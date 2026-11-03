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दिवाली से पहले साध्वी प्राची का सियासी धमाका: उमर अब्दुल्ला से लेकर मदनी और INDIA गठबंधन पर तीखे बाण

दिवाली से पहले साध्वी प्राची का सियासी धमाका ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: दीपावली के त्योहार के बीच सहारनपुर पहुंचीं फायरब्रांड भाजपा नेता एवं विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर अपने बयानों से सियासी और धार्मिक माहौल में हलचल पैदा कर दी. वृद्धाश्रम और कुष्ठ आश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों और जरूरतमंदों को मिठाइयां वितरित करने के बाद साध्वी प्राची ने ETV भारत से विशेष बातचीत में दीपावली, स्वदेशी अभियान, हिंदू-मुस्लिम संबंधों, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की शादी, जमीयत उलमा-ए-हिंद के सचिव महमूद मदनी के बयान और इंडिया गठबंधन की राजनीति पर खुलकर अपनी बात रखी.

दिवाली से पहले साध्वी प्राची का सियासी धमाका (Video Credit: ETV Bharat) स्वदेशी अपनाने की अपील: साध्वी प्राची ने दीपावली को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का विशेष पर्व बताते हुए कहा कि यह केवल दीप जलाने का त्योहार नहीं, बल्कि पूरे देश को रोशनी से जगमग करने और समाज में प्रेम, उल्लास तथा सकारात्मकता का संदेश देने वाला पवित्र अवसर है. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में दीपावली का विशेष महत्व है. इस दिन सभी सनातनी मिलकर मां लक्ष्मी का स्वागत करते हैं और बड़ी शालीनता, आपसी प्रेम तथा भाईचारे के साथ त्योहार मनाते हैं. उन्होंने कहा कि दीपावली हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा पर्व है, जिसे पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए.