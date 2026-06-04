गाजियाबाद के चर्चित सूर्या हत्याकांड पर साध्वी प्राची की तीखी प्रतिक्रिया; बोली- दोस्ती के नाम पर विश्वासघात
साध्वी प्राची बोली-इस तरह की घटनाएं सामाजिक विश्वास को कमजोर करती, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 4:58 PM IST
बरेली: विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने गाजियाबाद के चर्चित सूर्या हत्याकांड को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. बुधवार को बरेली के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने घटना की निंदा की और कहा कि दोस्ती के नाम पर किए गए विश्वासघात ने समाज को झकझोर कर रख दिया है.
साध्वी प्राची ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक विश्वास को कमजोर करती हैं और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. उन्होंने दावा किया कि वह लंबे समय से सनातन समाज को जागरूक और सावधान रहने की सलाह देती रही हैं. समाज को ऐसी घटनाओं से सबक लेकर अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग रहना चाहिए.
साध्वी प्राची ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा. आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे मुद्दों पर खुलकर बोलने से बचते हैं. साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज और मदरसों से जुड़े विषयों कहा कि इन मुद्दों पर खुली चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला. बंगाल की राजनीति तुष्टिकरण की दिशा में बढ़ रही है. हालांकि जनता अब इन मुद्दों को समझ रही है. राज्य को किसी विशेष विचारधारा की ओर ले जाने के प्रयास सफल नहीं होंगे.
सर्किट हाउस में हुई इस बातचीत के दौरान सूर्या हत्याकांड से लेकर बंगाल की राजनीति तक कई विषयों पर चर्चा हुई. साध्वी प्राची के बयानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.
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