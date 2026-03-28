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पोस्टमार्टम में विलंब होने पर भड़के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था पर उठाए सवाल

हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर सड़क पर समर्थकों के साथ धरने पर बैठे सदर विधायक प्रदीप प्रसाद. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबागः शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम में विलंब होने पर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भड़क गए. विरोध में विधायक अपने समर्थकों और मृतक के परिजनों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए. सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल गेट के सामने जमे रहे. इस दौरान विधायक ने मेडिकल कॉलेज की कुव्यवस्था पर सवाल उठाए.

दरअसल, बीती रात रामनवमी के जुलूस के दौरान कटकमसांडी प्रखंड के गोदखर गांव निवासी राम कुमार साव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी . जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. बीते रात ही पोस्टमार्टम के लिए शव हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था. डॉक्टर सुबह के 9:00 बजे आने वाले थे, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बावजूद भी चिकित्सक के नहीं आने पर सदर विधायक भड़क गए.

पोस्टमार्टम करने के एवज में पैसे मांगने का आरोप

इस दौरान विधायक ने कहा कि अस्पताल अधीक्षक, उपायुक्त समेत कई लोगों को जानकारी देने के बावजूद पोस्टमार्टम समय पर नहीं हुआ. पोस्टमार्टम समय में नहीं होने के कारण धरने पर बैठने को विवश हो गए. विधायक ने पोस्टमार्टम के एवज में मृतक के परिजनों से पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है.

सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है. सिर्फ बड़े-बड़े अधिकारी बयान देने के लिए पहुंचते हैं. उसके बाद अस्पताल की वही स्थिति हो जाती है. डॉक्टर समय पर नहीं मिलते हैं और पैसे के बदौलत मरीजों की इलाज होता है. विधायक ने आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर मोटी रकम मृतक के परिजनों से वसूलते हैं. इधर, मामले की जानकारी मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर अनुकरण पूर्ति पहुंचे और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करने का आश्वासन दिया. इसके बाद विधायक ने धरना समाप्त किया.

हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर सदर विधायक और समर्थकों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)

मामले की जांच कराई जाएगीः अस्पताल अधीक्षक