporters gathered at the mortuary
मोर्चरी पर जुटी समर्थकों की भीड़ (ETV Bharat Jodhpur)

जुलाई में चर्चा में आया था वीडियो: गत वर्ष जुलाई में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें साध्वी प्रेम बाईसा अपने पिता बिरमनाथ के गले मिल रही है. जिसके बाद साध्वी की ओर से बोरानाडा थाने में रिपोर्ट दी गई थी. जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. उस समय भी साध्वी ने खुद की अग्नि परीक्षा करवाने की बात कही थी. लेकिन बताया जा रहा है कि इसके बाद भी वीडियो को लेकर उन पर कोई दबाव था.

पोस्टमार्टम के 2 घंटे बाद रवाना हुआ शव: साध्वी प्रेम बाईसा केशव का पोस्टमार्टम करीब पौने दो बजे हो गया था. लेकिन इसके बाद गतिरोध पैदा हो गया. भीड़ को समझाइश करने में काफी समय लगा. मामले की जांच के आश्वासन के बाद करीब पौने चार बजे आखिर कार शव रवाना हुआ. शव वाहन के साथ बड़ी संख्या में साध्वी के समर्थक भी रवाना हुए. साध्वी के शव का अंतिम संस्कार बालोतरा जिले के जाजती गांव में उनकी मां की समाधि के पास होगा.

