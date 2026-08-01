मुजफ्फरनगर में पीएम मोदी को अपशब्द कहने वालों पर भड़कीं साध्वी प्राची, देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग
राम मंदिर चंदा विवाद पर बोलीं साध्वी प्राची- 'संसद के सामने किया गया भगवा का अपमान'
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 8:13 AM IST|
Updated : August 1, 2026 at 8:25 AM IST
मुजफ्फरनगर: साध्वी प्राची ने पीएम मोदी को अपशब्द कहने वालों को देशद्रोही करार दिया है. मुजफ्फरनगर में उन्होंने कहा कि, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि, छात्र आंदोलन में शामिल 90% लोग दंगाई प्रवृति के थे.
लड़कियों की बदजुबानी बर्दाश्त नहीं: कांवड़ यात्रा के दौरान शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के शिव चौक पहुंची हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपशब्द कहने वाली लड़कियों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए. साध्वी ने देशवासियों से कहा कि वे उन लड़कियों की फोटो पहचान लें.
जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल कुछ लड़कियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसे माफ नहीं किया जाना चाहिए. इस आंदोलन में 90 प्रतिशत लोग छात्र नहीं, बल्कि दंगाई थे और उनका रिमोट अरब देशों से संचालित हो रहा था.- साध्वी प्राची, हिंदूवादी नेत्री
सनातन का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान: संसद में राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे पर भी साध्वी ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि संसद के सामने भगवा का अपमान किया गया है. चंदा मामले में किसी संत का नाम नहीं आया है, फिर भी विपक्षी पार्टियां मखौल उड़ा रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का रिमोट भी विदेशी ताकतों, विशेषकर अरब राष्ट्रों के हाथ में है.
निशाने पर मौलाना: हिंदू देवी-देवताओं पर मौलाना जर्जिस की गई कथित टिप्पणी पर साध्वी प्राची ने उत्तर प्रदेश सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए. जिसे सात पीढ़ियां याद रखें. साथ ही उन्होंने कहा कि मौलाना का मुंह काला करने वाले व्यक्ति को वह शिव चौक पर सम्मानित करेंगी.
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