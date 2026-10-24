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JDU के 'जंगलराज' वाले पलटवार पर साधु यादव का काउंटर अटैक, बोले-'महिला सिपाहियों का आरक्षण कम हो'

पूर्व सांसद साधु यादव ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में महिला सशक्तीकरण और पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. पूर्व सांसद साधु यादव ने महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती और उनकी ड्यूटी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए महिला सिपाहियों के बजाय पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती होनी चाहिए.

उन्होंने बिहार में महिला सिपाहियों की बहाली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को गलत बताया है. साधु यादव ने महिला सिपाहियों के लिए आरक्षण कम करने की मांग की है. साधु यादव ने अपने बयान में दावा किया कि चौराहों पर राइफल लेकर खड़ी महिला पुलिसकर्मियों से अपराधी नहीं डरते हैं.