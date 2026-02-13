ETV Bharat / state

साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामला: एफएसएल रिपोर्ट मिली, मेडिकल बोर्ड बताएगा मौत का कारण

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में साध्वी की मौत के लिए कोई अप्राकृतिक कारण सामने नहीं आया.

Storyteller Sadhvi Prem Baisa
कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा (ETV Bharat Jodhpur (File Photo))
February 13, 2026

जोधपुर: कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर एफएसएल रिपोर्ट गुरुवार को जोधपुर पुलिस को मिल गई. एसआईटी प्रभारी छवि शर्मा खुद रिपोर्ट लेकर आई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में साध्वी की मौत के लिए कोई अप्राकृतिक कारण सामने नहीं आया. रिपोर्ट को लेकर एसआईटी प्रभारी ने छवि शर्मा ने बताया कि आज यह रिपोर्ट पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के बोर्ड को भेजकर मृत्यु के कारण की फाइनल ओपिनियन मांगी जाएगी. पूर्व में एसआईटी ने 28 जनवरी की साध्वी को अस्पताल ले जाने वालों ने पुलिस को बताया था कि उनके नाखून नीले हो गए थे. इससे जहर देने या खाने की आशंका हुई थी, लेकिन एफएसएल में इसकी उपस्थिति सामने नहीं आई है.

क्या मौत अस्थमा अटैक से हुई?: साध्वी के पिता और अन्य लोगों से एसआईटी को जानकारी मिली थी कि प्रेम बाईसा को अस्थमा की परेशानी थी. अब यह तथ्य सामने आ रहा है कि क्या मृत्यु का कारण अस्थमा अटैक था. साध्वी के सेवादार सुरेश और भोमाराम ने बताया था कि उनको सांस की परेशानी थी. नर्सिंगकर्मी देवीसिंह राजपुरोहित ने भी उनको dexona इंजेक्शन लगाया था, जिससे अस्थमा की परेशानी में आराम मिलता है. संभवतया इंजेक्शन के बाद भी साध्वी की अस्थमा अटैक आया हो क्योंकि जब उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था तब उनकी सांसें उखड़ रही थी.

सवाल जिसका जवाब बाकी: साध्वी को डेक्सोना व डायनापार इंजेक्शन लगाए गए थे. कंपाउंडर देवी सिंह ने पुलिस को दिए बयान में यह इंजेक्शन साध्वी से मिली पर्ची के आधार पर लगाने की जानकारी दी, जबकि पाल रोड स्थित प्रेक्षा अस्पताल के डॉक्टर ने पिछले काफी समय से साध्वी की जांच करने तक से इनकार किया था. ऐसे में अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इंजेक्शन किसने लिखे थे? जिसके आधार पर लगाए गए इसका जवाब एसआईटी को ढूंढना होगा.

यह था मामला: गत 28 जनवरी को आश्रम में तबीयत खराब होने के बाद साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. उन्हें पाल रोड पर प्रेक्षा अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक मृत्यु हो चुकी थी. पिता बिरमनाथ की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर 29 जनवरी को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया था. एफएसएल जांच के लिए प्रिजर्व विसरा को दो फरवरी को एफएसएल भेजे गए थे. 11 दिन में एफएसएल जांच पूरी की जा सक़ी. उनका अंतिम संस्कार बालोतरा के परेऊ में हुआ था.

