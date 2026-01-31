ETV Bharat / state

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर बरसी साध्वी प्राची, बोली- द्वेष की भावना छोड़ साधना पर ध्यान दें

साध्वी प्राची ने गाय को राजकीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है. वहीं धार्मिक स्थलों पर गैर हिन्दुओं के प्रवेश की मांग को जायज बताया और धार्मिक स्थलों को थूक जिहाद, मूत्र जिहाद से मुक्त कराने की मांग की है.

साध्वी प्राची ने कहा कि शंकराचार्य द्वेष की भावना से हठधर्मिता कर रहे हैं. उन्हें हठधर्मिता छोड़कर अपनी व्यक्तिगत साधना पर ध्यान देना चाहिए. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद धार्मिक नहीं, बल्कि सियासी बातें कर रहे हैं, जो एक संत को शोभा नहीं देता. अगर उन्हें बोलना ही है, तो बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार पर क्यों नहीं बोलते?

शंकराचार्य और सीएम योगी के बीच हुए विवाद को लेकर सहारनपुर पहुंची साध्वी प्राची ने न सिर्फ शंकराचार्य को शांत होने की अपील की, बल्कि विवाद को शंकराचार्य की हठधर्मिता करार दिया है.

प्रयागराज माघ मेला प्रशासन द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने के प्रमाण मांगने के बाद उन्होंने माघ मेला छोड़ दिया है. वहीं सीएम योगी से योगी होने के प्रमाण मांग लिए गए हैं. इतना ही नहीं, इसके लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है.

सहारनपुर: यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्य नाथ और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है.

विवादों में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी आदित्य नाथ के संबंध. (ETV Bharat)

ETV भारत से बातचीत में साध्वी प्राची ने कहा कि, "देखिए जब हम संत बन जाते हैं, तो मैं समझती हूं संत का मतलब यही होता है कि हमें अहंकार छोड़ना पड़ता है. बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उनको त्याग करके हमें अपने व्यक्तिगत साधना पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. वहीं राजसत्ता क्या कर रही है, देशहित में राजसत्ता निर्णय ले रही है. हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है. हिन्दू समाज तो वैसे ही लुट रहा है. पिट रहा है. 2017 के बाद मान-सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी हिन्दू जीने लगा, नहीं तो बहुत दुर्दशा थी. शंकराचार्य की बात करें, तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करुंगी. उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस वे साधना करें. आदमी यानि संत कहीं भी बैठकर साधना कर सकता है और साधना का वातावरण बना सकता है. य़ह ज़रूरी नहीं कि वे अपनी साधना माघ मेले में ही करें. उन्हें ये हठधर्मिता छोड़कर अपनी व्यक्तिगत साधना में हमें ध्यान देना चाहिए."

सीएम योगी के बाद शंकराचार्य ने सीएम योगी से संत होने के प्रमाण के सवाल पर साध्वी प्राची ने कहा कि एक तरह से प्रतियोगिता चला दी. उन्होंने कहाकि, "संतों को यह सब शोभा नहीं देता. जिनके हाथों को राजसत्ता संभालनी चाहिए, वे राजसत्ता संभालें. वहीं शंकराचार्य को समझना चाहिए. वितंडावाद नहीं खड़ा करना चाहिए. इससे समाज में कितना गलत मैसेज जा रहा है? हिन्दू समाज वैसे ही टूट रहा है, वैसे ही बिखर रहा है. वैसे ही इतनी आपत्ति-विपत्ति रहती है. बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हुए अत्याचार पर शंकराचार्य जी क्यों नहीं बोले अभी तक? उचित होता अगर शंकराचार्य जी बांग्लादेश की घटना को लेकर आंदोलन करते? जिसके बाद शंकराचार्य आज पूरे विश्व शंकराचार्य होते. केवल स्नान करने के मुद्दे को इतना बड़ा तूल दे दिया. ये मेरी समझ से बाहर है."

गाय को राजकीय पशु घोषित करने की मांग पर तंज कसते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि, "जब समाजवादी पार्टी की सरकार में यह मांग उठाई थी, तभी तो गोरक्षा के लिए धरना प्रदर्शन किया था. जिसके बदले में आजम खान ने लाठीचार्ज कराया था. बार-बार कह रहीं हूं शंकराचार्य को यह शोभा नहीं देता. अच्छी बात है, गाय की सेवा और रक्षा के लिए आगे आएं, लेकिन एक द्वेष की भावना से आएं, यह उचित नहीं है. अगर गोरक्षा के वो आगे आएं, उसके लिए हम और पूरा देश उनके साथ है. गोमाता राजकीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए. हर देशभक्त और गो भक्त गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहा है."

माघ मेला में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद. (ETV Bharat)

उत्तराखंड के चारधाम यात्रा सहित कई धार्मिक स्थलों पर मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की जा रही है. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा जब होती है, वहां अपने ढाबों और होटलों के नाम बदल कर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है. तीन साल पहले हमने यह आवाज उठाई थी कि चारधाम यात्रा पर गैर हिन्दू का प्रतिबंध होना चाहिए. पिछले दिनों भी हमने हर की पैड़ी हरिद्वार में, जो कुंभ का क्षेत्र है, वहां भी मुसलमानों और गैर हिन्दुओं पर रोक लगाई जाए. जिसका कारण ये लोग खुद हैं. ये कभी थूक जिहाद चलाते हैं. कभी मूत्र जिहाद चलाते हैं. कुंभ क्षेत्र पवित्र होना चाहिए, जहां दूर-दूर से आकर संत महात्मा तपस्या और साधना करते हैं. उनकी साधना को भ्रष्ट करने के लिए ये कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं. अब यह मांग पूरे देश मे उठ रही है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए.

उन्होंने कहाकि, "उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है. पुष्कर धामी शेर दिलवाला सीएम है. हिन्दू धर्म के लिए सभी निर्णय शालीनता और गंभीरता से लेते हैं. उन्होंने उत्तराखंड में बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चलवाया. मदरसों में अवैध शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया. अब विश्वास है और सीएम धामी का शुक्रिया करुंगी कि उन्होंने हिन्दू और राष्ट्र हित मे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं."

साध्वी ने कहाकि, "असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा सुलझे हुए सीएम हैं. वे राष्ट्र भक्त हैं, तो उनके सामने ऐसी कोई घटना सामने आई होगी, जिसके चलते उन्होंने इस तरह का ब्यान दिया होगा. सपा सरकार की याद दिलाते हुए कहाकि उस वक्त रिक्शा वाला अखिलेश यादव के नाम की धमकी देता था. उन्होंने जो कहा ठीक कहा."

यूपी (UP) में 2027 में विधानसभा की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाम मत लीजिए. कांग्रेस पार्टी ऑक्सीजन पर है, वो वेंटिलेटर पर है.

