JDU के 'जंगलराज' वाले पलटवार पर साधु यादव का काउंटर अटैक, बोले-'महिला सिपाहियों का आरक्षण कम हो'
एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साधु यादव ने बिहार में महिला पुलिस कर्मियों पर दिये गए बयान पर अडिग रहे. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : October 24, 2026 at 8:56 PM IST
पटना: बिहार में महिला सशक्तीकरण और पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. पूर्व सांसद साधु यादव ने महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती और उनकी ड्यूटी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए महिला सिपाहियों के बजाय पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती होनी चाहिए.
उन्होंने बिहार में महिला सिपाहियों की बहाली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को गलत बताया है. साधु यादव ने महिला सिपाहियों के लिए आरक्षण कम करने की मांग की है. साधु यादव ने अपने बयान में दावा किया कि चौराहों पर राइफल लेकर खड़ी महिला पुलिसकर्मियों से अपराधी नहीं डरते हैं.
उनका मानना है कि इससे कानून व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है. उनके इस बयान ने महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका, महिलाओं के अधिकार और बिहार की राजनीति में महिला सशक्तीकरण को लेकर नई बहस छेड़ दी है. साधु यादव ने स्पष्ट किया कि वह महिला पुलिस अधिकारियों या पुलिस विभाग में ऊंचे पदों पर महिलाओं की नियुक्ति के खिलाफ नहीं हैं.
उनकी आपत्ति सिपाही के पद पर महिलाओं की बड़े पैमाने पर बहाली और सड़क पर उनकी तैनाती को लेकर है. हालांकि, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई अपराध संबंधी आंकड़ा या ऐसा प्रमाण नहीं दिया, जिससे महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती और कानून व्यवस्था की स्थिति के बीच सीधा संबंध स्थापित होता हो.
कानून व्यवस्था और महिला सिपाहियों की भूमिका पर बहस
पूर्व सांसद साधु यादव ने अपने इंटरव्यू में कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. जनता के बीच भी यह चर्चा है कि राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रित नहीं हो पा रही है. उनके मुताबिक, इसके पीछे महिला सिपाहियों की तैनाती भी एक मुख्य कारण है.
"महिला सिपाही का जगह है ऑफिस में, टीचिंग में, टीचर में, प्रोफेसर में, डॉक्टरी लाइन में, नर्स में या ऑफिस में. इसको चौराहे पर राइफल थमा के, वर्दी पहना के खड़ा कर दिया है. कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है." -साधु यादव, पूर्व सांसद
उन्होंने आगे कहा कि पुरुष पुलिसकर्मी के कड़कने पर अपराधियों में डर पैदा होता है. उनके अनुसार महिला पुलिसकर्मियों के सामने अपराधी उसी तरह भयभीत नहीं होते हैं. उन्होंने इसी तर्क के आधार पर महिला सिपाहियों की भर्ती और तैनाती की नीति पर सवाल उठाया. हालांकि, यह उनका व्यक्तिगत दावा है और इंटरव्यू में इसके समर्थन में कोई तुलनात्मक आंकड़ा पेश नहीं किया गया.
साधु यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की बहाली पहले से होती रही है. लेकिन उनके अनुसार, हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर महिलाओं की नियुक्ति उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने के बजाय पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
"पहले से महिलाएं पुलिस में सीमित थी. इतने बड़े पैमाने पर जो नीतीश जी ने बहाली कर दिया, यह नहीं होना चाहिए था. महिलाओं से जुड़े अपराधों में महिला पुलिसकर्मियों की जरूरत है. इसके लिए थानों में महिलाओं की तैनाती की जा सकती है." -साधु यादव, पूर्व सांसद
आरक्षण कम करने की मांग और बीजेपी का पलटवार
इंटरव्यू के दौरान जब साधु यादव से पूछा गया कि क्या वह महिला सशक्तीकरण और आरक्षण के विरोध में हैं, तो उन्होंने इससे साफ इनकार किया. उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्स और कार्यालयों सहित दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए. उनकी आपत्ति पुलिस में सिपाही के पद पर महिलाओं की बहाली को लेकर है.
उन्होंने कहा कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देना, उन्हें मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और अन्य पदों पर अवसर देना ठीक है. लेकिन, कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिस बल में महिला सिपाहियों की बड़ी संख्या में बहाली करना उचित नहीं है. कहा कि "हम तो सिपाही वाला ना सवाल किए हैं जी, कि सिपाही में जो महिला का आरक्षण है, वह ज्यादा है. उसको कम करना चाहिए."
जब उनसे पूछा गया कि क्या महिला पुलिसकर्मियों के कारण अपराध बढ़ा है, तो उन्होंने कहा कि वह महिलाओं को अपराध बढ़ने का जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं. काउंटर अटैक करते हुए उनका तर्क था कि महिला सिपाही अपराधियों पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा पाएंगी. उन्होंने दोहराया कि वह अपने बयान पर कायम हैं और महिला सिपाहियों के स्थान पर पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती होनी चाहिए.
बीजेपी का पलटवार
साधु यादव के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे महिलाओं का अपमान करने वाला बयान बताया. नीरज कुमार ने कहा कि यह जंगलराज वाली मानसिकता को दर्शाता है. नीरज कुमार ने सवाल उठाया कि जब महिलाएं शिक्षक, अधिकारी और अन्य क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी निभा सकती हैं, तो पुलिस की वर्दी में उनकी भूमिका पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है.
"यह बयान बिल्कुल महिलाओं को अपमान करने वाला बयान है. यह जंगलराज वाली मानसिकता का बयान है." महिला पुलिसकर्मियों को केवल कार्यालयों या दूसरे पेशों तक सीमित रखने की सोच गलत है. वर्दी में महिलाएं शोभा नहीं देतीं, इस तरह की टिप्पणी महिलाओं की क्षमता और सम्मान को कमतर आंकने वाली है."-नीरज कुमार, प्रवक्ता, बीजेपी
नीरज कमार ने साधु यादव के बयान को लालू परिवार की महिलाओं के प्रति मानसिकता से जोड़ते हुए भी हमला बोला. बीजेपी नेता ने कहा कि, बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी से महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है.
पुलिस में महिला कर्मियों की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता. उनके मुताबिक, इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के लिए बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए. नीरज कुमार की प्रतिक्रिया में साधु यादव के बयान को महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों के नजरिए से चुनौती दी गई.
कौन हैं साधु यादव? पृष्ठभूमि और इतिहास
साधु यादव का वास्तविक नाम अनिरुद्ध प्रसाद यादव है. वह बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साले हैं. वह पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव विशेष रूप से गोपालगंज क्षेत्र में रहा है.
लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान साधु यादव बिहार की राजनीति में चर्चित चेहरों में शामिल रहे. हालांकि, बाद के वर्षों में लालू परिवार और राजद से उनके राजनीतिक संबंधों में दूरी आ गई. साधु यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में विधान परिषद सदस्य, विधायक और लोकसभा सांसद के रूप में जिम्मेदारियां निभाई हैं.
वह 1990 के दशक में बिहार विधान परिषद पहुंचे. इसके बाद वर्ष 2000 में गोपालगंज विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए. वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की और 2004 से 2009 तक सांसद रहे.
लालू परिवार से राजनीतिक दूरी
उनके राजनीतिक सफर में राजद के साथ साथ कांग्रेस और बाद में अन्य राजनीतिक दलों से जुड़ाव भी रहा है. वर्ष 2009 में गोपालगंज सीट के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो जाने के बाद साधु यादव पश्चिम चंपारण से चुनाव लड़ना चाहते थे.
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