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मुजफ्फरनगर में पीएम मोदी को अपशब्द कहने वालों पर भड़कीं साध्वी प्राची, देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग

मुजफ्फरनगर: साध्वी प्राची ने पीएम मोदी को अपशब्द कहने वालों को देशद्रोही करार दिया है. मुजफ्फरनगर में उन्होंने कहा कि, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि, छात्र आंदोलन में शामिल 90% लोग दंगाई प्रवृति के थे.

लड़कियों की बदजुबानी बर्दाश्त नहीं: कांवड़ यात्रा के दौरान शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के शिव चौक पहुंची हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपशब्द कहने वाली लड़कियों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए. साध्वी ने देशवासियों से कहा कि वे उन लड़कियों की फोटो पहचान लें.