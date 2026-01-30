ETV Bharat / state

साध्वी की संदिग्ध मौत: प्रेम बाईसा को आश्रम में दी गई समाधि, विसरा रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ेगी जांच

साध्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कोई संदेहास्पद तथ्य सामने आते हैं तो पुलिस इसकी जांच में आगे बढ़ेगी, जिसकी संभावना भी नजर आ रही है, क्योंकि साध्वी को बुधवार शाम सबसे पहले जिस डॉक्टर ने देखा था, उनका कहना है कि "हमारे पास वह गंभीर अवस्था ब्रॉड डेड जैसे आई थी. हमने परिजनों से कहा था कि सरकारी अस्पताल लेकर जाएं, फिर भी हमने सीपीआर देकर रिवाइव करने की कोशिश की थी, लेकिन वो रिवाइव नहीं कर पाई.

जोधपुर: साध्वी प्रेम बाईसा की पार्थिव देह का उनके शिवशक्ति आश्रम में अंतिम संस्कार करते हुए समाधि दे दी गई है. इस दौरान संतों व आमजन की भारी भीड़ रही. इधर जोधपुर में गुरुवार को साध्वी के पिता बीरमनाथ द्वारा दी गई मर्ग की रिपोर्ट बोरानाडा पुलिस ने दर्ज कर ली है. मर्ग रिपोर्ट में पिता ने लिखा है कि प्रेम बाईसा अचानक बीमार हुई और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

विसरा रिपोर्ट के चलते देरी: प्रेक्षा अस्पताल के डॉ प्रवीण जैन ने बताया कि उनके पिता ने कहा था कि उन्हें बुखार था, किसी से बुलाकर इंजेक्शन लगवाए थ, जिसके तुरंत बाद वह कॉलेप्स हो गई. बोरानाडा थाने के सबइंस्पेक्टर और जांचकर्ता हेमराज ने बताया कि इंजेक्शन लगाने वाले नर्सिंगकर्मी देवीसिंह से शुरूआती पूछताछ की गई है. विस्तृत पूछताछ बाकी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जांच आगे बढ़ेगी. महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में हुए पोस्टमार्टम के दौरान साध्वी के विसरा के सैंपल भी जुटाए गए हैं, जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि उनके शरीर के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हुई है. विसरा की जांच एफएसएल की लैब में होगी ऐसे में पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट आने में देरी हो सकती है.

वीडियो से गहराया संदेह: गत वर्ष साध्वी और उनके पिता का एक वीडियो आया था, जिसके बाद साध्वी ने उनको ब्लैक मेल करने की बात कही थी. पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया था. उस दौरान साध्वी ने सोशल मीडिया पर सामने आकर कहा था कि वह किसी भी तरह की अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं, जिससे कि उनको न्याय मिले. उनकी मौत के बाद उनके पिता द्वारा उनके सोशल मीडिया हैंडल पर भी यही बात लिखी गई कि जीते जी न्याय नहीं मिला, मरने के बाद तो मिलेगा. ऐसे सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस संदिग्ध मौत का कारण वीडियो तो नहीं था?

दो बार दर्ज करवाया एक्सटोर्शन का मामला: साध्वी और उनके पिता का वीडियो गत वर्ष जुलाई में वायरल हुआ था, जो 2021 का था. वीडियो वायरल करने वाले जोगेंद्र उर्फ जोगाराम ने 2022 में ही एक्सटॉर्शन करना शुरू कर दिया था, लेकिन वीडियो सामने नहीं आया था. साध्वी की ओर से जुलाई 2022 में बोरानाडा थाने में मामला दर्ज करवाया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चलाना पेश किया था, लेकिन 2025 जुलाई में अचानक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो फिर साध्वी प्रेम बाईसा थाने पहुंची थी. पुलिस ने फिर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया, जो अभी जमानत पर बाहर है. साध्वी ने इसी वीडियो के चलते तब खुद की अग्नि परीक्षा देने की बात कही थी.

