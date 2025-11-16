'हिंदुस्तान में एक या दो साल लगाई जाए इमरजेंसी'; साध्वी प्राची बोलीं- मदरसों की जांच करा ली जाए, तो...
बड़ौत कस्बे में रविवार को आयोजित हिन्दू युवा वाहिनी की महापंचायत में पहुंचीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2025 at 7:44 PM IST|
Updated : November 16, 2025 at 8:17 PM IST
बागपत : जिले के बड़ौत कस्बे में रविवार को आयोजित हिन्दू युवा वाहिनी की महापंचायत में साध्वी प्राची पहुंचीं. विश्व हिंदू परिषद की नेता ने आतंकी हमले, लव जिहाद जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी भेजने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश की सरकार से निवेदन करिये कि हिंदुस्तान में एक साल या दो साल की इमरजेंसी लगाई जाए. उन्होंने कहा कि जब पीएम की कुर्सी बचाने के लिये इमरजेंसी लग सकती है तो देश और सनातन धर्म को बचाने के लिये भी इमरजेंसी लग सकती है.
पंचायत में पहुंची साध्वी प्राची ने कहा कि लड़के बोतल में भरकर मूत्र लेकर गये. यह बागपत में बच्चों को मूत्र पिला रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब इतने छोटे-छोटे बच्चे इतनी बड़ी हरकत कर रहे हैं तो बड़े क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने मांग की सारे मदरसों की जांच कर ली जाए. उन्होंने कहा कि जब भी जांच होगी हथियारों का जखीरा मिलेगा. उन्होंने कहा कि पूरे जनमानस से मैने निवेदन किया है और कर रही हूं. उन्होंने कहा कि देश को सुरक्षित चाहते हो, हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो सनातनियों तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखिये.
उन्होंने कहा कि यह लोग हिंदुस्तान की सरकार को डिस्टर्ब कर रहे हैं. यह कभी आतंकवादी घटना दिल्ली के अंदर करते हैं, कभी पिलखवा से तो कभी हापुड़ से जखीरा मिल रहा है. कभी पहलगाम में धर्म पूछकर घटना को अंजाम दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब सरकार कोई भी कानून लाने वाली होती है संसद के अंदर. इनको भनक लगती है तो यह सड़कों पर आने का ड्राॅमा करते हैं तो यह सड़कों पर न आए, कोई जिहाद इनका चालू न हो.
यह भी पढ़ें : शाहजहांपुर पहुंचीं साध्वी प्राची, कहा- मदरसों में सिर्फ आतंकवादी बनते हैं, धर्मांतरण की दी जाती शिक्षा