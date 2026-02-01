ETV Bharat / state

साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामला: पुलिस कमिश्नर और एसआईटी पहुंची साध्वी के आश्रम, पिता से भी हुई पूछताछ

एसआईटी प्रभारी का कहना है कि एफएसएल की रिपोर्ट के बाद फाइनल ओपिनियन पर ही बहुत कुछ निर्भर करेगा.

Sadhvi Prem Baisa's Ashram
साध्वी प्रेम बाईसा का आश्रम (ETV Bharat Jodhpur)
Published : February 1, 2026 at 6:30 PM IST

जोधपुर: साध्वी प्रेम बाईसा मौत प्रकरण को लेकर गठित एसआईटी की टीम और पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान रविवार को बोरानाडा स्थित उनके आश्रम पहुंचे. एसआईटी ने आश्रम में कुछ जगह को सील किया है. इसके अलावा आश्रम में मौजूद लोगों के साथ-साथ प्रेम बाईसा के पिता विरमनाथ से भी पूछताछ की. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फाइनल ओपिनियन नहीं आई है. विसरा एफएसएल भेजे हैं.

एसआईटी प्रभारी एसीपी छवी शर्मा ने बताया कि एफएसएल की टीम के साथ हमने आज दौरा किया है. इस प्रकरण से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है. घटनाक्रम की तस्दीक की जा रही है. इसके तहत उनके पिता से भी जानकारी प्राप्त की है. जो बातें सामने आई हैं, उनको वेरीफाई कर रहे हैं. कुछ नई जानकारियां जो सामने आई हैं, उनको भी चेक किया जा रहा है. नर्सिंग कर्मी देवीसिंह को लेकर कार्रवाई के सवाल पर एसीपी ने कहा कि अभी किसी तरह की फाइनल ओपिनियन नहीं मिली है. ऐसे में सभी तरह के फैक्टस जुटाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि अभी अनुसंधान की स्थिति जो पहले दिन की थी वही है. इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है.

मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन पर टिकी जांच (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच के लिए SIT गठित, इंजेक्शन और अस्पताल जांच के केंद्र में

मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन होगी अहम कड़ी: एसीपी ने बताया कि मामले की जांच मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन पर निर्भर करेगी. जो अभी आनी है. क्या इस मामले में कोई साजिश हुई है या कुछ और इस पर एसीपी ने कहा कि अभी तक की जांच में लिखित रिपोर्ट मिली थी. उसके अनुरूप ही स्थिति नजर आ रही है. जिसकी तस्दीक हो रही है. एफएसएल की रिपोर्ट के बाद फाइनल ओपिनियन पर ही बहुत कुछ निर्भर करेगा. एसीपी ने कहा कि इस पूरे मामले में उस प्रत्येक व्यक्ति से पूछताछ की जा सकती है, जो उनके साथ रहा हो या घटनाक्रम का चश्मदीद रहा हो.

पढ़ें: साध्वी की संदिग्ध मौत: प्रेम बाईसा को आश्रम में दी गई समाधि, विसरा रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ेगी जांच

पिता से हुई तीन घंटे की पूछताछ: पूछताछ के बाद बाहर निकले पिता विरमनाथ ने बताया कि पुलिस ने उस दिन घटनाक्रम से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त की है. उन्होंने बताया कि नर्सिंगकर्मी देवी सिंह ने इंजेक्शन राइट हैंड में लगाया था. कुछ टैबलेट्स भी दी थी, लेकिन टैबलेट उन्होंने नहीं ली थी. विरामनाथ ने यह भी स्पष्ट किया कि आश्रम में सीसीटीवी लगाए ही नहीं थे. पुलिस ने कई सामान भी लिया है. अन्य लोगों से भी पूछताछ की है. उन्होंने बताया कि वे इसलिए आज आए थे कि आश्रम में पुलिस की जांच उनके सामने हो.

पढ़ें: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मरने से पहले सोशल मीडिया पर कही ये बड़ी बात

गत 28 जनवरी की शाम करीब 5 बजे के बाद साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ने पर उनके पिता और सेवादार सुरेश उन्हें लेकर प्रेक्षा अस्पताल पहुंचे थे. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. उनके पिता ने बताया था कि तबीयत खराब होने से पहले उनको नर्सिंगकर्मी देवी सिंह ने एक इंजेक्शन लगाया था. जिसके बाद हालत तेजी से बिगड़ गई थी. मौत के बाद कई सवाल उठने पर इस मामले की जांच को लेकर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई.

