प्रेम बाईसा मौत मामला: पुलिस कमिश्नर ने मेडिकल कॉलेज को सौंपी FSL रिपोर्ट, मांगी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की राय
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की ओर से कल शाम तक रिपोर्ट देने का प्रयास किया जाएगा.
Published : February 13, 2026 at 5:17 PM IST
जोधपुर: साध्वी प्रेम बाईसा की जयपुर एफएसएल से मिली रिपोर्ट पर मेडिकल बोर्ड की फाइनल ओपिनियन प्राप्त करने के लिए पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है. इसके लिए शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान, डीसीपी विनीत बंसल और एसआईटी प्रभारी एसीपी छवि शर्मा, डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे. तीनों ने कॉलेज के प्राचार्य डॉ बीएस जोधा से इस मामले में चर्चा करते हुए एफएसएल रिपोर्ट सौंपी. साथ ही पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के साथ एक मेडिकल बोर्ड बनाकर एफएसएल रिपोर्ट पर विशेषज्ञ की राय मांगी. प्राचार्य डॉ जोधा ने बताया कि साध्वी प्रकरण पर ओपिनयन को लेकर आग्रह किया गया है. इसके लिए हम बोर्ड बना रहे हैं. कल शाम तक रिपोर्ट देने का प्रयास है.
क्या करेंगे मेडिकल कॉलेज एक्सपर्ट?: एसआईटी प्रभारी एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि साध्वी मामले में जितनी भी एजेंसी से रिपोर्ट मिली है, उन पर एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं. एफएसएल की विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस ने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को दी है. मेडिकल कॉलेज का मेडिसिन विभाग अन्य विभागों के डॉक्टर्स को रिपोर्ट भेज कर उस पर एक्सपर्ट की राय लेगा. राय लेने के बाद रिपोर्ट पुलिस को दी जाएगी. पुलिस उसी रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी. अगर डॉक्टर्स की राय में मृत्यु का कारण अप्राकृतिक हुआ, तो संभवत पुलिस को फिर मशक्कत करनी पड़ेगी.
इसलिए संदिग्ध मानी जा रही मौत: ज्ञात रहे साध्वी प्रेम बाईसा के पिता विरमनाथ ने उनकी मृत्यु के कुछ घंटों बाद भोमाराम से उनके सोशल मीडिया एकाउंट से एक पोस्ट करवाई थी. इसमें लिखा गया था कि साध्वी अंतिम समय में अपने लिए न्याय की बात कर रही थी. यही कारण है कि साध्वी की मौत को संदिग्ध माना जा रहा है. दरअसल गत वर्ष साध्वी और उसके पिता का एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसके बाद साध्वी ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया था. साध्वी की मौत के बाद पिता ने कहा था कि मैंने पुलिस को उन लोगों के बारे में बताया था, जो उनको परेशान करते थे.