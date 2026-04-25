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हिंदुस्तान की संस्कृति पर 'कुठाराघात' नहीं चलेगा, बिंदी, कलावा पर प्रतिबंध लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार : साध्वी प्राची

साध्वी प्राची ने कहा कि मैं सरकार से निवेदन करुंगी कि तत्काल कार्रवाई करे, अन्यथा सनातन धर्म के खिलाफ बहुत गलत हो जाएगा.

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हिंदुस्तान की संस्कृति पर 'कुठाराघात' नहीं चलेगा, बिंदी, कलावा पर प्रतिबंध लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार : साध्वी प्राची (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 3:48 PM IST

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बागपत : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित एक निजी कंपनी में कर्मचारियों को तिलक-बिंदी सहित धार्मिक प्रतीक न पहनने के निर्देश दिए गए हैं. अब इस पर हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का बयान आया है. उन्होंने कंपनी के निर्देश पर जमकर नाराजगी जताई है.

साध्वी प्राची ने कहा कि "कम्पनी वालों का आजकल फैशन हो गया है कि बिंदी, कलावा और बिछिया या मंगल सूत्र पहन कर कम्पनी के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है. ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर सौभाग्यवती महिलाएं बिंदी भी लगाएगी, मंगल सूत्र भी पहनेगी. हमारे धर्म का प्रतीक कलावा और यज्ञोपवीत भी पहनेंगे, चोटी भी रखेंगे."

हिंदुस्तान की संस्कृति पर 'कुठाराघात' नहीं चलेगा, बिंदी, कलावा पर प्रतिबंध लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार : साध्वी प्राची (Video Credit; ETV Bharat)

हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने इसके साथ ही कहा, "इनका सऊदी अरब में कोई आका बैठा है क्या? जिसको ये खुश करना चाहते हैं. ये हिंदुस्तान है भाई, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के नियम क़ानून चलेंगे. हमारी परम्पराएं, हमारे संस्कार और संस्कृति जरूरी है.

सऊदी अरब में बैठे हुए डॉन को खुश करने के लिए हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता पर कुठाराघात नहीं चलेगा. भोपाल के अंदर जो कम्पनी वालों ने बिंदी, कलावा पर जो प्रतिबंध लगाया है. मैं मध्य प्रदेश की सरकार से कहूंगी कि सरकार तुरंत एक्शन ले. ये हिंदुस्तान है पाकिस्तान नहीं, ये सऊदी अरब भी नहीं है कि वहां के नियम चलेंगे. ये देश के दुश्मन बनते जा रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए."

'परीक्षा के बहाने धर्म को टारगेट किया जा रहा'

वहीं, बेगलुरु में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (CET) के दौरान कृपानिधि कॉलेज में पांच छात्रों के जनेऊ उतरवाने के मामले को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. साध्वी प्राची ने कहा, "इस तरह का जो वातावरण तैयार किया जा रहा है.

CET परीक्षा मे बेंगलुरु के अंदर हुई ये बहुत बड़ी घटना है. छोटी बात नहीं है, जनेऊ, शिखा और कलावा सनातन धर्म का प्रतीक है. जनेऊ की रक्षा के लिए कलावा और चोटी की रक्षा के लिए नन्हें से वीर हकीकत ने अपने प्राणों की आहुति दी है, गर्दन कटवाई है. उस यज्ञोपवीत को उतरवाने का सेन्स समझ नहीं आया.

मोबाइल पर प्रतिबंध लगा सकते हो, चेकिंग हो सकती है, लेकिन यज्ञोपवीत उतरवाना सरासर गलत है. इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए." उन्होंने कहा कि "ये परीक्षा का बहाना लेकर धर्म को टारगेट किया जा रहा है. सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. मैं सरकार से निवेदन करुंगी कि तत्काल संज्ञान में लेकर कार्रवाई करे, अन्यथा सनातन धर्म के खिलाफ ये बहुत गलत हो जाएगा."

बंगाल में बन रही बीजेपी की सरकार
इसके साथ ही पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर साध्वी प्राची ने कहा, "बंगाल की बम्पर वोटिंग से हम बहुत खुश हैं और रामनवमी के दिन बंगाल की धरती से घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भगवा लहराएगा. अबकी बार बंगाल में बड़ा खेला होगा, बम्पर वोटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है"

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