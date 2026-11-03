दिवाली से पहले साध्वी प्राची का सियासी धमाका: उमर अब्दुल्ला से लेकर मदनी और INDIA गठबंधन पर तीखे बाण
पढ़िए फायरब्रांड भाजपा नेता साध्वी प्राची से संवाददाता रोशन लाल सैनी की खास बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 6:41 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 6:53 PM IST
सहारनपुर: दीपावली के त्योहार के बीच सहारनपुर पहुंचीं फायरब्रांड भाजपा नेता एवं विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर अपने बयानों से सियासी और धार्मिक माहौल में हलचल पैदा कर दी. वृद्धाश्रम और कुष्ठ आश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों और जरूरतमंदों को मिठाइयां वितरित करने के बाद साध्वी प्राची ने ETV भारत से विशेष बातचीत में दीपावली, स्वदेशी अभियान, हिंदू-मुस्लिम संबंधों, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की शादी, जमीयत उलमा-ए-हिंद के सचिव महमूद मदनी के बयान और इंडिया गठबंधन की राजनीति पर खुलकर अपनी बात रखी.
स्वदेशी अपनाने की अपील: साध्वी प्राची ने दीपावली को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का विशेष पर्व बताते हुए कहा कि यह केवल दीप जलाने का त्योहार नहीं, बल्कि पूरे देश को रोशनी से जगमग करने और समाज में प्रेम, उल्लास तथा सकारात्मकता का संदेश देने वाला पवित्र अवसर है. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में दीपावली का विशेष महत्व है. इस दिन सभी सनातनी मिलकर मां लक्ष्मी का स्वागत करते हैं और बड़ी शालीनता, आपसी प्रेम तथा भाईचारे के साथ त्योहार मनाते हैं. उन्होंने कहा कि दीपावली हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा पर्व है, जिसे पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए.
सनातन प्रेमियों को इस बार दीपों का त्योहार स्वदेशी तरीके से मनाना चाहिए. मिट्टी के दीपक खरीदने में विशेष रूप से उन कुम्हारों और परिवारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो दीपावली का त्योहार मनाते हैं. दीपक बनाने वाले लोगों के घरों में भी दीपावली की खुशियां पहुंचनी चाहिए. जो लोग दीपावली को महत्व नहीं देते, उनसे त्योहार से संबंधित सामान नहीं खरीदना चाहिए.- साध्वी प्राची, फायरब्रांड भाजपा नेता
निशाने पर उमर अब्दुल्ला: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गैर-मुस्लिम महिला निधि राजदान के साथ शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर साध्वी प्राची के तेवर तल्ख नजर आए. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में एक से अधिक शादियों की परंपरा को लेकर सवाल उठने चाहिए. उन्होंने 'हम पांच, हमारे 25' और 'हम पांच, हमारे 50' जैसे नारों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि हिंदू लड़कियों से शादी करने के पीछे एक बड़ी साजिश चल रही है. उन्होंने इसे योजनाबद्ध तरीके से होने वाली गतिविधि बताते हुए मौलानाओं की चुप्पी पर सवाल उठाए.
जो धर्मगुरु छोटी-छोटी बातों पर फतवे जारी करते हैं, वे इस तरह के मामलों में चुप्पी क्यों साध लेते हैं. इस विषय पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए. अच्छी बात यह है कि निधि ने अपना धर्म नहीं बदला. किसी भी महिला को विवाह के लिए अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए.- साध्वी प्राची, फायरब्रांड भाजपा नेता
किसे कहा गद्दार: जमीयत उलमा-ए-हिंद के सचिव महमूद मदनी के हालिया बयान पर भी साध्वी प्राची ने तीखा पलटवार किया. मदनी के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि महमूद मदनी को पूरा देश जानता है. यदि वे खुद को सच्चा मुसलमान मानते हैं तो उन्हें पाकिस्तान जाकर दो-चार महीने रहकर दिखाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि भारत में मुस्लिम समुदाय को सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसके बावजूद देश में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बताए जाने की बात समझ से परे है. साध्वी प्राची ने मदनी को आमने-सामने बैठकर बहस करने की चुनौती देते हुए कहा कि इस बात पर खुली चर्चा होनी चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ किन लोगों तक पहुंच रहा है और देश में सभी नागरिकों को किस प्रकार सुविधाएं मिल रही हैं.
एक तरफ भारत में रहकर यहां की सुविधाओं का लाभ लिया जा रहा है और दूसरी तरफ देश में भेदभाव होने की बात कही जा रही है. उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग मैं करती हूं.- साध्वी प्राची, फायरब्रांड भाजपा नेता
महिलाओं का हो सम्मान: बातचीत के दौरान साध्वी प्राची ने महिलाओं के सम्मान और धार्मिक परंपराओं का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने इस्लाम में महिलाओं की स्थिति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सनातन धर्म में महिलाओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है. नवरात्रों में नौ दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाती है. उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में मातृशक्ति को विशेष सम्मान दिया गया है और 'मातृ देवो भव:' की भावना भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान को लेकर केवल दारुल उलूम तक चर्चा सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि व्यापक स्तर पर धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर बहस होनी चाहिए. साध्वी प्राची ने दावा किया कि सनातन धर्म में महिलाओं को जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी गई है, वह उसकी विशेष पहचान है.
विपक्ष पर हमलावर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से किए जा रहे दावों पर साध्वी प्राची ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल पहले भी एकजुट हुए थे और आगे भी एक साथ आने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे भाजपा की राजनीतिक ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. उन्होंने विपक्षी दलों की एकजुटता को सत्ता हासिल करने की कोशिश बताते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के रास्ते बंद होने के कारण विपक्षी नेता परेशान हैं. साध्वी प्राची ने कहा कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता का समर्थन भाजपा के साथ है.
वर्ष 2029 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाएगी. विपक्षी गठबंधन चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसे किसी भी सूरत में सत्ता हासिल नहीं होने वाली.- साध्वी प्राची, फायरब्रांड भाजपा नेता
यूपी में फिर से बीजेपी सरकार: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी साध्वी प्राची ने बड़ा राजनीतिक दावा किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है. उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत मिलेगा. उन्होंने उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार बनने का दावा किया. साध्वी प्राची ने विपक्षी दलों के राजनीतिक भविष्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आने वाले समय में उनका प्रभाव और कमजोर होगा.
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