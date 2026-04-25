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हिंदुस्तान की संस्कृति पर 'कुठाराघात' नहीं चलेगा, बिंदी, कलावा पर प्रतिबंध लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार : साध्वी प्राची

हिंदुस्तान की संस्कृति पर 'कुठाराघात' नहीं चलेगा, बिंदी, कलावा पर प्रतिबंध लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार : साध्वी प्राची ( Photo Credit; ETV Bharat )