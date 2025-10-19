ETV Bharat / state

साधु यादव का गोपालगंज को सिंगापुर बनाने का था सपना, अब पत्नी की जीत के लिए लोगों से मांग रहे वोट

गोपालगंज: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद बहुजन समाज पार्टी (BSP) की उम्मीदवार इंदिरा यादव ने जनता से पूर्ण सहयोग की अपील की है. पूर्व सांसद व विधायक साधु यादव की पत्नी इंदिरा ने अपने पति द्वारा क्षेत्र के लिए किए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए आगे की प्रगति की प्रतिबद्धता जताई.

साधु यादव भी अपनी पत्नी के साथ सक्रिय रूप से जनसंपर्क कर रहे हैं. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में साधु यादव ने कहा कि क्षेत्र का विकास ही उनका धर्म रहा है और यही उनकी राजनीति का मूल उद्देश्य है. उन्होंने गोपालगंज को 'सिंगापुर' बनाने का पुराना सपना दोहराते हुए मतदाताओं से अपील की कि वे इंदिरा को वोट देकर विकास की धारा को निरंतर बनाए रखें.

साधु यादव से बात करते संवाददाता अटल बिहारी पांडे (ईटीवी भारत)

इस बीच गोपालगंज विधानसभा सीट पर NDA (JDU) और महागठबंधन (RJD) के बीच कांटे की टक्कर तेज हो गई है, जहां BSP की इंदिरा यादव तीसरे मोर्चे के रूप में वोट विभाजन का खतरा पैदा कर रही हैं. 2020 में BJP के सुभाष सिंह की जीत के बाद सीट NDA के पास रही, लेकिन RJD इसे वापस हासिल करने के लिए आक्रामक रुख अपना रही है, जबकि JDU गठबंधन के हिसाब से दांव खेल रही है.

गोपालगंज को सिंगापुर बनाने की चाहत: साधु यादव ने कहा कि जनता का भरपूर सहयोग हमेशा मिला है और आज भी मिल रहा है. उन्होंने अपने कार्यकाल की यादें ताजा करते हुए कहा कि जब वे सांसद थे, तब जिले में कई ऐसे कार्य किए जो सीधे जनता के लिए उपयोगी साबित हुए. उनका कॉन्सेप्ट गोपालगंज को सिंगापुर बनाने का था.

"हम अपने मतदाता भाइयों से कहते हैं कि विकास को चुनिए, विनाश को नहीं. हम विकास के प्रतीक हैं और इंदिरा यादव भी विकास की प्रतीक रहेंगी. दिन-दूनी रात-चौगुनी गोपालगंज चमकेगी. मेरा जनता पर पूर्ण विश्वास है और जनता हम पर विश्वास करती है. मैं उनके विश्वास पर हमेशा खरा उतरा हूं और आगे भी उतरूंगा."- साधु यादव, पूर्व सांसद

सभी समुदाय के लोग साथ: साधु यादव ने बीते 20 वर्षों में अन्य दलों के प्रतिनिधियों द्वारा विकास की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास ही उनका धर्म रहा है. वे बिना पद के भी जनता से जुड़े रहे. राजनीति में आने का उद्देश्य जनता की सेवा और क्षेत्र की तरक्की था, न कि कोई स्वार्थ. साधु यादव ने कहा कि उनके साथ सभी समुदायों की जनता है. उन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में पूरी की गई योजनाओं का जिक्र किया, जिनसे जनता को सीधा लाभ मिला. साधु का लक्ष्य गोपालगंज को बिहार का मॉडल जिला बनाना है.