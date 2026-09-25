ETV Bharat / state

खौफनाक! घर में सो रहे साधु की बेरहमी से हत्या, इलाके में फैली सनसनी

आगरा : अछनेरा थाना क्षेत्र के सहाई गांव में एक साधु की हत्या का मामला सामने आया है, यहां अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर सोते हुए साधु पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. शुक्रवार सुबह कत्ल की खबर मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई. सूचना के आधार पर डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह और अछनेरा पुलिस मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

साधु की बेरहमी से हत्या (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, सहाई गांव के निवासी 45 वर्षीय धर्मवीर पुत्र दिगम्बर सिंह, जो चार भाइयों में सबसे छोटे और अविवाहित थे. उन्होंने संन्यास ले लिया था और गांव के बाहर प्लाट पर बने अपने घर में अकेले ही रहते थे. गुरुवार की रात रोजाना की तरह अपने घर में सोए, लेकिन अगली सुबह जगे नहीं. घर नहीं पहुंचने पर उनका भतीजा सौरभ ने कॉल किया तो कॉल भी रिसीव नहीं हुई. इस पर सौरभ उनके घर पहुंचे, जहां उनका शव खून से लथपथ पड़ी थी.