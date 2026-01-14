ETV Bharat / state

साध्वी हर्षा गंगा में डुबकी लगा मौनी अमावस्या पर फैशन मॉडल बन होंगी प्रकट, उतारेंगी भगवा चोला

मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिझारिया का भगवा को टाटा बाय-बाय बोलने का ऐलान, गंगा स्नान कर दोबारा शुरू करेंगी मॉडलिंग.

HARSHA RICHHARIA RESUME MODELLING
मौनी अमावस्या पर गंगा में डुबकी लगा मॉडल बनेंगी साध्वी हर्षा रिझारिया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 4:52 PM IST

जबलपुर: मॉडलिंग की दुनिया छोड़कर साध्वी बनी हर्षा रिछारिया मौनी अमावस्या के दिन दोबारा मॉडलिंग के क्षेत्र में वापस कदम रखेंगी. हर्षा रिछारिया का कहना है कि वे दूसरे साधु संतों से परेशान हो गई हैं. अब तो बात उनके चरित्र तक उठने लगी है इसलिए वह बहुत दुखी हैं. इसलिए वह अब दोबारा अपने मॉडलिंग के कैरियर को शुरू करेंगी. उन्होंने आरोप लगाया है कि महिलाओं को आगे बढ़ते हुए समाज आज भी देखना पसंद नहीं करता.

भगवा चोला उतार दोबारा मॉडलिंग करेंगी हर्षा

कुंभ मेले में एक्टर और मॉडल हर्षा रिछारिया उस समय चर्चा में आईं थीं जब एक बड़े संत ने उन्हें दीक्षा दी थी और वे साध्वी बन गई थीं. हर्षा रिछारिया जबलपुर में निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची. यहीं पर उन्होंने बयान दिया है कि "अब वे और आगे साध्वी बनी रहना नहीं चाहतीं और परेशान होकर इस रास्ते को छोड़ रही हैं." उन्होंने घोषणा की है कि "18 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने के बाद वह दोबारा अपने पुराने काम में लौट जाएंगी."

फैशन मॉडल बनेंगी साध्वी हर्षा रिझारिया (ETV Bharat)

'अपने ही धर्म गुरुओं पर परेशान करने का आरोप'

हर्षा रिछारिया का कहना है कि "सनातन को कोई अपनाता नहीं है बल्कि मैं पैदा होती ही सनातनी हो गई थी और इसे मैं अपना सौभाग्य मानती हूं और जीवन भर सनातनी रहूंगी. धर्म का प्रचार करने के लिए मैंने दीक्षा ली थी और मैं साध्वी बन गई थी लेकिन मुझे किसी दूसरे धर्म से इतना अपमान नहीं मिला जितना अपने ही धर्म के दूसरे धर्म गुरु मुझे परेशान कर रहे हैं. सामने सब उनकी तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो उन्हें परेशान कर रही हैं."

उनका कहना है कि "सदियों से ऐसा होता आया है कि यदि कोई लड़की या कोई स्त्री किसी काम में आगे बढ़ती है तो उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है. उनके साथ भी ऐसा हो रहा है और उनके चरित्र पर भी उंगली उठाई जाने लगी है. इसलिए अब बर्दाश्त नहीं हो रहा."

'सनातन की राह में नहीं मिली शांति'

हर्षा रिछारिया का कहना है कि "मुझे उम्मीद थी कि मैं दीक्षा लेने के बाद सनातन की राह पर चलूंगी तो मुझे शांति मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मन बहुत अधिक अशांत रहने लगा. इससे अच्छा तो मेरे पुराना काम था. उसमें कम से कम में शांति से तो रहती थी. इसके पहले भी महिलाओं को कई अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी हैं. उनके बारे में भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी कोई भी जांच कर सकता है. मेरे पास कोई पैसा नहीं है आप मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं. मैंने सनातन सेवा के लिए अपनाया था, पैसा कमाने के लिए नहीं.

