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AI जेनरेटेड अश्लील फोटो-वीडियो पर भड़की साध्वी हर्षानंद गिरी, किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी

भोपाल : प्रयागराज के महाकुंभ से चर्चा में आईं हर्षा रिछारिया (अब हर्षानंद गिरी) फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में दुष्कर्म केस में फंसे कथावाचक इंद्रदेव पर निशाना साधा था. अब भोपाल में सायबर क्राइम ब्रांच पहुंचकर सोशल मीडिया पर उनकी छवि खराब करने, फर्जी अकाउंट बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से अश्लील फोटो और वीडियो तैयार कर वायरल करने की शिकायत की. स्टेट सायबर क्राइम को दी गई शिकायत में उन्होंने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

हर्षानंद गिरी का कहना है "अब ट्रोलिंग चरित्र और परिवार तक पहुंच गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम से फर्जी अकाउंट बनाए जा रहे हैं. इन अकाउंट्स के जरिए उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर AI से आपत्तिजनक और अश्लील फोटो-वीडियो तैयार किए जा रहे हैं. इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. इससे पहले भी उनके नाम से 55 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए थे. इन अकाउंट्स के जरिए जालसाजों ने लोगों से पैसों की मांग की और फर्जी विज्ञापनों का प्रचार किया."

हर्षानंद गिरी ने कहा "जब ट्रोलिंग किसी के चरित्र और परिवार तक पहुंच जाए तो उसका जवाब देना जरूरी हो जाता है. पिछले साल भी उन्होंने स्टेट साइबर में शिकायत दर्ज कराई थी. तब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सजा भी मिली थी. इसके बावजूद एक बार फिर कुछ लोग AI के जरिए उनके फर्जी वीडियो और तस्वीरें बनाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है. उन्होंने दोबारा पुलिस का दरवाजा खटखटाया है. जिन सोशल मीडिया आईडी और प्रोफाइल के जरिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जानकारी पुलिस को सौंप दी गई है. पुलिस की ओर से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है."

हर्षा रिछारिया ने स्टेट सायबर क्राइम दफ्तर में शिकायत की (ETV BHARAT)

साजिश में संगठित गिरोह भी हो सकता है

हर्षा का कहना है "अगले 10 से 15 दिन में जांच के दौरान कई अहम बातें सामने आ सकती हैं. तब पता चलेगा कि ये फर्जी वीडियो और तस्वीरें कोई व्यक्ति खुद बना रहा है या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है. एक समय उन्हें लगता था कि उनके बयानों के कारण मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि उन्हें सनातन धर्म के लोगों से खतरा महसूस हो रहा है. ये सिर्फ उनके सम्मान का मामला नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं की सुरक्षा और प्रतिष्ठा से जुड़ा सवाल है, जिन्हें सोशल मीडिया पर फर्जी तस्वीरों और वीडियो के जरिए निशाना बनाया जाता है."