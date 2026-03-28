पोस्टमार्टम में विलंब होने पर भड़के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था पर उठाए सवाल
पोस्टमार्टम में विलंब होने पर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने नाराजगी जताई है. इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास धरना दिया.
Published : March 28, 2026 at 3:26 PM IST
हजारीबागः शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम में विलंब होने पर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भड़क गए. विरोध में विधायक अपने समर्थकों और मृतक के परिजनों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए. सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल गेट के सामने जमे रहे. इस दौरान विधायक ने मेडिकल कॉलेज की कुव्यवस्था पर सवाल उठाए.
दरअसल, बीती रात रामनवमी के जुलूस के दौरान कटकमसांडी प्रखंड के गोदखर गांव निवासी राम कुमार साव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी . जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. बीते रात ही पोस्टमार्टम के लिए शव हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था. डॉक्टर सुबह के 9:00 बजे आने वाले थे, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बावजूद भी चिकित्सक के नहीं आने पर सदर विधायक भड़क गए.
पोस्टमार्टम करने के एवज में पैसे मांगने का आरोप
इस दौरान विधायक ने कहा कि अस्पताल अधीक्षक, उपायुक्त समेत कई लोगों को जानकारी देने के बावजूद पोस्टमार्टम समय पर नहीं हुआ. पोस्टमार्टम समय में नहीं होने के कारण धरने पर बैठने को विवश हो गए. विधायक ने पोस्टमार्टम के एवज में मृतक के परिजनों से पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है.
सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है. सिर्फ बड़े-बड़े अधिकारी बयान देने के लिए पहुंचते हैं. उसके बाद अस्पताल की वही स्थिति हो जाती है. डॉक्टर समय पर नहीं मिलते हैं और पैसे के बदौलत मरीजों की इलाज होता है. विधायक ने आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर मोटी रकम मृतक के परिजनों से वसूलते हैं. इधर, मामले की जानकारी मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर अनुकरण पूर्ति पहुंचे और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करने का आश्वासन दिया. इसके बाद विधायक ने धरना समाप्त किया.
मामले की जांच कराई जाएगीः अस्पताल अधीक्षक
पोस्टमार्टम में विलंब होने को लेकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनुकूलन पूर्ति ने कहा कि जिस चिकित्सक की ड्यूटी थी वो विलंब से आए थे. उनपर कार्रवाई की जाएगी. रहा पोस्टमार्टम करने के एवज में पैसा मांगने का आरोप तो मामले की जांच कराई जाएगी. जांच में आरोप साबित होने पर दोषी डॉक्टर को निष्कासित करने के लिए सरकार को पत्राचार भी किया जाएगा.
दरअसल रामनवमी के दौरान कटकमसांडी प्रखंड के गदोखर गांव में जुलूस के बीच हुई हिंसक घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई. गदोखर पंचायत के मुखिया के भाई राम कुमार साव उर्फ रामा साव (करीब 40 वर्ष) गांव में निकले जुलूस में शामिल थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर हुए विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया और उन पर भुजाली से हमला कर दिया गया. गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना के बाद गांव में शोक और तनाव का माहौल है. सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आ गए हैं. देर रात कटकमसांडी के सीओ अनिल कुमार गुप्ता, पेलावल थाना प्रभारी वेदप्रकाश पांडेय, कोर्रा थाना प्रभारी अजीत कुमार समेत कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
ये भी पढ़ें-
शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल मरीज की मौत, परिजनों ने लगाया गलत इंजेक्शन देने का आरोप
हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्त की कमी, थैलेसीमिया मरीज को भी नहीं मिल रहा खून!
हजारीबाग में महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तोड़फोड़