साध्वी प्रेम बाईसा को डॉक्टर के लिखे अनुसार ही इंजेक्शन लगाया था, पहले भी लगा चुके हैं : नर्सिंग कर्मी

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत से पहले उनको इंजेक्शन देने वाले नर्सिंग कर्मी से ईटीवी भारत ने बातचीत की.

नर्सिंग कर्मी देवी सिंह राजपुरोहित से बातचीत
नर्सिंग कर्मी देवी सिंह राजपुरोहित से बातचीत (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 2, 2026 at 5:25 PM IST

मनोज वर्मा

जोधपुर : साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की जांच पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट आने तक अटकी है. बार-बार एक ही बात सामने आ रही है कि इंजेक्शन लगने से तबियत बिगड़ी. साध्वी के पिता भी यही बात बार-बार कह रहे हैं. ईटीवी भारत ने इंजेक्शन लगाने वाले नर्सिंग कर्मी देवी सिंह राजपुरोहित से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वही इंजेक्शन लगाया था जो पहले भी लगा चुका थे. कभी भी तबियत खराब नहीं हुई. 28 जनवरी को स्टेरॉयड और एक दर्द निवारक इंजेक्शन उनको लगाया था.

राजपुरोहित ने बताया कि 28 जनवरी को पहले दिन में 12 बजे फोन आया था कि बाईसा को देखने आओ, लेकिन उस समय नहीं जा सके. फिर पांच बजे फोन आया तो वहां पहुंचे. डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अनुरूप ही इंजेक्शन उनको लगाए थे. ये इंजेक्शन (स्टेरॉयड dexona और दर्द निवारक डायनपार) था. वह तीन से चार मिनट वहां रुके थे और उसके बाद वापस अपने घर चले गए. करीब 20 मिनट बाद उन्हें वापस फोन आया कि उनकी तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं. सोमवार को परेऊ जहां बाईसा का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां निधन के बाद की रस्म अदायगी हुई, जिसमें उनके पिता विरमनाथ सहित अन्य लोग शामिल हुए हैं.

नर्सिंग कर्मी देवी सिंह राजपुरोहित से बातचीत (ETV Bharat Jodhpur)

पूरी तरह से प्रभावित हो रही है जिंदगी : राजपुरोहित ने बताया कि वह 18 सालों से सरकारी सेवा में हैं. उन्हें पूरी तरह से पता है कि किस तरह का इंजेक्शन क्या असर करता है. उनको इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन लगाया था. इस घटना के बाद से जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है. उन्होंने कहा कि 'मेरे वजह से ऐसा नहीं होना चाहि. मेरे मन में उथल पुथल रहती है. मैं परेशान और दबाव में हूं. मेरा कोई इंटेंशन नहीं था. मैं पहले भी वहां जा चुका हूं. बाईसा उनके पिताजी और सेवादारों का भी उपचार कर चुका हूं. मैं चाहता हूं कि इस पूरे मामले की जांच हो. मैं पुलिस का भी सहयोग कर रहा हूं, जिससे पूरी स्थिति साफ हो और मैं इसे बेदाग निकाल पाऊं.'

पूरी कॉलोनी में जाते है देवी सिंह : देवी सिंह ने बताया कि वह आरती नगर में प्रेम बाईसा के आश्रम के पास ही रहते हैं. पूरी कॉलोनी में जब भी किसी को परेशानी होती है या चिकित्सा सेवा की आवश्यकता होती है उन्हें बुलाते हैं. वो व्यक्तिगत रूप से प्रेम बाईसा का सम्मान करते थे. उनकी कथाओं के वीडियो सुनते थे. यही कारण था कि जब भी उन्हें बुलाया गया तो वो समय मिलते ही वहां पहुंच जाते थे.

