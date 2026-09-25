खौफनाक! घर में सो रहे साधु की बेरहमी से हत्या, इलाके में फैली सनसनी
आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र की घटना, जांच में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 4:46 PM IST
आगरा : अछनेरा थाना क्षेत्र के सहाई गांव में एक साधु की हत्या का मामला सामने आया है, यहां अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर सोते हुए साधु पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. शुक्रवार सुबह कत्ल की खबर मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई. सूचना के आधार पर डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह और अछनेरा पुलिस मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
जानकारी के अनुसार, सहाई गांव के निवासी 45 वर्षीय धर्मवीर पुत्र दिगम्बर सिंह, जो चार भाइयों में सबसे छोटे और अविवाहित थे. उन्होंने संन्यास ले लिया था और गांव के बाहर प्लाट पर बने अपने घर में अकेले ही रहते थे. गुरुवार की रात रोजाना की तरह अपने घर में सोए, लेकिन अगली सुबह जगे नहीं. घर नहीं पहुंचने पर उनका भतीजा सौरभ ने कॉल किया तो कॉल भी रिसीव नहीं हुई. इस पर सौरभ उनके घर पहुंचे, जहां उनका शव खून से लथपथ पड़ी थी.
सौरभ ने पुलिस को बताया कि घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था. जब वह दीवार फांदकर घर के अंदर घुसे तो कमरे में फर्श पर उनके चाचा धर्मवीर की लाश पड़ी थी. उनके शोर मचाने पर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए, फिर पुलिस को सूचना दी गई.
डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की मदद से मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं, जो हत्यारों के बारे में छानबीन कर रही है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.
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