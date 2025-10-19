ETV Bharat / state

साधु यादव का गोपालगंज को सिंगापुर बनाने का था सपना, अब पत्नी की जीत के लिए लोगों से मांग रहे वोट

गोपालगंज से साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव बसपा ने प्रत्याशी बनाया है. साधु यादव ने ईटीवी भारत से बात की और अपना एजेंडा बताया.

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
साधु यादव, पूर्व , सांसद (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 19, 2025 at 8:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

गोपालगंज: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद बहुजन समाज पार्टी (BSP) की उम्मीदवार इंदिरा यादव ने जनता से पूर्ण सहयोग की अपील की है. पूर्व सांसद व विधायक साधु यादव की पत्नी इंदिरा ने अपने पति द्वारा क्षेत्र के लिए किए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए आगे की प्रगति की प्रतिबद्धता जताई.

साधु यादव भी अपनी पत्नी के साथ सक्रिय रूप से जनसंपर्क कर रहे हैं. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में साधु यादव ने कहा कि क्षेत्र का विकास ही उनका धर्म रहा है और यही उनकी राजनीति का मूल उद्देश्य है. उन्होंने गोपालगंज को 'सिंगापुर' बनाने का पुराना सपना दोहराते हुए मतदाताओं से अपील की कि वे इंदिरा को वोट देकर विकास की धारा को निरंतर बनाए रखें.

साधु यादव से बात करते संवाददाता अटल बिहारी पांडे (ईटीवी भारत)

इस बीच गोपालगंज विधानसभा सीट पर NDA (JDU) और महागठबंधन (RJD) के बीच कांटे की टक्कर तेज हो गई है, जहां BSP की इंदिरा यादव तीसरे मोर्चे के रूप में वोट विभाजन का खतरा पैदा कर रही हैं. 2020 में BJP के सुभाष सिंह की जीत के बाद सीट NDA के पास रही, लेकिन RJD इसे वापस हासिल करने के लिए आक्रामक रुख अपना रही है, जबकि JDU गठबंधन के हिसाब से दांव खेल रही है.

गोपालगंज को सिंगापुर बनाने की चाहत: साधु यादव ने कहा कि जनता का भरपूर सहयोग हमेशा मिला है और आज भी मिल रहा है. उन्होंने अपने कार्यकाल की यादें ताजा करते हुए कहा कि जब वे सांसद थे, तब जिले में कई ऐसे कार्य किए जो सीधे जनता के लिए उपयोगी साबित हुए. उनका कॉन्सेप्ट गोपालगंज को सिंगापुर बनाने का था.

"हम अपने मतदाता भाइयों से कहते हैं कि विकास को चुनिए, विनाश को नहीं. हम विकास के प्रतीक हैं और इंदिरा यादव भी विकास की प्रतीक रहेंगी. दिन-दूनी रात-चौगुनी गोपालगंज चमकेगी. मेरा जनता पर पूर्ण विश्वास है और जनता हम पर विश्वास करती है. मैं उनके विश्वास पर हमेशा खरा उतरा हूं और आगे भी उतरूंगा."- साधु यादव, पूर्व सांसद

सभी समुदाय के लोग साथ: साधु यादव ने बीते 20 वर्षों में अन्य दलों के प्रतिनिधियों द्वारा विकास की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास ही उनका धर्म रहा है. वे बिना पद के भी जनता से जुड़े रहे. राजनीति में आने का उद्देश्य जनता की सेवा और क्षेत्र की तरक्की था, न कि कोई स्वार्थ. साधु यादव ने कहा कि उनके साथ सभी समुदायों की जनता है. उन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में पूरी की गई योजनाओं का जिक्र किया, जिनसे जनता को सीधा लाभ मिला. साधु का लक्ष्य गोपालगंज को बिहार का मॉडल जिला बनाना है.

किसान-नौजवान से छात्र तक, सब पर फोकस: साधु यादव ने कहा, "गोपालगंज में विद्यार्थियों, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज, किसानों, मजदूरों, नौजवानों की समस्याओं पर मेरा फोकस है. जनता हमारी मालिक है, जो चाहेगी वही होगा. पिछले चुनाव में हमें 42 हजार से ज्यादा वोट मिले थे, जो आज भी बरकरार हैं. सभी समुदाय- मुसलमान, दलित, पिछड़े, अगड़े- हमारे साथ हैं."

नीतीश कुमार का विकास मॉडल: नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर टिप्पणी करते हुए साधु ने कहा कि उन्होंने विकास किया तो हमने भी किया. जनता नीतीश जी के विकास पर जाती है तो साधु यादव के विकास को भी देखे. राजद से नाराज नेताओं पर साधु यादव ने कहा कि किसी भी पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए. बाहर से आने वालों पर वह भरोसा नहीं करते.

BSP का बढ़ता जनाधार: BSP के बढ़ते जनाधार पर साधु ने कहा, "आने वाला कल बसपा का ही होगा. नेतृत्व मजबूत हो तो सब संभव है. बरौली और गोपालगंज पर हमारी जीत निश्चित है, बाकी सीटों पर कड़ा मुकाबला." इंदिरा यादव की मौजूदगी से गोपालगंज का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है, जहां मुस्लिम-यादव वोटों का विभाजन RJD के लिए चुनौती बनेगा.

  • RJD (महागठबंधन): मोहन प्रसाद गुप्ता (व्यापारी समुदाय से मजबूत पकड़, 2022 उपचुनाव में उपविजेता).
  • JDU (NDA): अनुज कुमार (पिछड़े वर्ग के समीकरण पर फोकस, गठबंधन की एकजुटता का दावा).
  • BSP: इंदिरा यादव (साधु यादव की पत्नी, 2020 में साधु /यादव को 41,000+ वोट मिले थे, दलित-यादव वोटों पर नजर).
  • AIMIM से अनास सलाम (मुस्लिम वोटों पर दांव, लगभग 12,000 वोटों की क्षमता).

गोपालगंज की राजनीतिक विरासत और जातीय समीकरण: गोपालगंज जिला लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रहा है, जहां RJD का यादव-मुस्लिम (MY) समीकरण पारंपरिक रूप से मजबूत है. 2020 में BJP के सुभाष सिंह ने 36,752 वोटों से जीत हासिल की, लेकिन 2022 उपचुनाव में उनकी पत्नी कुसुम देवी की जीत महज 1,794 वोटों की रही, जहां BSP (इंदिरा) और AIMIM ने वोट काटे.

साधु यादव, लालू के साले, 2000 में विधायक और 2004 में सांसद बने, लेकिन परिवारिक विवाद के बाद RJD छोड़ गरीब जनता दल बनाया. अब BSP से जुड़कर वे फिर चुनौती दे रहे हैं. NDA (BJP-JDU) EBC (30%) और ऊपरी जातियों पर निर्भर है, जबकि महागठबंधन MY पर.

ये भी पढ़ें:

RJD के बागी पूर्व विधायक की पत्नी सहित 23 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द, अधिकारी पर BJP के लिए काम करने का आरोप

मधेपुरा में क्या है JDU-RJD का राजनीति समीकरण, चारों विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर

TAGGED:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
साधु यादव
गोपालगंज से बीएसपी प्रत्याशी
GOPALGANJ ASSEMBLY SEAT
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में NDA अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे CM? विस्तार से समझिए

बिहार की राजनीति में आखिर क्यों जरूरत बन गए मुकेश सहनी, क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत

क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बिहार चुनाव लड़ेगी BJP? इन बयानों से समझिये

17% आबादी, टिकट 0.. बिहार चुनाव में BJP ने फिर मुस्लिमों से किया किनारा, जानिए क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.