भोमाराम का खुलासा: पिता के कहने पर साध्वी प्रेम बाईसा के अकाउंट से पोस्ट डाली
भोमाराम ने बताया कि पिता वीरमनाथ के कहने पर न्याय की मांग वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी.
Published : February 7, 2026 at 8:38 PM IST
जोधपुर: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में सेवादार भोमाराम ने ईटीवी भारत को दिए अपने बयान में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं. भोमाराम बचपन से साध्वी प्रेम बाईसा से जुड़े हुए हैं और उनके करीबी अनुयायियों में से एक हैं. 28 जनवरी 2026 को घटना के दिन की जानकारी देते हुए भोमाराम ने कहा कि शाम करीब 6:52 बजे उन्हें वीरमनाथजी (साध्वी के पिता) के फोन से कॉल आया. सुरेश नाम के व्यक्ति ने फोन पर बताया कि बाईसा की तबीयत खराब है. इसके बाद वे तुरंत शाम 7:31 बजे प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन तब तक साध्वी प्रेम बाईसा का निधन हो चुका था.
हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्होंने गुरुजी (वीरमनाथजी) को सूचना दी. रात 8:45 बजे वे हॉस्पिटल से निकले. इस दौरान वीरमनाथजी ने कई लोगों को फोन किए. भोमाराम ने बताया कि वीरमनाथजी ने कहा था कि बाईसा ने 25 साल का ब्रह्मचर्य जीवन जिया था, लेकिन कुछ लोग वायरल वीडियो के जरिए उन्हें कलंकित करना चाहते थे. बाईसा की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें न्याय मिले.'
इसे भी पढ़ें- साध्वी की मौत केस में दस दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ, अब पॉलीग्राफ टेस्ट से हो सकता है खुलासा
पोस्ट डालने का खुलासा: भोमाराम ने स्पष्ट किया कि अस्पताल से पोस्टमार्टम के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी. उन्होंने कई संतों को फोन लगाए. रात करीब 9 बजे के बाद हॉस्पिटल से निकले. गुरुजी (वीरमनाथजी) के कहने पर उन्होंने 28 जनवरी की रात 9:28 बजे साध्वी के अकाउंट से न्याय दिलाने वाली पोस्ट डाली थी. यह पोस्ट उनके पिता के निर्देश पर डाली गई थी, क्योंकि बाईसा ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं और वायरल वीडियो से उन्हें कलंकित करने की कोशिश की जा रही थी.
वायरल वीडियो से परेशानी: साध्वी प्रेम बाईसा पिछले साल जुलाई में एक वीडियो से काफी परेशान थीं, जिसमें उनके पिता के साथ गले लगने का दृश्य था. उन्होंने कहा था कि यह वीडियो गलत मंशा से वायरल किया गया. इसको लेकर उन्होंने बोरानाडा थाने में मामला दर्ज करवाया था और आरोपी भी गिरफ्तार हुआ था. भोमाराम ने कहा कि वे चाहते हैं कि बाईसा के साथ न्याय हो.
इसे भी पढ़ें- विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज बोले- सरकार संतों के प्रति संवेदनशील, साध्वी प्रेम बाईसा को न्याय मिलेगा
इसे भी पढ़ें- साध्वी प्रेम बाईसा को डॉक्टर के लिखे अनुसार ही इंजेक्शन लगाया था, पहले भी लगा चुके हैं : नर्सिंग कर्मी