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बागपत में विपक्ष पर साध्वी प्राची ने निकाली भड़ास, कहा- सनातनियों का मजाक बर्दाश्त नहीं

'राहुल-प्रियंका के DNA में देशद्रोह', राम मंदिर चंदा विवाद पर दी FIR की सलाह

'देश को गृहयुद्ध में धकेलने की साजिश'
'देश को गृहयुद्ध में धकेलने की साजिश' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 7:20 AM IST

2 Min Read
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बागपत: हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने विपक्ष पर नौटंकी करने और देश के खिलाफ बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया. साध्वी प्राची ने सनातनियों का मजाक उड़ाने वालों पर देश के हर हिस्से में केस दर्ज कराने की अपील लोगों से की.

विपक्ष पर बरसीं: राम मंदिर चंदा विवाद के नाम पर विपक्ष के विरोध को साध्वी प्राची ने नौटंकी करार दिया. उन्होंने कहा कि, पप्पू यादव हो या राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, ये सब हिंदुओं का मजाक उड़ाने में लगे हैं. उन्होंने ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की.

साध्वी प्राची का विपक्ष पर बड़ा हमला (Video Credit: ETV Bharat)

सनातनियों ठोको FIR, देश के हर कोने में जो सनातन का विरोध करें उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें.- साध्वी प्राची, हिंदूवादी नेता

निशाने पर राहुल- प्रियंका: साध्वी प्राची ने कहा कि, जब कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, तब विपक्ष ने कोई आवाज नहीं उठाई. उनके अनुसार, विपक्ष हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करता.

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का डीएनए टेस्ट कराया जाए, तो उनके अंदर देशद्रोह के कीटाणु निकलेंगे.- साध्वी प्राची, हिंदूवादी नेता

देश के खिलाफ साजिश की आशंका: साध्वी प्राची ने दावा किया कि राहुल और प्रियंका समेत समूचे विपक्ष की नजर देश के गृहमंत्री, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के नेताओं पर है. साध्वी प्राची ने कहा कि, सभी देशभक्तों को सतर्क रहने की जरूरत है.

बागपत में मुस्लिम युवकों द्वारा कांवड़ यात्रा में भाग लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका डीएनए भी हिंदू है, लेकिन उन्हें बवाली और देशद्रोही मानसिकता से दूर रहना चाहिए.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में पीएम मोदी को अपशब्द कहने वालों पर भड़कीं साध्वी प्राची, देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग

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