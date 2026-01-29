ETV Bharat / state

साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सोशल मीडिया पर पोस्ट- जाने के बाद तो न्याय मिलेगा

जानकारी मिलने पर बोरानाडा थाने से सब इंस्पेक्टर आश्रम पहुंचे और वहां पर साध्वी का कमरा सीज करवा दिया. साथ ही शव को एमडीएम भेजा गया है. एसीपी छवी शर्मा ने बताया कि साध्वी को परिजन निजी अस्पताल लेकर गए थे. उनकी मौत हो चुकी थी. बोरानाडा थाना पुलिस जांच में जुट गई है. देर रात आश्रम पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री से इस मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है.

जोधपुर : मारवाड़ की कथा वाचक और साध्वी प्रेम बाईसा की बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उनके पिता और एक अन्य उनको देर शाम 5:30 बजे पाल रोड स्थित प्रेक्षा अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टर ने जांच कर उनकी मौत होने की बात कही. अस्पताल संचालक डॉ. प्रवीण जैन ने बताया कि वो ब्रॉट डेड थी. हमने शास्त्री नगर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी और परिजनों को शव को एमडीएम अस्पताल लेकर जाने का कहा. हालांकि, परिजन शव एमडीएम ले जाने के बजाय बोरानाडा स्थित उनके आश्रम लेकर चले गए.

पढे़ं. वायरल वीडियो वाली साध्वी बोली- पिता-पुत्री का रिश्ता बदनाम किया गया, अग्नि परीक्षा देने को तैयार

मौत के चार घंटे बाद अकाउंट से हुई पोस्ट : साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु करीब 5:30 बजे हो गई थी, लेकिन उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से करीब 9:30 बजे एक पोस्ट हुई. इसमें लिखा गया कि 'जीते जी न्याय नहीं मिला, मेरे जाने के बाद तो न्याय मिलेगा'. पोस्ट में लिखा कि 'पूज्य सभी संतों को प्रणाम. मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया. दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म से नहीं है. आज अंतिमश्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है. मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली. मेरे जीवन में आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा. मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था? इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा'.

वीडियो को लेकर गत वर्ष दर्ज हुआ था मामला : गतवर्ष जुलाई में साध्वी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद वह काफी तनाव में थी. इसको लेकर पुलिस में रिर्पोट दर्ज हुई थी. साध्वी ने तब कहा थी कि ये पिता-पुत्री के रिश्ते को बदनाम किया जा रहा है. वह किसी भी तरह की अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार हैं.